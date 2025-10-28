México

Día de Muertos: Pirámide de Cholula abrirá al público el Altar de los Cráneos Esculpidos

La entrada será libre y se organizará en grupos de 20 a 30 personas

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Durante tres días, el público
Durante tres días, el público podrá ingresar a una zona habitualmente restringida y descubrir las antiguas prácticas funerarias de los cholultecas, en una experiencia única para los amantes de la historia y la tradición. FOTO: INAH

El Altar de los Cráneos Esculpidos, dentro de la Zona Arqueológica de Cholula, en Puebla, suele estar cerrada a los visitantes, sin embargo, durante la conmemoración del Día de Muertos, las autoridades harán una excepción.

El Día de Muertos en 2025 ofrecerá una oportunidad excepcional para quienes visiten la Zona Arqueológica de Cholula (ZAC) en Puebla: por primera vez en el año, los visitantes podrán observar de cerca los restos óseos de un hombre y una mujer ubicados en el Altar de los Cráneos Esculpidos.

Esta apertura especial, programada para los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2025, permitirá el acceso a un área habitualmente restringida, lo que representa una ocasión única para adentrarse en las prácticas funerarias de los antiguos cholultecas.

El Altar de los Cráneos
El Altar de los Cráneos Esculpidos, descubierto en 1935-1936, contiene restos de una mujer de la élite y un hombre de la clase guerrera. FOTO: INAH

Durante estos tres días, el acceso a la sección del altar se realizará por la calle 14 Poniente, en el costado izquierdo de la entrada del túnel de la Gran Pirámide de Cholula, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

La entrada será libre y se organizará en grupos de 20 a 30 personas, recomendándose el uso de ropa y calzado cómodos, así como protección solar.

El Altar de los Cráneos Esculpidos fue descubierto entre 1935 y 1936 durante los trabajos arqueológicos dirigidos por Ignacio Marquina y Wilfrido Du Solier.

Se encuentra en la plataforma noroeste de la Gran Pirámide y, según las investigaciones, su construcción data aproximadamente de los años 900-1000 d.C.

El nombre del altar proviene de los cráneos modelados en barro y recubiertos de estuco hallados en las paredes norte y sur, que coinciden con la disposición de los cuerpos: la mujer yace en la esquina sureste y el hombre en la noreste.

Se estima que la mujer pudo haber pertenecido a la élite, mientras que el hombre estaría vinculado a la clase guerrera.

El acceso especial al Altar
El acceso especial al Altar de los Cráneos Esculpidos estará disponible del 31 de octubre al 2 de noviembre, con entrada libre y grupos controlados. FOTO: INAH

Cholula celebra el Día de Muertos

El 31 de octubre, a las 11:30 horas, en el Museo Regional de Cholula, las arqueólogas María Amparo Robles Salmerón y Martha Adriana Sáenz Serdio, del Centro INAH Puebla, ofrecerán la conferencia Los ancestros en la vida diaria, dirigida al público general.

Durante la conferencia se expondrá cómo estas costumbres se reflejan en la arquitectura de la Gran Pirámide de Cholula y en los entierros localizados en distintas calles de la ciudad, analizando la disposición de los cuerpos, el tipo de ofrendas y la ubicación de los entierros.

Explicaremos ese panorama y evocaremos el vínculo que hay con los ancestros, pues no es algo nuevo, sino que tiene una antigüedad de más de 2.000 años”, señaló Sáenz Serdio.

El origen de la actividad, según Martín Cruz Sánchez, administrador de la ZAC, radica en la intención de colocar junto al altar elementos que se presume habrían sido del agrado de los personajes allí enterrados, como amaranto, maíz de diferentes colores, chile, cacao y copal.

El acceso al resto de la zona arqueológica mantendrá su horario habitual, de 9:00 a 18:00 horas, con entrada por avenida Morelos y 8 Norte, en San Pedro Cholula, Puebla.

Temas Relacionados

Día de muertosCholulaPirámide de CholulaINAHmexico-noticias

Más Noticias

Sentencian a “El 15”, líder del Cártel de Sinaloa detenido antes de entrar a una clínica para cambiarse el rostro

Averiguaciones de las autoridades señalan que el crimen por el que fue condenado habría sido una confusión

Sentencian a “El 15”, líder

Santiago Giménez enciende las alarmas: salió lesionado en el empate entre Milan y Atalanta

El delantero mexicano abandonó el campo tras un fuerte impacto y será evaluado para conocer la gravedad del golpe

Santiago Giménez enciende las alarmas:

Cómo hacer un repelente natural para ahuyentar mosquitos con solo dos ingredientes

Esta opción natural es ideal para mantener estos insectos alejados

Cómo hacer un repelente natural

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 28 de octubre

El programa deportivo ya genera una gran expectativa en sus competencias semanales

Exatlón México: quién gana el

¿Qué significado tiene en la política la disputa de las diputadas que querían posar junto a Harfuch?

El hecho ocurrió tras la reunión del secretario con la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara de Diputados

¿Qué significado tiene en la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Guerrero detiene en

Fiscalía de Guerrero detiene en Chilpancingo a dos sujetos vinculados a “Los Tlacos”, por posesión de drogas, armas y equipo táctico

Siete presuntos agresores fueron abatidos durante enfrentamientos con autoridades en Culiacán

Harfuch anuncia acciones contra la extorsión en Michoacán tras asesinato de limonero

Triple homicidio en Ciudad Juárez: tres jóvenes asesinados frente a una abuelita cerca del CBTIS 114 en Chihuahua

Confirma Rubén Rocha Moya ataques con drones en Badiraguato y asegura que han provocado desplazamientos

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 28 de octubre

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 28 de octubre: sigue a los granjeros

Como Alejandra Guzmán, Karina Torres de ‘Las Perdidas’ se somete a cirugía para retirar absceso en un glúteo

Hija de Alexis Ayala reacciona a los rumores que aseguran que el actor padece párkinson

“Una noche con Dua Lipa”: cuándo y dónde ver en México el especial musical de la popstar británica

DEPORTES

Apertura 2025: partidos de la

Apertura 2025: partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por televisión abierta

César Huerta marca y asiste en la victoria del Anderlecht en Copa de Bélgica

Un técnico mexicano revoluciona el futbol en Canadá y pone al Atlético Ottawa a un paso de la gloria

Trabajador del Estadio Azteca denuncia que fue despedido por grabar avances de la obra de remodelación para el Mundial 2026

México vs Paraguay Femenil sub-17, IA revela quién avanza en el Mundial de la categoría