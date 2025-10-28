Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas cinco alcaldías para el amanecer del miércoles 29 de octubre

Protección Civil de la Ciudad de México notificó sobre el pronóstico del clima en la capital del país. Crédito: Cuartoscuro

Pese al ambiente caluroso que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, hay alerta amarilla en algunas zonas de la capital del país para el amanecer de este miércoles 29 de octubre por bajas temperaturas.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 28 de octubre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán cinco alcaldías en total, las que resultarán afectadas por las bajas temperaturas pronosticadas para el amanecer del miércoles 29 de octubre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a estas alcaldías durante las primeras horas del día o vivir en ellas.

Es importante tomar en cuenta las precauciones emitidas por Protección Civil de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, las que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este próximo miércoles 29 de octubre.

Debido al pronóstico de temperaturas bajas para este miércoles 29 de octubre, Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta amarilla en estas cinco demarcaciones para el amanecer de la fecha señalada.

Debido a este pronóstico, la secretaría capitalina lanzó una serie de recomendaciones a la población en general debido a la emisión de alerta amarilla por bajas temperaturas para este miércoles 28 de octubre en la Ciudad de México.

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas cinco alcaldías para la mañana de este miércoles 29 de octubre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 03:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las cinco alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este miércoles 29 de octubre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Cinco alcaldías de la Ciudad de México registrarán temperaturas bajas para la mañana de este miércoles 29 de octubre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado al pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.