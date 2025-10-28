México

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del martes 28 de octubre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Por Omar López

Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Actualmente cuenta con siete líneas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

Asimismo, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

Debido a la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Este es el reporte del Metrobús en la última hora

Línea 1

Estado de servicio: Regular.

Estación afectada: Ninguna.

Línea 2

Estado de servicio: Intervención en la estación.

Estación afectada: Xola.

Información adicional: Servicio regular con estación cerrada en ambos sentidos.

Línea 3

Estado de servicio: Eventos temporales.

Estación afectada: Mina - Balderas.

Información adicional: Circuitos de Tenayuca - Buenavista y de Cuauhtémoc - Atoyac sin servicio de Mina a Balderas.

Línea 4

Estado de servicio: Manifestación.

Estación afectada: Eduardo Molina, Buenavista - Glorieta de Colón y Museo San Carlos - Bellas Artes (Este último sin servicio en ambos sentidos por obstrucción a carril confinado).

Información adicional: Servicio de la ruta sur de Defensoría Pública a San Lázaro.

Línea 5

Estado de servicio: Congestionamiento vial y Intervención en la estación.

Estación afectada: Archivo General de la Nación - San Lázaro y 314 Memorial New’s Divine.

Información adicional: Retraso en toda la línea.

Línea 6

Estado de servicio: Congestionamiento vial.

Estación afectada: La Villa.

Información adicional: Retraso en toda la línea.

Línea 7

Estado de servicio: Eventos temporales y Retraso en el servicio

Estación afectada: Hidalgo y Línea Completa

Información adicional: Sentido a Campo Marte y retraso en el servicio línea completa.

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios y rutas del Metrobús

El servicio del Metrobús fue
El servicio del Metrobús fue inaugurado en el 2005. (Twitter/@MetrobusCDMX)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

