Cuánta agua de jamaica debo tomar al día para reducir mis niveles de colesterol en tiempo récord

Esta bebida aporta compuestos activos que brindan este importante beneficio

Por Abigail Gómez

El agua de jamaica aporta
El agua de jamaica aporta muchos beneficios a la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque en si mismo el colesterol elevado no se considera una enfermedad sino más bien una condición es importante reducir sus niveles cuando sabemos que se encuentra elevado.

Esto debido a que el colesterol elevado es puerta de entrada para muchos de los principales problemas cardíacos que pueden causar la muerte de una persona o la aparición de enfermedades crónicas.

Además, reducir los niveles de colesterol en sus primeras etapas es mucho más sencillo que cuando sus niveles ya son muy elevados.

Es por ello que si deseas reducir tu colesterol, sin duda el agua de jamaica puede ser tu mejor aliada.

El colesterol elevado puede causar
El colesterol elevado puede causar graves daños a la salud del corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del agua de jamaica para reducir el colesterol

El agua de jamaica, preparada con flores secas de hibisco (Hibiscus sabdariffa), se ha estudiado por sus posibles efectos sobre el colesterol y se estima que beber de dos a tres vasos diarios puede ayudar a reducir los niveles de colesterol en la sangre desde la primera semana de consumo, gracias a los siguientes beneficios:

-Reducción del colesterol LDL (“malo”): Algunas investigaciones señalan que el consumo regular de infusión de jamaica podría ayudar a disminuir los niveles de colesterol LDL en personas con hipercolesterolemia leve o moderada.

-Apoyo a la salud cardiovascular: La jamaica contiene antioxidantes, como polifenoles y antocianinas, que podrían ayudar a proteger los vasos sanguíneos y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

-Efecto diurético y control del peso: El consumo de agua de jamaica puede favorecer la eliminación de líquidos, lo que ayuda en el control de la presión arterial y facilita mantener un peso saludable, factores que inciden en el manejo del colesterol.

-Disminución de triglicéridos: Algunos estudios sugieren que la jamaica podría ayudar a reducir también los niveles de triglicéridos, otro factor de riesgo cardiovascular.

Además de ayudar a reducir
Además de ayudar a reducir el colesterol su consumo también puede favorecer la pérdida de peso. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Receta para preparar agua de agua de jamaica

Ingredientes

Preparación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda no endulzar en exceso para conservar las propiedades de la bebida. Puedes preparar cantidades mayores y conservar en refrigeración hasta por 3 días.

