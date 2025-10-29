Pastel de zanahoria en sartén, sin gluten e ideal para un antojo

El pastel de zanahoria sin gluten adapta la receta tradicional para personas con intolerancia al gluten o enfermedad celíaca. En lugar de harina de trigo, se emplean harinas alternativas que no contienen gluten. A continuación se describen aspectos clave de esta variante.
Harinas para el pastel sin gluten
- Harina de almendra: Aporta humedad y sabor suave, favorece una textura esponjosa.
- Harina de arroz: Es una base habitual en repostería sin gluten, de sabor neutro.
- Harina de avena sin gluten certificada: Añade cuerpo a la mezcla y un matiz levemente dulce.
- Harina de coco: Puede utilizarse en pequeñas proporciones para evitar que el pastel quede seco.
- Harina de maíz o fécula de maíz (maicena): Se emplea para dar ligereza y esponjosidad.
Frecuentemente se combinan dos o más tipos de harina para lograr una textura similar al pastel tradicional y evitar que la miga resulte arenosa o quebradiza.
El tiempo de cocción puede variar levemente, ya que las masas sin gluten tienden a retener más humedad. Es recomendable vigilar el pastel y comprobar el punto de cocción con un palillo.
Receta para pastel de zanahoria en sartén sin gluten
Porciones: 8
Tiempo estimado: 55 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de zanahoria rallada fina
- 3 huevos
- 1 taza de azúcar (puede ser azúcar mascabo, morena o blanca)
- ½ taza de aceite vegetal (girasol, maíz o coco)
- 1 taza de harina de almendra
- ½ taza de harina de arroz
- ¼ taza de maicena
- 1 cucharadita de polvo para hornear apto para celíacos
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 cucharadita de canela
- ¼ cucharadita de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- ¼ cucharadita de goma xantana (opcional, mejora la textura)
- ½ taza de nueces picadas o pasas (opcional)
Preparación
- Preparar la mezcla seca:
- En un bol amplio, mezclar la harina de almendra, la harina de arroz, la maicena, el polvo para hornear, el bicarbonato, la canela, la sal y la goma xantana (si se utiliza).
- Batir los húmedos:
- En otro recipiente, batir los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea.
- Unir y agregar zanahoria:
- Verter la mezcla líquida sobre los ingredientes secos. Revolver hasta incorporar y, por último, añadir la zanahoria rallada y las nueces o pasas, mezclando bien.
- Preparar la sartén:
- Engrasar una sartén antiadherente (de 22-24 cm de diámetro, idealmente con tapa) con un poco de aceite o manteca (puede ser vegetal).
- Calentar a fuego mínimo unos instantes antes de colocar la mezcla.
- Cocinar:
- Verter toda la preparación en la sartén y esparcir de manera uniforme. Tapar bien y cocinar a fuego mínimo durante 40 a 50 minutos. No destapar al menos durante los primeros 30 minutos.
- El pastel estará listo cuando al insertar un palillo salga limpio y su superficie esté firme.
- Finalización:
- Dejar entibiar unos minutos y desmoldar. Servir solo o acompañar con cobertura de queso crema libre de gluten.
Consejos adicionales:
- Si la sartén no tiene una tapa ajustada, puede usarse papel aluminio ajustado como tapa.
- Revisar que el fuego sea muy bajo, para evitar que la base se queme antes de que el interior se cocine.
- Todos los ingredientes deben estar certificados sin gluten, especialmente polvos de hornear, féculas y especias.