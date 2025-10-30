México

¿Cambios en puerta? Aseguran que producción de La Granja VIP planearía reemplazar a un conductor

La expectativa crece entre los seguidores por posibles anuncios y ajustes en el equipo del reality

Por Zurisaddai González

En plena gala de eliminación
En plena gala de eliminación de La Granja VIP, el conductor Adal Ramones vivió un momento emontivo al llegar al borde de las lágrimas tras una plática entre Lola Cortés y Sergio Mayer Mori

El reality La granja VIP se ha convertido en tema de debate tras una serie de críticas que han puesto en duda la calidad de sus transmisiones y la labor de su equipo de conductores.

Las recientes quejas de la audiencia, especialmente en redes sociales, presuntamente han llevado a la producción a considerar posibles cambios de conductores, lo que ha generado rumores sobre sustituciones e incorporaciones que mantienen la atención de los seguidores del programa.

Críticas recientes al programa

Durante las últimas semanas, los espectadores de La granja VIP han manifestado su inconformidad con diversos aspectos técnicos y de conducción.

Entre los señalamientos más frecuentes se encuentran fallas en el audio, retrasos en los enlaces en vivo y diferencias entre la señal del programa principal y los shows digitales.

El estreno generó revuelo entre
El estreno generó revuelo entre los televidentes, no solo por la presentación oficial del elenco, sino también porque se reveló al primer nominado.

Los usuarios se han quejado de las intervenciones de Adal Ramones y otros detalles que, aunque menores, han sido motivo de quejas y se han viralizado entre la comunidad más atenta.

Reacciones de la producción y rumores de cambios

Ante este panorama, la producción del reality estaría evaluando la posibilidad de realizar ajustes en su equipo de conductores.

Aunque el programa ha logrado captar la atención del público con sus conflictos y eliminaciones, han comenzado a surgir rumores de que la presión ejercida por la audiencia a través de las redes sociales presuntamente ha llevado a los responsables del formato a considerar modificaciones para mejorar la experiencia de los televidentes.

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

Si bien no existe una confirmación oficial, los rumores sobre posibles sustituciones han cobrado fuerza en los últimos días.

El caso de Malleza y el formato digital

Uno de los focos de controversia se ha centrado en Malleza, influencer y creadora de contenido que participa junto a Alex Garza en el pre-show y post-show digital de La granja VIP, transmitidos cada noche en las plataformas oficiales del programa.

En este contexto, el periodista Gabo Cuevas, colaborador del canal de YouTube “Dulce y picosito”, ha señalado que una de las conductoras del formato digital podría ser sustituida próximamente.

Cuevas ha revelado que Carlos Quirarte estaría por integrarse al equipo de las postgalas.

Carlos Quirarte será parte del
Carlos Quirarte será parte del elenco de 'MasterChef Celebrity México 2025'

El periodista destacó la calidad de la producción en la postgala y la agilidad de Alex Garza, pero también mencionó la ausencia de Malleza en las últimas emisiones, lo que alimenta la hipótesis de un inminente relevo en la conducción.

"Álex Garza es súper rápida, precisa, pero el domingo no vi a Malleza, ayer tampoco,yo creo que es porque mi Quirarte va a ocupar ese espacio”, dijo.

Según sus declaraciones, la llegada de Quirarte podría anunciarse en los próximos días.

