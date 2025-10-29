México

Ninel Conde se somete a cambio de color de ojos y genera preocupación: “Es peligrosísimo”

La cantante y actriz decidió modificar una de sus señas de identidad con un procedimiento estético que ha generado debate sobre los riesgos y el impacto en la salud ocular entre sus colegas y especialistas

Por Armando Guadarrama

Guardar
Ninel Conde sorprende al mundo
Ninel Conde sorprende al mundo del espectáculo tras someterse a una cirugía para cambiar el color de sus ojos en Nueva York (IG)

El reciente cambio en el color de ojos de Ninel Conde ha generado un intenso debate en el mundo del espectáculo, no solo por el impacto visual, sino por los riesgos asociados a este tipo de intervenciones.

La artista, conocida como El Bombón Asesino, optó por someterse a una cirugía estética en Nueva York para modificar una de las características más llamativas de su rostro, según reveló Gustavo Adolfo Infante en el programa Sale el Sol.

La decisión de Ninel Conde de alterar el color de sus ojos fue confirmada por Gustavo Adolfo Infante, quien afirmó que la cantante viajó a Nueva York para realizarse el procedimiento.

Se cambió los ojos, yo ya sabía que se había cambiado el color, pero hasta no ver, no creer. Fue a Nueva York”, declaró el conductor.

La noticia sorprendió a la audiencia y a sus colegas, quienes debatieron sobre la seguridad de este tipo de cirugías. Joanna Vega-Biestro, otra de las presentadoras, sugirió que la intervención se realizó en la clínica Kerato, reconocida por ofrecer este tipo de procedimientos a celebridades.

Ninel Conde sorprende al mundo
Ninel Conde sorprende al mundo del espectáculo tras someterse a una cirugía para cambiar el color de sus ojos en Nueva York (IG)

Cambiarse el color de los ojos es riesgosísimo”, advirtió Joanna durante la transmisión.

La preocupación por los posibles efectos adversos no es infundada. Joanna recordó el caso de Jorge Kahwagi, quien estuvo cerca de perder la vista tras someterse a una cirugía similar.

Es una clínica especializada que a eso se dedica, pero yo recuerdo a Jorge Kahwagi que casi pierde la vista, yo sé que uno puede decir, muy su cuerpo, muy su dinero, pero esto se me hace súper riesgoso“, expresó.

La discusión se amplió con la intervención de Ana María Alvarado, quien citó a la actriz Alma Cero —también sometida al cambio de color de ojos— para señalar que la tecnología ha avanzado en este campo. “Ha avanzado la tecnología, según dijo Alma Cero”, mencionó Alvarado.

El costo de la cirugía
El costo de la cirugía para cambiar el color de ojos ha disminuido, pasando de USD 20.000 a USD 12.000, según Gustavo Adolfo Infante (IG)

El aspecto económico de la intervención también fue tema de análisis. Gustavo Adolfo Infante explicó que el costo de la cirugía ha disminuido en los últimos años: “Y están bajando el precio, porque tengo entendido que estaba en USD20.000 y entiendo que a Ninel Conde le costó USD12.000”. Esta reducción en el precio podría estar motivando a más figuras públicas a considerar el procedimiento.

No obstante, las dudas sobre la seguridad persisten. Joanna expresó su inquietud por las posibles consecuencias a largo plazo: “A la larga, a mí me preocuparía porque te estás metiendo algo a los ojos para cambiarte el color”.

Por su parte, Ana María Alvarado reflexionó sobre las motivaciones emocionales detrás de la búsqueda constante de transformaciones estéticas: “Creo que va más allá porque es la aceptación de quién eres frente a un espejo, creo que eso va más allá, el estarte haciendo cosas, una que otra está bien, yo no digo que no, para eso está la cirugía, pero cuando es constante el cambio, la transformación, y es algo de todos los días, habría que replantearse si no es algo emocional”.

La tecnología en cirugías estéticas
La tecnología en cirugías estéticas oculares ha avanzado, pero persisten dudas sobre las consecuencias a largo plazo y la salud visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al procedimiento, la clínica Kerato utiliza una técnica denominada queratopigmentación, que consiste en modificar el color de los ojos de manera permanente.

Según la información disponible en la página de la clínica, la intervención dura 30 minutos y se realiza bajo el efecto de gotas anestésicas. La queratopigmentación es considerada una cirugía estética de alto riesgo, y diversos oftalmólogos desaconsejan su realización en ojos sanos o por motivos exclusivamente cosméticos.

Además de Ninel Conde, otras figuras como Jorge Kahwagi, la actriz Alma Cero y su esposo Enrique Orozco han recurrido a este procedimiento.

Temas Relacionados

Ninel Condemexico-entretenimiento

Más Noticias

Quién es y en qué partido político milita Abelina López, la alcaldesa de Acapulco que lució un collar de más de 200 mil pesos

“Me lo regaló el pueblo”, dijo la edil de Guerrero para defenderse ante los cuestionamientos sobre la procedencia de su joya

Quién es y en qué

Este es el sueldo y grado de estudios de la alcaldesa de Acapulco, a quien “el pueblo” le regaló joya de 277 mil pesos

Abelina López ha tenido distintas polémicas durante su gobierno en el municipio de Guerrero

Este es el sueldo y

San Judas Tadeo y el misterio detrás de la oración de las peticiones imposibles

Miles de personas acuden cada 28 de octubre al templo de San Hipólito para pedir ayuda espiritual y agradecer favores atribuidos al santo

San Judas Tadeo y el

Aeropuerto Felipe Ángeles pierde 13 rutas hacia Estados Unidos, asegura la agencia Reuters

Sean Duffy, secretario de Transporte de dicho país, señaló la decisión como una estrategia

Aeropuerto Felipe Ángeles pierde 13

¿En qué mes está “prohibido” comer mariscos? Conoce la regla de la r

Una tradición popular sugiere evitar ciertos productos del mar durante épocas cálidas, esta práctica, con base en riesgos sanitarios y ciclos reproductivos, aún influye en hábitos alimentarios

¿En qué mes está “prohibido”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades detienen en Morelos a

Autoridades detienen en Morelos a “La Vara”, presunto líder criminal de Guerreros Unidos

Vinculan a proceso a presuntos responsables de dejar un cuerpo decapitado, hallado dentro de un auto en Sonora

Sentencian a “El 15”, líder del Cártel de Sinaloa detenido antes de entrar a una clínica para cambiarse el rostro

Fiscalía de Guerrero detiene en Chilpancingo a dos sujetos vinculados a “Los Tlacos”, por posesión de drogas, armas y equipo táctico

Siete presuntos agresores fueron abatidos durante enfrentamientos con autoridades en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Dónde ver Macario, la película

Dónde ver Macario, la película mexicana perfecta para el Día de Muertos y recordar a los difuntos

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 28 de octubre: La Bea quiere enviar a Jawy al duelo

Tras su participación en el 90’s Pop Tour ‘Antro’, JNS prepara concierto fuera de México

La costosa colección de bolsas de lujo que Inés Gómez Mont lucía en redes: podría superar los 20 millones de pesos

Claudio Yarto de Caló desmiente a Aleks Syntek por proclamarse precursor del rap en español: “Ya estaba Memo Ríos”

DEPORTES

Qué equipos de la Liga

Qué equipos de la Liga MX buscarían a James Rodríguez en caso de no renovar con el club León

Santiago Giménez enciende las alarmas: salió lesionado en el empate entre Milan y Atalanta

Apertura 2025: partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por televisión abierta

César Huerta marca y asiste en la victoria del Anderlecht en Copa de Bélgica

Un técnico mexicano revoluciona el futbol en Canadá y pone al Atlético Ottawa a un paso de la gloria