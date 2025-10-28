México

Receta de pollo al albañil rápida y en tres sencillos pasos

Esta receta no solo conquista por su sabor sino también por sus beneficios ya que sus ingredientes fortalecen el sistema digestivo y son una fuente de vitaminas B y C

Por Miriam Estrella

Pollo al albañil un guiso tradicional de la cocina mexicana.

Si te apasionan los platillos intensos con un sazón casero que conquiste el paladar desde el primer bocado, el pollo al albañil es una receta que no puedes dejar pasar.

Con raíces mexicanas, esta preparación es representativa de la cocina tradicional, misma que ha sido transmitida de generación en generación gracias a su inconfundible sabor y a la facilidad con la que se puede acompañar de cualquier guarnición o salsa.

Es una excelente opción para compartir en reuniones con la familia o amigos, en donde seguramente será un éxito, ya que se puede combinar de manera perfecta con arroz, frijoles, sopa, aguacate, nopales, guacamoles y diversas salsas. Además de disfrutarlo en tacos o en tortas.

Lo mejor es que se elabora con ingredientes fáciles de conseguir, y su mezcla de sabores, texturas y jugosidad da como resultado un platillo práctico y versátil.

Receta de pollo al albañil

Una comida práctica y versátil con ingredientes frescos y deliciosos.

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar en la Revista del Consumidor que está dentro del portal web de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Se trata de un platillo preparado por Maricela Pérez Martínez y Mario Rodrigo Vega, quienes trabajan en el comedor comunitario La Espiga.

La elaboración es fácil y rápida y el tiempo que tardarás en hacerlo es de aproximadamente 40 minutos.

Al finalizar tendrás un rendimiento total de seis porciones para degustar este delicioso pollo al albañil.

Ingredientes

  • Pechuga de pollo cortada en tiras
  • 1 ½ taza de cebolla blanca en juliana
  • 2 dientes de ajo finamente picados
  • 6 chiles serranos con semillas y en rodajas
  • 6 tazas de pimientos morrones rojo, amarillo y verde en tiras
  • 6 jitomates medianos en cubos
  • 3 papas cocidas en cubos
  • 1 cucharadita de sal de mesa
  • 1 cucharadita de pimienta negra molida
  • 6 cucharaditas de aceite
  • 6 tazas de frijoles negros enteros y cocido

Preparación

  • Coloca un poco de aceite en una cacerola. Una vez que esté caliente, agrega el ajo finamente picado y luego la cebolla. Espera a que la cebolla cambie de color a un tono más traslúcido e incorpora los pimientos morrones y los chiles serranos
  • Cuando la verdura esté suave, añade las tiras de pollo, salpimienta e incorpora los ingredientes
  • Una vez que el pollo comience a verse frito, añade las papas ya cocidas y los jitomates. Mezcla muy bien y deja cocer por 10 minutos aproximadamente

¿Cuáles son los beneficios de comer carne de pollo?

El pollo es uno de los ingredientes que más proteína contienen.

La carne de pollo es un alimento versátil que cuenta con una gran capacidad de adaptarse a cualquier tipo de recetas.

Es uno de los ingredientes clave para las dietas, pues su alto contenido de proteína lo hace ideal si lo que buscas es comer de manera saludable y equilibrada.

Sus principales características son que es fácil de cocinar, es económico y accesible sin dejar atrás lo ligero que es al preparar.

De acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne “la carne de pollo es fuente importante de nutrientes como proteínas, lípidos, Vitamina B3 y minerales como calcio, hierro, zinc, sodio, potasio y magnesio, entre otros”.

Además de informar que “la mayor parte de la grasa corporal del pollo se encuentra en la piel, por lo que al retirarla se reduce el consumo de grasa. Esto hace que la carne sea de fácil digestión y pueda ser consumida por personas de cualquier edad”.

Así que este pollo al albañil es tu mejor opción para comer, sus ingredientes son ricos en proteínas, minerales y antioxidantes, mismos que te ayudarán a tener una dieta deliciosa pero muy saludable y al estilo de la cocina nacional.

