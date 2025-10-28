México

La razón por la que Edén Muñoz fue sancionado con más de un millón de pesos por el gobierno de Querétaro

El cantante de regional mexicano interpretó el corrido “Javier el de los llanos”

Por Jazmín González

Guardar
El cantante de regional mexicano
El cantante de regional mexicano no respetó una de las reglas en su reciente concierto en Querétaro. (Cuartoscuro)

Edén Muñoz se presentó en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro, el pasado 25 de octubre, donde ofreció un concierto que infringió las reglas, así lo dio a conocer el presidente municipal.

En un encuentro con los micrófonos de Diario Querétaro, Felipe Fernando Macías explicó que los artistas que no respeten las normativas y regulaciones no podrán presentarse nuevamente en el estado.

Sin embargo, el cantante de regional mexicano tiene programado presentarse en el Palenque de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro el 16 de noviembre.

Edén Muñoz interpretó un corrido
Edén Muñoz interpretó un corrido con apología al delito. Crédito @edenmunoz/IG

Edén Muñoz será sancionado por interpretar una canción con apología al delito

Felipe Macías explicó que cuando se solicitó el permiso para el concierto se firmó un playlist oficial con las canciones permitidas.

Pero durante el evento, Muñoz decidió cambiar la lista e interpretar el corrido “Javier el de los llanos”, por lo que el empresario organizador será sancionado con una multa de hasta 1 millón 145 mil pesos.

“Del playlist que firmó y se comprometió a presentar ese día en el concierto, ahí en el concierto hizo una modificación e incluyó una canción que no estaba registrada por supuesto que habrá sanción, habrá sanciones, habrá multa y veremos si se vuelve a presentar o no”, señaló Macías.

Edén Muñoz no se ha
Edén Muñoz no se ha pronunciado sobre la sanción por el Gobierno de Querétaro. EFE/Live Nation

Por lo tanto, el presidente municipal especificó que se tendrá un diálogo con la Feria Internacional Ganadera de Querétaro para analizar la próxima presentación del cantante.

“Estamos evaluando. Estoy pidiendo el compromiso del empresario o del propio artista ya con el playlist de las canciones, la verdad es que no se va a permitir que otra vez pase”, sentenció.

Asimismo, hizo énfasis en que se pedirá a todos los artistas invitados, sin excepción, que proporcionen la lista de canciones que vam a interpretar.

Edén Muñoz se alista para llegar a la Ciudad de México pese a sanción en Querétaro

Ante la sanción interpuesta por parte del Gobierno de Querétaro, Eden Muñoz celebró en su cuenta de Instagram su presentación en el estado, asegurando que esa noche pasaron muchas cosas.

"Querétaro, pasaron tantas cosas lindas ayer que me llevó cada una de ellas en el corazón. Gracias también a mis invitados de lujo", expresó.

Edén Muñoz ofrecerá un concierto
Edén Muñoz ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional. (Ocesa)

Por otra parte, celebró que faltan pocos días para ofrecer sus primeros conciertos en el Auditorio Nacional el próximo 7 y 8 de noviembre: “Nuestros primeros Auditorios, mucha música, familia, invitados que también son familia y, sobre todo, toda una ‘peda-noche’ sanadora”.

Temas Relacionados

Edén MuñozGobierno de QuerétaroQuerétaroNarcocorridosApología del delitomexico-entretenimiento

Más Noticias

Dólar estadounidense se fortalece y peso mexicano cae al cierre de la jornada de hoy martes 28 de octubre

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar estadounidense se fortalece y

David Failtelson reacciona al cambio de sede para el partido Cruz Azul vs Pumas: “Suena ilógico

La Máquina recibirá al cuadro universitario en la jornada 17 en el Estadio Cuauhtémoc

David Failtelson reacciona al cambio

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas cinco alcaldías para el amanecer del miércoles 29 de octubre

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones debido a las temperaturas bajas esperadas en la capital del país

Frío CDMX: activan alerta amarilla

Posponen comparecencia de Ariadna Montiel en el Senado

La secretaria de Bienestar solicitó aplazar su cita debido a las labores del gobierno federal en la zonas afectada por las lluvias

Posponen comparecencia de Ariadna Montiel

Harfuch anuncia acciones contra la extorsión en Michoacán tras asesinato de limonero

Las medidas fueron anunciadas durante la reunión que mantuvo con el gobernador del estado

Harfuch anuncia acciones contra la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch anuncia acciones contra la

Harfuch anuncia acciones contra la extorsión en Michoacán tras asesinato de limonero

Triple homicidio en Ciudad Juárez: tres jóvenes asesinados frente a una abuelita cerca del CBTIS 114 en Chihuahua

Confirma Rubén Rocha Moya ataques con drones en Badiraguato y asegura que han provocado desplazamientos

CEDH exige a la Fiscalía de Sinaloa investigar presunta tortura en el penal de Aguaruto

Harfuch se reúne con titular del Ejército en Michoacán; revisarán aumento de extorsiones a limoneros

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 28 de octubre: sigue a los granjeros

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el quinto capítulo de este martes 28 de octubre

¿“Soy Frankelda”, película recomendada por Guillermo del Toro, logró triunfar en la taquilla de los cines mexicanos?

Muere Sergio Huidobro, uno de los críticos de cine más importantes de México

Victor Manuel Álvarez, esposo de Inés Gómez Mont, será deportado tras ser detenido en Miami

DEPORTES

México vs Paraguay Femenil sub-17,

México vs Paraguay Femenil sub-17, IA revela quien avanza en el Mundial de la categoría

David Failtelson reacciona al cambio de sede para el partido Cruz Azul vs Pumas: “Suena ilógico

James Rodríguez saldría del León al terminar la temporada, no se le renovaría contrato

WWE Saturday Night’s Main Event XLI: cuándo y a qué hora ver la lucha de Penta Zero Miedo

El Hijo del Santo revela que ahora sí se retira pero sin mostrar su rostro: “Me voy con mi máscara intacta”