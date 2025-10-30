Captan a dos hombres robando una imagen de San Judas Tadeo en calles de la CDMX | Video

Dos hombres robaron una figura de San Judas Tadeo en calles de Iztapalapa, un día antes de su celebración. (Captura de pantalla de video)

A solo un día de la festividad dedicada a San Judas Tadeo, el santo más venerado entre los fieles católicos por ser el “patrono de las causas imposibles”, dos hombres fueron captados por cámaras de seguridad robando una figura del santo en calles de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

El robo ocurrió la noche del 27 de octubre, justo cuando los devotos se preparaban para la tradicional celebración del 28 de octubre, día en que miles de creyentes acuden al Templo de San Hipólito, en el Centro Histórico, o levantan altares en sus hogares para agradecer los favores recibidos.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa cómo dos motociclistas se detienen frente a una vivienda que tenía un altar de San Judas Tadeo. Uno de los sujetos baja de la moto, toma la figura del santo y, sin dudarlo, huye junto con su cómplice, mientras sostiene la imagen entre las manos.

El video se viralizó rápidamente, generando indignación entre los creyentes, quienes consideran el acto como una falta de respeto a la fe y a las tradiciones populares. Vecinos de la zona pidieron a las autoridades investigar el robo y recuperar la figura sustraída.

Dos motociclistas fueron captados robando una figura de San Judas Tadeo en calles de Iztapalapa, un día antes de la tradicional celebración del 28 de octubre. (X/@EnFocoNoticias1)

“Es muy triste, porque justo antes del 28 la gente decora sus altares con devoción. San Juditas nos ha ayudado a muchos, y ver que se lo roban así duele mucho”, expresó una vecina en comentarios en redes sociales.

El 28 de octubre: Día principal de San Judas Tadeo

Cada 28 de octubre, la Iglesia Católica conmemora el martirio de San Judas Tadeo y San Simón, dos de los doce apóstoles de Cristo. En México, la devoción al santo se ha convertido en una de las más extendidas, especialmente en zonas populares de la CDMX, donde los fieles acuden vestidos con túnicas verdes y blancas, llevando veladoras, flores y ofrendas.

Además del templo de San Hipólito, en Badiraguato, Sinaloa, se encuentra la figura más grande de San Judas Tadeo del país, con 28 metros de altura, elaborada en resina epóxica por el artista Fidel Chaídez. La monumental escultura, ubicada en el Parque El Mirador, se ha convertido en un centro de peregrinación donde cientos de creyentes acuden cada año para agradecer milagros o pedir ayuda espiritual.

“Es un símbolo de fe para todo Sinaloa. Muchos vienen a dejar flores o a pedirle por salud y trabajo”, señaló Chaídez durante una exposición sobre la obra.

Cada 28 de octubre, miles de devotos acuden al Templo de San Hipólito para celebrar a San Judas Tadeo. ( ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO)

El robo ocurrido en Iztapalapa, a solo horas de la celebración nacional, ha sido interpretado por muchos fieles como un golpe a la devoción popular, aunque también como una oportunidad para reforzar la fe y la unidad entre creyentes.