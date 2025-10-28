México

Pepillo Origel cuenta que vio a Yolanda Andrade con serios problemas para hablar en su regreso al foro

El periodista fue testigo del ambiente de alegría y nostalgia que se vivió en el foro, destacando la energía y el humor que Yolanda mantiene pese a las secuelas de salud

Por Armando Guadarrama

Yolanda Andrade regresa a la
Yolanda Andrade regresa a la televisión en ‘Montse & Joe’ tras meses de ausencia por problemas de salud (Captura: programa Hoy)

El esperado retorno de Yolanda Andrade a la televisión, tras meses de ausencia por motivos de salud, se convirtió en un acontecimiento cargado de simbolismo y emoción.

La conductora reapareció en el programa ‘Montse & Joe’ de Unicable, luciendo un atuendo que, según la interpretación de sus seguidores, evocaba la figura de San Miguel Arcángel como señal de protección espiritual frente a las adversidades que ha enfrentado.

La reaparición de Yolanda Andrade en el foro, tras un prolongado periodo de recuperación, estuvo marcada por muestras de apoyo y un ambiente de esperanza tanto entre sus compañeros como en el público.

El atuendo de Yolanda Andrade,
El atuendo de Yolanda Andrade, inspirado en San Miguel Arcángel, genera debate sobre protección espiritual y creencias religiosas (Foto: Unicable)

El reencuentro con Montserrat Oliver resultó especialmente emotivo: Andrade llegó en una camioneta negra y fue recibida con abrazos y gritos de bienvenida. En ese momento, la conductora expresó: “Te amo con todo mi corazón”, mientras Oliver le respondió: “Te extrañé mucho”.

La reacción de los presentes no se hizo esperar; decenas de espectadores y miembros de la producción le dedicaron una ovación de pie, subrayando la importancia de su regreso después de varios meses alejada de las cámaras.

El contexto de este retorno está profundamente ligado a los problemas de salud que Yolanda Andrade ha enfrentado. En 2023, los diagnósticos médicos confirmaron la presencia de un aneurisma cerebral, una condición de alto riesgo. En diversas entrevistas, la propia Andrade ha explicado: “Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes”.

Yolanda volvió al set de Unicable. (Crédito: IG)

Además, la conductora ha atribuido parte de sus padecimientos a supuestos actos de brujería en su contra, afirmando: “Muchachos, no podía caminar, no podía hablar, no podía ver… sé que esto es así y aprovecho cada día. Se llama resignación y hay que adaptarnos todos”.

En el programa ‘Con permiso’, el periodista Juan José Origel relató su experiencia al reencontrarse con Yolanda Andrade como invitado especial en la grabación del episodio de regreso. Origel expresó:

“Me tocó la suerte de que me invitaran a darle la bienvenida a su regreso a su programa con Montserrat. Me emocionó y me dio gusto porque tenía muchas ganas de verla”.

La producción de 'Montse &
La producción de 'Montse & Joe' celebra el regreso de Yolanda Andrade con ovaciones y muestras de cariño (IG)

Añadió que el momento estuvo cargado de emoción: “Fue un gusto que nos dio, no sabes. Un nudo en la garganta, lágrimas de la emoción de verla, de verla bien”. Origel también comentó sobre el estado actual de la conductora:

“No habla bien todavía, pero ¡ah, qué bárbara! Es el próximo martes el programa. ¡La Yolanda de siempre, boquifloja, unas cosas que decía! ¡Muy divertida!”.

Subrayó que, a pesar de las secuelas en la voz, Andrade mantiene su carisma y sentido del humor característicos.

En un video exclusivo, Yolanda Andrade envió un mensaje de agradecimiento al público y a Martha Figueroa, afirmando: “La medicina más importante que he tenido en este momento, es la oración, gracias por todo su cariño”.

