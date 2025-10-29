Ninel Conde se somete a cambio de color de ojos y genera preocupación: “Es peligrosísimo”

Ninel Conde sorprende al mundo del espectáculo tras someterse a una cirugía para cambiar el color de sus ojos en Nueva York (IG)

El reciente cambio en el color de ojos de Ninel Conde ha generado un intenso debate en el mundo del espectáculo, no solo por el impacto visual, sino por los riesgos asociados a este tipo de intervenciones.

La artista, conocida como El Bombón Asesino, optó por someterse a una cirugía estética en Nueva York para modificar una de las características más llamativas de su rostro, según reveló Gustavo Adolfo Infante en el programa Sale el Sol.

La decisión de Ninel Conde de alterar el color de sus ojos fue confirmada por Gustavo Adolfo Infante, quien afirmó que la cantante viajó a Nueva York para realizarse el procedimiento.

“Se cambió los ojos, yo ya sabía que se había cambiado el color, pero hasta no ver, no creer. Fue a Nueva York”, declaró el conductor.

La noticia sorprendió a la audiencia y a sus colegas, quienes debatieron sobre la seguridad de este tipo de cirugías. Joanna Vega-Biestro, otra de las presentadoras, sugirió que la intervención se realizó en la clínica Kerato, reconocida por ofrecer este tipo de procedimientos a celebridades.

“Cambiarse el color de los ojos es riesgosísimo”, advirtió Joanna durante la transmisión.

La preocupación por los posibles efectos adversos no es infundada. Joanna recordó el caso de Jorge Kahwagi, quien estuvo cerca de perder la vista tras someterse a una cirugía similar.

“Es una clínica especializada que a eso se dedica, pero yo recuerdo a Jorge Kahwagi que casi pierde la vista, yo sé que uno puede decir, muy su cuerpo, muy su dinero, pero esto se me hace súper riesgoso“, expresó.

La discusión se amplió con la intervención de Ana María Alvarado, quien citó a la actriz Alma Cero —también sometida al cambio de color de ojos— para señalar que la tecnología ha avanzado en este campo. “Ha avanzado la tecnología, según dijo Alma Cero”, mencionó Alvarado.

El costo de la cirugía para cambiar el color de ojos ha disminuido, pasando de USD 20.000 a USD 12.000, según Gustavo Adolfo Infante (IG)

El aspecto económico de la intervención también fue tema de análisis. Gustavo Adolfo Infante explicó que el costo de la cirugía ha disminuido en los últimos años: “Y están bajando el precio, porque tengo entendido que estaba en USD20.000 y entiendo que a Ninel Conde le costó USD12.000”. Esta reducción en el precio podría estar motivando a más figuras públicas a considerar el procedimiento.

No obstante, las dudas sobre la seguridad persisten. Joanna expresó su inquietud por las posibles consecuencias a largo plazo: “A la larga, a mí me preocuparía porque te estás metiendo algo a los ojos para cambiarte el color”.

Por su parte, Ana María Alvarado reflexionó sobre las motivaciones emocionales detrás de la búsqueda constante de transformaciones estéticas: “Creo que va más allá porque es la aceptación de quién eres frente a un espejo, creo que eso va más allá, el estarte haciendo cosas, una que otra está bien, yo no digo que no, para eso está la cirugía, pero cuando es constante el cambio, la transformación, y es algo de todos los días, habría que replantearse si no es algo emocional”.

La tecnología en cirugías estéticas oculares ha avanzado, pero persisten dudas sobre las consecuencias a largo plazo y la salud visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al procedimiento, la clínica Kerato utiliza una técnica denominada queratopigmentación, que consiste en modificar el color de los ojos de manera permanente.

Según la información disponible en la página de la clínica, la intervención dura 30 minutos y se realiza bajo el efecto de gotas anestésicas. La queratopigmentación es considerada una cirugía estética de alto riesgo, y diversos oftalmólogos desaconsejan su realización en ojos sanos o por motivos exclusivamente cosméticos.

Además de Ninel Conde, otras figuras como Jorge Kahwagi, la actriz Alma Cero y su esposo Enrique Orozco han recurrido a este procedimiento.