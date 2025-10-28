Desalojan CCH Oriente de la UNAM por amenaza de bomba

La manifestación y el bloqueó ocurrieron en Avenida Periférico Oriente de la Ciudad de México. Crédito: Facebook/Brandon Alegre.

Semanas después de que al menos 10 planteles de la UNAM recibieran mensajes violentos en baños, comenzó a circular una amenaza de bomba en el CCH Oriente, por lo que la comunidad estudiantil fue desalojada.

Este fue el comunicado oficial de la dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades CCH Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM):

“En virtud de que el día de hoy circularon amenazas de bomba en medios digitales, se desalojó el plantel como una medida de prevención para proteger la integridad física de la comunidad”

(cchoriente_unam)

Las autoridades del CCH Oriente anunciaron la realización de una revisión exhaustiva de los espacios, por lo que las y los estudiantes deberán esperar algún aviso sobre la reanudación de clases en ambos turnos.

“Exhortamos a mantener la calma y estar informados a través de los canales oficiales”, se pudo leer también.

Información en desarrollo*