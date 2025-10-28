¿El Patrón no llegará a la final de La Granja VIP? Este evento pone en duda su participación

(La Granja VIP)

Los fans de La Granja VIP se encuentran en alerta máxima: rumores y comentarios de producción apuntan a que Alberto “El Patrón” del Río podría no estar presente en la gran final del reality, y la noticia ha encendido las redes sociales.

A medida que avanzan las semanas, la tensión dentro del programa aumenta y cada movimiento de los participantes es observado con lupa por los seguidores, quienes no dejan de especular sobre cómo influirá esto en el desarrollo del concurso.

(Captura de pantalla TikTok)

Aunque “El Patrón” ha demostrado su fortaleza y estrategia dentro del juego, algunos detalles recientes han hecho que el público se pregunte si podrá llegar hasta el final.

La intriga se intensifica porque se confirmó un evento que coincide con la fecha previa a la gran final, un suceso que podría impedir que el luchador participe en el último capítulo y que ha puesto a todos los fans en máxima expectativa.

¿Cuándo termina La Granja VIP?

La primera temporada del exitoso reality de TV Azteca, que inició el 12 de octubre de 2025, está programada para desarrollarse a lo largo de 10 semanas de competencia.

(Captura de pantalla TikTok)

De acuerdo con la propia televisora, la gran final será el próximo 14 de diciembre de 2025, fecha en la que los últimos participantes se enfrentarán en la gala final y, mediante la votación del público, se definirá al ganador del millonario premio.

Este cierre promete ser espectacular, con una serie de sorpresas y momentos que quedarán en la memoria de los espectadores.

Un evento que podría cambiarlo todo

No obstante, se confirmó que El hijo del Santo iniciará su gira final y la lucha super estelar que se llevará a cabo el 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes está conformada así:

El Hijo del Santo con Alberto El Patrón vs L.A Park y Santo Jr.

El ex campeón mexicano generó nostalgia entre los seguidores al recordar sus épicos combates en la WWE.

Este evento involucra a figuras emblemáticas de la lucha libre, con luchas estelares y participaciones de leyendas que marcaron generaciones, incluyendo encuentros de altos vuelos.

Se trata de una cita que ha sido calificada como histórica y que promete un espectáculo sin precedentes en la Ciudad de México, con combates en distintas categorías, desde luchas femeniles hasta encuentros de minis y micro estrellas.

Durante el reality de TV Azteca, el potosino habló sin filtros sobre su carrera y sus aspiraciones internacionales. (Ilustración: Jovani Pérez)

La coincidencia de fechas genera un dilema: ¿podrá “El Patrón” cumplir con ambos compromisos o tendrá que elegir uno? Por el momento, el misterio continúa y los fans del reality y del cuadrilátero permanecen atentos, especulando sobre el desenlace de esta historia que combina estrategia, competencia y espectáculo.

Con cada semana que pasa, La Granja VIP sigue generando drama y conversación, y ahora la incógnita sobre la participación de “El Patrón” en la final añade un ingrediente extra a la competencia.