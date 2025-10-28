México

Gobierno CDMX revela la fecha para la construcción de la Línea 5 y 6 del Cablebús

La Secretaría de Obras dio a conocer el tiempo que llevará la construcción de las rutas Magdalena Contreras - Mixcoac y Milpa Alta - Tláhuac

Por Luz Coello

Línea 4 del Cablebús será
Línea 4 del Cablebús será financiado por el gobierno federal de Claudia Sheinbaum (X/ @MICablebusCDMX)

El gobierno de la Ciudad de México junto con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) están por iniciar la construcción de dos líneas más de la red de transporte Cablebús. Como parte de los proyectos de Clara Brugada en la capital, habrá más líneas del Cablebús.

La Línea 5 Magdalena Contreras - Mixcoac y la Línea 6 Milpa Alta - Tláhuac son los dos proyectos que están por iniciar. El lunes 27 de octubre, las autoridades publicaron en la Gaceta Oficial de la CDMX las licitaciones para ambos proyectos, por lo que próximamente iniciarán las primeras fases de la obra.

El ingeniero Oscar Leopoldo Días González Palomas, director general de Obras para el Transporte, se encargó de compartir las fechas más importantes para el inicio de ambas rutas, pues a partir de la publicación de la licitación nacional, este 2025 pretenden iniciar con las primeras etapas de la obra.

Estas son las estaciones de
Estas son las estaciones de la Línea 5 del Cablebús (YouTube/ Clara Brugada Molina)

¿Cuándo empieza la construcción de la Línea 5 y 6 del Cablebús CDMX?

En el caso de la Línea 5 del Cablebús, la licitación con número OTLP-DEST-L004-2025 precisó que el plazo de ejecución del proyecto constará de mil 278 días naturales (1,278), en el documento describe que esta licitación consta para la “Supervisión del Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 5 Magdalena Contreras - Álvaro Obregón del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México”.

Las autoridades pretenden iniciar con la construcción del Cablebús de Magdalena Contreras el 28 de noviembre de 2025, y la fecha estimada para concluir esta fase es el 28 de mayo de 2029, es decir que todo el proyecto tomará un total de tres años y seis meses, aproximadamente. El fallo para la licitación de la Línea 5 del Cablebús se dará a conocer el 25 de noviembre de este año.

El proyecto llegará a la estación Tláhuac del Metro de la Ciudad de México. Crédito: Youtube/Clara Brugada Molina.

En el caso de la Línea 6 del Cablebús de Tláhuac, la licitación número OTLP-DEST-L005-2025 describe que se realizará la “Supervisión del proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 6 Milpa Alta - Tláhuac del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México”, esta fase tomará un total de mil 96 días naturales (1,096).

El fallo de la licitación para la obra de la Línea 6 se dará a conocer el 26 de noviembre. Los trabajos de construcción para este tramo están programados para comenzar el 28 de noviembre de 2025 y finalizar el 28 de mayo de 2029, así que esta obra tomará cuatro años.

