Caen dos personas por el asesinato de Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

El presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solorzano, fue atacado a balazos (Infobae)

Autoridades de Hidalgo realizaron el arresto de dos personas acusadas de homicidio calificado en contra de Miguel Bahena Solorzano, este último quien se desempeñaba como presidente municipal de Pisaflores.

Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH), arrestaron a dos personas identificadas con las iniciales J. R. V. R., y C. R. R. R. por el ataque contra el funcionario.

“Se atribuye a J. R. V. R., su participación como inductor y a C. R. R. R., como autor material de los hechos que privaron de la vida al presidente municipal", destaca el informe oficial de los arrestos.

La Procuraduría de Hidalgo informó las detenciones el 27 de octubre a través de una tarjeta informativa en la que se resaltan las investigaciones por parte del Ministerio Público que derivaron en que elementos de la Agencia de Investigación Criminal identificaran a los presuntos responsables del homicidio.

Son identificados como inductor y autor material (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos individuos capturados fueron presentados ante un juez de control y fueron imputados por el crimen y se les dictó prisión preventiva.

Cabe destacar que uno de los capturados (J. R. V. R.) solicitó la duplicidad del termino constitucional, por lo que su situación legal será resulta en próximos días. Es por lo anterior que la siguiente audiencia está pactada para el 30 de octubre a las 14:00 horas, detallan las autoridades.

Mientras que en el caso del sujeto detenido identificado como C. R. R. R., la autoridad judicial resolvió el auto de vinculación a proceso y la autoridad estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El ataque contra el alcalde Miguel Bahena

(PVEM)

Fue el pasado 20 de octubre que Miguel Bahena fue alcanzado por al menos cinco disparos cuando estaba en la comunidad de La Estancia. A pesar de que el funcionario fue trasladado a una clínica, cuando llegó dicho sitio ya no contaba con signos vitales.

Tras el ataque armado, elementos de la Policía estatal y municipal desplegaron un operativo para identificar posibles rutas de escape. Además, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) condenó los hechos y exigió a las autoridades una investigación inmediata y exhaustiva.

“No podemos permitir que la violencia siga minando la democracia y la seguridad de las comunidades”, fue parte de los expresado por el Comité Ejecutivo Nacional del partido político en dicha ocasión.