Asesinan a Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

El presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solorzano, fue atacado a balazos la noche del lunes. (Infobae)

El presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solorzano, fue asesinado la noche del lunes durante un ataque armado en la comunidad de La Estancia, situada junto a la cabecera municipal.

Según reportó La Jornada Hidalgo, el funcionario recibió al menos cinco impactos de arma de fuego cuando dos hombres, a bordo de una motocicleta blanca, le dispararon y huyeron del lugar.

El propio ayuntamiento confirmó que Miguel Bahena ya no presentaba signos vitales al arribar a una clínica particular donde fue atendido.

Elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal implementaron un operativo en distintos puntos de Pisaflores con recorridos en caminos rurales y comunidades para cerrar posibles rutas de escape y dar con los responsables, según confirmó Criterio Hidalgo. El despliegue de las fuerzas de seguridad se extendió a poblados vecinos de la Sierra Gorda.

Tras el homicidio del alcalde de Pisaflores en la comunidad de La Estancia, corporaciones policiales desplegaron patrullajes. (Facebook: Miguel Bahena)

Luego del ataque, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) se trasladó a la zona para realizar diligencias y asegurar el área, a fin de esclarecer el crimen.

PVEM condena ataque

El lunes por la noche, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al cual pertenecía el alcalde, emitió un comunicado donde exigió justicia y expresó su profunda consternación por el asesinato.

“No podemos permitir que la violencia siga minando la democracia y la seguridad de las comunidades”, declaró el Comité Ejecutivo Nacional del PVEM.

La postura fue respaldada por el dirigente estatal en Hidalgo, Avelino Tovar Iglesias, quien exigió una investigación inmediata, exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

“Nos solidarizamos con su familia, amigos, colaboradores y con todo el pueblo de Pisaflores en este doloroso momento, y elevamos nuestras voces para exigir justicia. Desde el Comité Ejecutivo Nacional, hacemos un llamado firme y urgente a las autoridades correspondientes para que se realice una investigación inmediata, exhaustiva y transparente, que conduzca al esclarecimiento de los hechos y a la detención y castigo de los responsables de este lamentable crimen”, se lee en el comunicado.

(PVEM)

El último video del alcalde

En medio de una emergencia regional por fuertes lluvias, Pisaflores figura entre los 28 municipios de Hidalgo que sufrieron afectaciones severas durante la primera semana de octubre. Antes de este episodio, ya se había presentado un derrumbe que bloqueó una de las vías de acceso principales del municipio.

Horas antes del atentado, Bahena Solorzano difundió en redes sociales un video en el que daba un reporte de actividades municipales donde actualizó sobre los múltiples daños y afectaciones en el municipio.

En ese mensaje, notificó la existencia de 30 viviendas afectadas en distintas comunidades, la presencia de al menos 145 deslaves, caída de 300 árboles, decenas de postes eléctricos dañados y caminos inhabilitados en un 90% en las 52 comunidades de la demarcación.

El alcalde agradeció el respaldo de instancias federales, estatales y municipales para la entrega de despensas y maquinaria pesada, y subrayó la coordinación con Protección Civil, Seguridad Pública y Obras Públicas para la reparación de servicios y apoyo a las familias.

“Trabajamos para el pueblo, somos servidores públicos. Anduvimos trabajando incansablemente. Todas nuestras carreteras, a más tardar al segundo día, ya eran transitables por un carril, por lo menos. Pero no dejamos comunidades incomunicadas por más de dos días,” enfatizó el alcalde en el video publicado.

En el mismo mensaje previo al ataque, Bahena Solorzano invitó públicamente a las familias a participar de la celebración de Día de Muertos en Pisaflores, con la presentación de un zacahuil gigante de 10 metros, altares comunitarios y actividades culturales en la explanada pública municipal.