Qué pasa si aplico concha nácar todos los días en la piel

Este ingrediente suele usarse en muchas cremas faciales por sus propiedades aclarantes

La concha nácar se obtiene
La concha nácar se obtiene de productos marinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La concha nácar, también conocida como madreperla, es una sustancia dura e iridiscente que recubre el interior de algunas conchas de moluscos, como ostras y abalones.

Este material está compuesto principalmente por carbonato de calcio y una pequeña cantidad de proteínas orgánicas, lo que le otorga su brillo característico.

Este material suele usarse en la joyería pero también como ingrediente en cremas y productos cosméticos debido a que se le atribuyen diferentes beneficios para la piel.

Es por eso que aquí te contamos sobre sus propiedades y cuáles pueden ser los resultados de aplicar en la piel todos los días, cremas que la contengan como ingrediente

Las cremas faciales de concha
Las cremas faciales de concha nácar son conocidas por sus propiedades regenerativas e iluminadoras. Un clásico de la cosmética natural latina. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de aplicar concha nácar en la piel todos los dias

La concha nácar suele usarse en productos cosméticos por su beneficios para la piel, los cuales, si se usan de manera cotidiana pueden ser los siguientes:

  • Efecto exfoliante suave: Ayuda a remover células muertas, favoreciendo una piel más lisa y uniforme.
  • Luminosidad y tono: Se asocia a una mejora del brillo y una mayor uniformidad del tono de piel.
  • Hidratación: Algunos productos con concha nácar pueden aportar sensación de suavidad e hidratación.
  • Atenuación de manchas: Hay quienes reportan que puede ayudar a reducir la apariencia de manchas, aunque la evidencia científica es limitada.
Utilizar crema protectora ayuda a
Utilizar crema protectora ayuda a mantener la piel saludable y protegida de los daños solares - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cómo aplicar concha nácar en la piel para obtener sus beneficios

Para aplicar concha nácar en la piel y aprovechar sus posibles beneficios, se recomienda seguir estos pasos:

  1. Limpieza previa: Lavar el rostro o la zona a tratar para eliminar impurezas y residuos de productos.
  2. Aplicación: Usar cremas, mascarillas o polvos de concha nácar disponibles en farmacias, perfumerías o tiendas especializadas. Extender una capa fina y uniforme sobre la piel limpia.
  3. Tiempo de acción: Dejar actuar el producto según las instrucciones del fabricante, generalmente entre 10 y 20 minutos para mascarillas, o durante la noche si se trata de cremas nocturnas.
  4. Retiro: Enjuagar con agua tibia si es necesario, o retirar el exceso de producto con un paño suave, según las indicaciones específicas del producto.
  5. Frecuencia: Aplicar de una a tres veces por semana, adaptando la frecuencia según la tolerancia de la piel y la recomendación del producto.
– (Imagen Ilustrativa Infobae)
– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes del uso frecuente, conviene realizar una prueba en una pequeña área de la piel para descartar reacciones adversas. Ante irritación, enrojecimiento o molestias, suspender su uso y consultar a un dermatólogo.

Cómo hacer un pan de

A esto se dedica Guerreros

Pastel de zanahoria en sartén,

Eugenia León cerrará Feria del

El consejo de Juan Manuel
