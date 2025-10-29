México

Sheinbaum confía en que se resolverá suspensión de vuelos entre EEUU y AIFA tras nuevo aplazamiento de aranceles

La presidenta fue cuestionada sobre el aplazamiento de la prórroga en su conferencia mañanera

Por Fernanda López-Castro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo estar segura de que se resolverá la suspensión de vuelos combinados entre Estados Unidos y los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles y de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’, luego de que el gobierno de ese país, encabezado por Donald Trump, aplazó nuevamente el pago de aranceles para exportaciones mexicanas.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria fue cuestionada sobre la prórroga, a lo que respondió sonriendo e indicando que solo falta resolver la suspensión de vuelos combinados.

“Esperemos nada más resolver ahora lo del Aeropuerto, se va a resolver, estoy segura de que se va a resolver”, dijo en Palacio Nacional.

Ayer, el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció la cancelación de todos los vuelos combinados entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (NLU), medida que afecta 13 rutas de aerolíneas mexicanas.

La orden también prohíbe cualquier expansión de vuelos combinados entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (MEX).

Esta decisión surge tras acusaciones de que México ha suspendido y cancelado vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años sin recibir represalias, mientras las compañías mexicanas sí han sumado nuevas rutas hacia territorio estadounidense.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, cuestionó la respuesta de la administración anterior de Estados Unidos ante el incumplimiento del acuerdo bilateral de aviación por parte de México y aseguró que se tomarán acciones firmes para exigir cumplimiento de los compromisos y proteger los intereses estadounidenses.

El Departamento de Transporte advirtió que el incumplimiento por parte de México puede afectar los viajes de ciudadanos estadounidenses y recomendó a los pasajeros contactar a sus aerolíneas para obtener orientación sobre reubicaciones.

Además, se propuso prohibir el transporte de carga en bodegas de aviones de aerolíneas mexicanas entre ambos países, una medida que entraría en vigor 108 días hábiles después de recibir aprobación definitiva

