México

Qué se debe tener en cuenta al momento de comprar un refrigerador

Estos consejos pueden ayudarte a realizar una buena elección y cuidar tu dinero

Por Abigail Gómez

Guardar
Es importante tener cuidado al
Es importante tener cuidado al elegir electrodomésticos ya que se trata de una fuerte inversión. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Sin duda el refrigerador es uno de los electrodomesticos más importantes para un hogar e incluso se podría decir que es el más importante de todos, ya que se trata del lugar donde se guardan los alimentos para la familia.

Es por esta razón, y debido a que se trata de una inversión fuerte y que se espera sea de largo plazo, que es vital tener cuidado y elegir la mejor opción posible tomando en cuenta aspectos como el presupuesto, espacio y necesidades personales.

Es por eso que aquí te damos una serie de consejos que pueden ayudarte a tomar la mejor decisión y a invertir tu dinero de manera eficiente.

El refrigerador es un aparato
El refrigerador es un aparato que se espera tenga un buen funcionamiento durante varios añlos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Qué se debe tener en cuenta al momento de comprar un refrigerador para elegir el mejor

Al elegir un refrigerador es importante considerar algunos aspectos importantes para hacer una compra adecuada. Estos son algunos de los consejos que puedes seguir para escoger la mejor opción:

  1. Capacidad y tamaño: Evalúa el espacio disponible en la cocina y cuántas personas integran el hogar. La capacidad interna, medida en litros, debe ajustarse a las necesidades. Un hogar pequeño puede requerir entre 200 y 300 litros, mientras que familias grandes pueden necesitar modelos de más de 400 litros.
  2. Tipo de refrigerador:Existen diferentes diseños:
    1. Top freezer (congelador arriba)
    2. Bottom freezer (congelador abajo)
    3. Side by side (puertas verticales)
    4. French door (doble puerta superior, congelador abajo)Elige el modelo de acuerdo al consumo y espacio.
  3. Eficiencia energética: Revisa la etiqueta de eficiencia energética. Los refrigeradores con clasificación A o superior consumen menos electricidad y ayudan a reducir el gasto mensual.
  4. Tecnología de enfriamiento: Considera sistemas No Frost, que evitan la formación de hielo, o tecnología inverter, que ajusta el consumo energético y es más silenciosa.
  5. Características adicionales: Valora funciones como:
    1. Dispensador de agua y hielo
    2. Compartimientos especiales (zonas para frutas, verduras o carnes)
    3. Control electrónico de temperatura
    4. Alarmas de puerta abierta
  6. Materiales y acabado: Elige materiales fáciles de limpiar y resistentes a huellas dactilares, como acero inoxidable.
  7. Precio y garantía: Compara precios y revisa la cobertura y duración de la garantía ofrecida por el fabricante.
  8. Soporte y servicio técnico: Verifica que la marca cuente con un servicio técnico accesible.
(Imágen Ilustrativa Infobae)
(Imágen Ilustrativa Infobae)

Estas pautas pueden ser guias utiles que te ayudarán a tomar una decisión más informada y que realmente se adecue a las necesidades de tu familia y a tu presupuesto.

Temas Relacionados

refrigeradorservicioselectrodomésticosmexico-noticias

Más Noticias

Quién es y en qué partido político milita Abelina López, la alcaldesa de Acapulco que lució un collar de más de 200 mil pesos

“Me lo regaló el pueblo”, dijo la edil de Guerrero para defenderse ante los cuestionamientos sobre la procedencia de su joya

Quién es y en qué

Aeropuerto Felipe Ángeles pierde 13 rutas hacia Estados Unidos, asegura la agencia Reuters

Sean Duffy, secretario de Transporte de dicho país, señaló la decisión como una estrategia

Aeropuerto Felipe Ángeles pierde 13

¿En qué mes está “prohibido” comer mariscos? Conoce la regla de la r

Una tradición popular sugiere evitar ciertos productos del mar durante épocas cálidas, esta práctica, con base en riesgos sanitarios y ciclos reproductivos, aún influye en hábitos alimentarios

¿En qué mes está “prohibido”

Dónde ver Macario, la película mexicana perfecta para el Día de Muertos y recordar a los difuntos

La cinta de Roberto Gavaldón es un clásico del cine nacional

Dónde ver Macario, la película

Ninel Conde se somete a cambio de color de ojos y genera preocupación: “Es peligrosísimo”

La cantante y actriz decidió modificar una de sus señas de identidad con un procedimiento estético que ha generado debate sobre los riesgos y el impacto en la salud ocular entre sus colegas y especialistas

Ninel Conde se somete a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades detienen en Morelos a

Autoridades detienen en Morelos a “La Vara”, presunto líder criminal de Guerreros Unidos

Vinculan a proceso a presuntos responsables de dejar un cuerpo decapitado, hallado dentro de un auto en Sonora

Sentencian a “El 15”, líder del Cártel de Sinaloa detenido antes de entrar a una clínica para cambiarse el rostro

Fiscalía de Guerrero detiene en Chilpancingo a dos sujetos vinculados a “Los Tlacos”, por posesión de drogas, armas y equipo táctico

Siete presuntos agresores fueron abatidos durante enfrentamientos con autoridades en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 28 de octubre: La Bea quiere enviar a Jawy al duelo

Tras su participación en el 90’s Pop Tour ‘Antro’, JNS prepara concierto fuera de México

La costosa colección de bolsas de lujo que Inés Gómez Mont lucía en redes: podría superar los 20 millones de pesos

Claudio Yarto de Caló desmiente a Aleks Syntek por proclamarse precursor del rap en español: “Ya estaba Memo Ríos”

Chuy Lizárraga canta en la carretera de Morelia en medio del bloqueo de agricultores

DEPORTES

Qué equipos de la Liga

Qué equipos de la Liga MX buscarían a James Rodríguez en caso de no renovar con el club León

Santiago Giménez enciende las alarmas: salió lesionado en el empate entre Milan y Atalanta

Apertura 2025: partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por televisión abierta

César Huerta marca y asiste en la victoria del Anderlecht en Copa de Bélgica

Un técnico mexicano revoluciona el futbol en Canadá y pone al Atlético Ottawa a un paso de la gloria