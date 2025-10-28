¿Qué hizo Inés Gómez Mont? Estos son los delitos por los que es acusada en México y buscada por la Interpol

Inés Gómez Mont se encuentra prófuga de la justicia desde 2021. (Cuartoscuro)

La reciente detención en Estados Unidos de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, volvió a poner bajo los reflectores el caso judicial que involucra a la presentadora mexicana, actualmente prófuga y buscada por Interpol en más de 190 países.

Inés Gómez-Mont Arena nació en la Ciudad de México el 29 de julio de 1983. Procede de una familia con influencia política: es nieta de Felipe Gómez Mont, fundador del Partido Acción Nacional (PAN), y sobrina de Fernando Gómez Mont, quien fue secretario de Gobernación durante el sexenio de Felipe Calderón. Esta red familiar la vinculó desde temprano con los círculos más visibles del país.

En su carrera mediática, debutó como actriz en 1997 en la telenovela “Tric Trac”. Posteriormente ingresó como reportera al departamento de producción de noticias de Televisión Azteca y pasó a la división de entretenimiento dirigida por Pati Chapoy.

(Jesús Avilés/Infobae México)

Su ascenso se consolidó como presentadora en programas entre los que destacan “Los 25+”, “Ventaneando”, “Venga la alegría”, “Deberían estar trabajando”, “¡Cuéntamelo ya!” y el reality “Familias frente al fuego”.

Una de sus apariciones internacionales más recordadas ocurrió durante el Super Bowl XLII cuando, vestida de novia, le propuso matrimonio al quarterback Tom Brady, episodio que trascendió a medios de habla inglesa.

Lujos, propiedades y vida pública en redes

Durante años, Inés Gómez Mont exhibió un estilo de vida rodeado de lujos. En 2017, junto con su esposo, el empresario y abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, adquirió por medio de prestanombres una mansión de 1.064 metros cuadrados frente al mar, ubicada en la exclusiva isla La Gorce Island, en Florida.

(Jesús Avilés/Infobae)

La propiedad, que perteneció a la cantante Cher entre 1993 y 1996, contaba con seis habitaciones, ocho baños, sala de juegos, gimnasio, bar, comedor con candelabros, muelle privado, alberca, jacuzzi y una casa para invitados. Fue remodelada en varias ocasiones desde su construcción en 1953 y fue vendida años más tarde en 17 millones de dólares.

Otras inversiones inmobiliarias incluyeron un departamento cerca de Central Park y la Quinta Avenida, en Nueva York, con un valor estimado de 28 millones de pesos. El penthouse tenía dos dormitorios, suite principal con vestidor, chimenea y terraza propia.

Sus propiedades no fueron lo único de lo que se habló. La colección de prendas y accesorios de la conductora incluyó firmas como Chanel, Gucci, Balenciaga y Dolce & Gabbana, así como prendas exclusivas como una hoodie creada por Pharrell Williams para Chanel, valuada en 258,000 pesos mexicanos. Entre los objetos más distintivos figuró un bolso Hermès Himalaya Birkin, cuyo precio podría alcanzar cerca de 9 millones de pesos.

Las imágenes de la familia en sus propiedades, viajes en jets privados y celebraciones llenaron las redes sociales de la presentadora. Era frecuente ver fotografías con su colección de bolsos y atuendos de diseñador.

¿Por qué está prófuga?

Mansión de Inés Gómez Mont (Foto: www.zillow.com)

Las primeras investigaciones relevantes contra Gómez Mont se remontan a 2020, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) la incluyó en indagatorias por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Posteriormente, la FGR la acusó en septiembre de 2021, junto a su esposo y el hermano de éste, de formar parte de una red dedicada a la malversación de casi 3 mil millones de pesos provenientes de la Secretaría de Gobernación.

La acusación principal se refiere al uso de empresas fantasma y más de 1.400 operaciones bancarias simuladas para justificar millonarios contratos públicos.

El expediente judicial incluye delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado (apropiación de recursos públicos), malversación, así como varias investigaciones por defraudación fiscal.

En 2020, Gómez Mont evitó un juicio por evasión fiscal al pagar 10.967.000 pesos por contribuciones omitidas. Las investigaciones señalan que los contratos implicados en el fraude permanecieron clasificados durante cinco años, lo cual dilató el avance judicial.

(Foto: Twitter/@mauriosaur)

En el periodo de 2022 y 2023, se dieron resoluciones mixtas: en noviembre de 2022, una juez federal invalidó una orden de aprehensión por defraudación fiscal; en abril de 2023, un tribunal colegiado anuló otra orden de captura; y en junio de 2023 le negaron un amparo contra dos órdenes de aprehensión vigentes. En marzo de 2025, la UIF bloqueó cuentas a la presentadora, aunque un tribunal permitió más tarde el acceso temporal a algunos fondos.

¿En dónde está Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont estuvo casada con el empresario Javier Díaz de 2008 a 2013, con quien tuvo cuatro hijos: Inés, Diego, Javier y Bruno, los tres últimos trillizos.

Tras la separación, ambos protagonizaron disputas públicas: Díaz la acusó de violencia familiar y abuso de sustancias, mientras que Gómez Mont lo señaló de irresponsabilidad en la crianza.

Posteriormente, se casó en 2015 con Víctor Manuel Álvarez Puga, con quien tuvo dos hijos más y sumó al núcleo al hijo de Puga de una relación anterior, conformando una familia de siete hijos. En julio de 2024, la conductora recuperó la patria potestad de sus cuatro hijos tras una batalla legal con su exesposo.

(Foto: Instagram/@inesgomezmont)

En cuanto a su situación actual, múltiples versiones y rumores sobre su paradero han circulado en medios y redes.

Tras la detención de Álvarez Puga en Miami en septiembre de 2025, hubo especulaciones respecto a que ella podría estar aún en Estados Unidos, aunque versiones periodísticas como la del argentino Javier Ceriani sugerían que la presentadora estaría escondida en Dubái.

Ninguna autoridad ha confirmado la ubicación de Gómez Mont hasta ahora.

La última intervención mediática de la conductora se produjo en febrero de 2025, cuando envió un mensaje para el homenaje póstumo al conductor Daniel Bisogno durante una transmisión de “Ventaneando”, rompiendo un largo silencio.

Desde entonces, sus redes sociales han permanecido inactivas, salvo un mensaje publicado en 2021 en el que aseguró su inocencia: “Me quieren callar, pero seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas... Tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada”.

Las investigaciones legales contra Inés Gómez Mont y su entorno inmediato continúan abiertas tanto a nivel nacional como internacional, mientras el caso sigue generando interés mediático e impacto en los ámbitos judicial y político tras la reciente detención de su esposo, quien podría ser deportado a México.