La razón por la que Edén Muñoz fue sancionado con más de un millón de pesos por el gobierno de Querétaro

El cantante de regional mexicano no respetó una de las reglas en su reciente concierto en Querétaro. (Cuartoscuro)

Edén Muñoz se presentó en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro, el pasado 25 de octubre, donde ofreció un concierto que infringió las reglas, así lo dio a conocer el presidente municipal.

En un encuentro con los micrófonos de Diario Querétaro, Felipe Fernando Macías explicó que los artistas que no respeten las normativas y regulaciones no podrán presentarse nuevamente en el estado.

Sin embargo, el cantante de regional mexicano tiene programado presentarse en el Palenque de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro el 16 de noviembre.

Edén Muñoz interpretó un corrido con apología al delito. Crédito @edenmunoz/IG

Edén Muñoz será sancionado por interpretar una canción con apología al delito

Felipe Macías explicó que cuando se solicitó el permiso para el concierto se firmó un playlist oficial con las canciones permitidas.

Pero durante el evento, Muñoz decidió cambiar la lista e interpretar el corrido “Javier el de los llanos”, por lo que el empresario organizador será sancionado con una multa de hasta 1 millón 145 mil pesos.

“Del playlist que firmó y se comprometió a presentar ese día en el concierto, ahí en el concierto hizo una modificación e incluyó una canción que no estaba registrada por supuesto que habrá sanción, habrá sanciones, habrá multa y veremos si se vuelve a presentar o no”, señaló Macías.

Edén Muñoz no se ha pronunciado sobre la sanción por el Gobierno de Querétaro. EFE/Live Nation

Por lo tanto, el presidente municipal especificó que se tendrá un diálogo con la Feria Internacional Ganadera de Querétaro para analizar la próxima presentación del cantante.

“Estamos evaluando. Estoy pidiendo el compromiso del empresario o del propio artista ya con el playlist de las canciones, la verdad es que no se va a permitir que otra vez pase”, sentenció.

Asimismo, hizo énfasis en que se pedirá a todos los artistas invitados, sin excepción, que proporcionen la lista de canciones que vam a interpretar.

Edén Muñoz se alista para llegar a la Ciudad de México pese a sanción en Querétaro

Ante la sanción interpuesta por parte del Gobierno de Querétaro, Eden Muñoz celebró en su cuenta de Instagram su presentación en el estado, asegurando que esa noche pasaron muchas cosas.

"Querétaro, pasaron tantas cosas lindas ayer que me llevó cada una de ellas en el corazón. Gracias también a mis invitados de lujo", expresó.

Edén Muñoz ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional. (Ocesa)

Por otra parte, celebró que faltan pocos días para ofrecer sus primeros conciertos en el Auditorio Nacional el próximo 7 y 8 de noviembre: “Nuestros primeros Auditorios, mucha música, familia, invitados que también son familia y, sobre todo, toda una ‘peda-noche’ sanadora”.