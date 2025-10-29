México

Sheinbaum responde a reducción de vuelos de aerolíneas mexicanas a EEUU: “No estamos de acuerdo”

El Departamento de Transporte de la Unión Americana informó sobre acciones restrictivas a aerolíneas mexicanas, argumentando disparidad de competencia

Por Fabián Sosa

El AICM estaba rebasado en cantidad de carga (Presidencia)

El pasado martes 28 de octubre de 2025, el secretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos publicó que no habrán nuevos vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Estados Unidos y canceló todos los vuelos combinados de pasajeros y carga desde el mismo aeropuerto.

“Todas las empresas, incluidas las estadounidenses están muy contentas con la carga dedicada en el AIFA, entonces no estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte”, sentenció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia de prensa matutina del miércoles 29 de octubre de 2025.

Agregó que solicitó al canciller comunicarse con el Secretario de Estado, Marco Rubio, para pedir una reunión en EE UU en donde participe el secretario de transporte con la finalidad de revisar si tienen fundamento estas acciones a pesar que desde su perspectiva no tiene ninguno.

“No vaya a ser que haya un interés de otro tipo... puede ser político, de apoyar algunas empresas frente a otras, incluso estadounidenses. Por eso decía ‘no vaya a ser’.

Además, solicitó a Andrea Marvan que hiciera un análisis para que soportara los argumentos de que supuestamente se está violentando la competencia de las empresas estradounidenses en nuestro pais.

***Información en desarrollo***

