Resultados Sorteo Mayor 3990 de la Lotería Nacional de este martes 28 de octubre 2025

Conoce los resultados de la Lotería Nacional de este martes 28 de octubre.

El Sorteo Mayor se realiza todos los martes a las 20:00 horas (hora local) con la participación de 60,000 números, que van desde el 00001 hasta el 60,000. La emisión consta de tres series y distribuye un total de 66,099,000 pesos en 18,760 premios. La probabilidad es que uno de cada tres participantes obtenga algún premio. Aquellos que adquieren las tres series del Sorteo Mayor, con un costo de 1,800 pesos, pueden aspirar al premio mayor completo, que asciende a 21 millones de pesos.

Quienes optan por una sola serie tienen la posibilidad de ganar hasta 7 millones de pesos. En el caso de adquirir únicamente un Cachito, el premio máximo alcanzable es de 350,000 pesos.

En esta ocasión el diseño de cada cachito del Sorteo Mayor 3990 de hoy, rinde homenaje a San Judas Tadeo, conocido como el “patrono de las causas difíciles y desesperadas” y uno de los doce apóstoles de Jesús, según la Biblia.

Este reconocimiento es debido al profundo arraigo y el valor de esta figura como expresión de identidad y tradición. Esta edición especial celebra la espiritualidad y la esperanza que inspira el apóstol, al tiempo que reconoce el vínculo entre fe, cultura y la historia nacional. Con este billete conmemorativo, la Lotería Nacional invita a la sociedad a mantener viva la confianza y la solidaridad que representa el conocido patrono de las causas imposibles.

Todos los resultados del Sorteo Mayor del martes 28 de octubre de 2025

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria.

Premio mayor de 21 millones de pesos: 35810

Segundo premio de 2 millones 550 mil pesos: 09194

Tercer premio de 900 mil pesos: 56954

Premio de 240 mil pesos: 28004

Premio de 240 mil pesos: 41801

Premio de 240 mil pesos: 17888

Premio de 240 mil pesos: 58034

Premio de 120 mil pesos: 41137

Premio de 120 mil pesos: 25713

Premio de 120 mil pesos: 49468

Premio de 120 mil pesos: 03144

Premio de 120 mil pesos: 10766

Reintegros: 0, 4, 4

¿Cuál es la estructura del Sorteo Mayor?

En el Sorteo Mayor, puedes participar comprando un cachito de 30 pesos mexicanos.

El sorteo emplea 60,000 números (del 00000 al 60,000), divididos en tres series; cada boleto se divide en 20 cachitos, lo que genera un total de 180,000 cachitos disponibles (60 000 números multiplicados por 3 series).

Un cachito representa una vigésima parte de un boleto. Los participantes pueden comprar desde un solo cachito hasta un boleto completo, y los premios varían de acuerdo con la cantidad adquirida. El precio por participar en el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional varía según la modalidad:

Cachito: $30 MXN.

Serie (20 cachitos): $600 MXN.

Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio mayor equivale a 21 millones de pesos, distribuidos entre las tres series. Al comprar una serie, se puede ganar hasta 7 millones de pesos, y con un cachito, el premio puede alcanzar los 350,000 pesos, equivalente a 1/20 del premio mayor por serie.

El reintegro se otorga cuando el último dígito del número del boleto coincide con el último dígito del premio mayor, del segundo o del tercer premio.

En cada Sorteo Mayor se reparten 17,393 reintegros de la siguiente manera:

5,400 Reintegros por la última cifra del premio mayor.

5,994 Reintegros por la última cifra del segundo premio.

5,999 Reintegros por la última cifra del tercer premio.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Es obligatorio reclamar los premios en un plazo máximo de 60 días naturales después de la fecha del sorteo.

Los premios deben reclamarse en un plazo máximo de 60 días naturales tras la realización del sorteo; de no hacerlo, los fondos se transfieren a la Tesorería de la Federación para asistencia pública. Los montos menores o iguales a 10 000 pesos pueden cobrarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Para premios mayores, el cobro se efectúa en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No. 117, Colonia Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes entre las 09:00 y 13:00 h.

Es indispensable presentar el boleto o cachito ganador junto con una identificación oficial. Todos los premios están sujetos a descuento fiscal conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.