Pastel de zanahoria en sartén, sin gluten e ideal para un antojo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de zanahoria sin gluten adapta la receta tradicional para personas con intolerancia al gluten o enfermedad celíaca. En lugar de harina de trigo, se emplean harinas alternativas que no contienen gluten. A continuación se describen aspectos clave de esta variante.

Harinas para el pastel sin gluten

Harina de almendra : Aporta humedad y sabor suave, favorece una textura esponjosa.

Harina de arroz : Es una base habitual en repostería sin gluten, de sabor neutro.

Harina de avena sin gluten certificada : Añade cuerpo a la mezcla y un matiz levemente dulce.

Harina de coco : Puede utilizarse en pequeñas proporciones para evitar que el pastel quede seco.

Harina de maíz o fécula de maíz (maicena): Se emplea para dar ligereza y esponjosidad.

Frecuentemente se combinan dos o más tipos de harina para lograr una textura similar al pastel tradicional y evitar que la miga resulte arenosa o quebradiza.

El tiempo de cocción puede variar levemente, ya que las masas sin gluten tienden a retener más humedad. Es recomendable vigilar el pastel y comprobar el punto de cocción con un palillo.

Receta para pastel de zanahoria en sartén sin gluten

Porciones: 8

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo estimado: 55 minutos

Ingredientes

2 tazas de zanahoria rallada fina

3 huevos

1 taza de azúcar (puede ser azúcar mascabo, morena o blanca)

½ taza de aceite vegetal (girasol, maíz o coco)

1 taza de harina de almendra

½ taza de harina de arroz

¼ taza de maicena

1 cucharadita de polvo para hornear apto para celíacos

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de canela

¼ cucharadita de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

¼ cucharadita de goma xantana (opcional, mejora la textura)

½ taza de nueces picadas o pasas (opcional)

Preparación

Preparar la mezcla seca: En un bol amplio, mezclar la harina de almendra, la harina de arroz, la maicena, el polvo para hornear, el bicarbonato, la canela, la sal y la goma xantana (si se utiliza). Batir los húmedos: En otro recipiente, batir los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea. Unir y agregar zanahoria: Verter la mezcla líquida sobre los ingredientes secos. Revolver hasta incorporar y, por último, añadir la zanahoria rallada y las nueces o pasas, mezclando bien. Preparar la sartén: Engrasar una sartén antiadherente (de 22-24 cm de diámetro, idealmente con tapa) con un poco de aceite o manteca (puede ser vegetal). Calentar a fuego mínimo unos instantes antes de colocar la mezcla. Cocinar: Verter toda la preparación en la sartén y esparcir de manera uniforme. Tapar bien y cocinar a fuego mínimo durante 40 a 50 minutos. No destapar al menos durante los primeros 30 minutos. El pastel estará listo cuando al insertar un palillo salga limpio y su superficie esté firme. Finalización: Dejar entibiar unos minutos y desmoldar. Servir solo o acompañar con cobertura de queso crema libre de gluten.

Consejos adicionales:

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la sartén no tiene una tapa ajustada, puede usarse papel aluminio ajustado como tapa.

Revisar que el fuego sea muy bajo, para evitar que la base se queme antes de que el interior se cocine.

Todos los ingredientes deben estar certificados sin gluten, especialmente polvos de hornear, féculas y especias.