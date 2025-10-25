CFE restablece al 100% el suministro de energía eléctrica en estados afectados por inundaciones a dos semanas de la emergencia

La CFE informó que ya se restableció el suministro en los cinco estados afectados. | x- CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que esta mañana se reanudó al 100% el suministro de energía eléctrica en los cinco estados afectados por las lluvias extraordinarias del 9 de octubre pasado: Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, a dos semanas de que comenzó la emergencia.

“Como lo instruyó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y con la coordinación de la Directora General de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, se restableció al 100% a los usuarios de la región oriente de México.

“Para la atención de la emergencia se desplegaron: 1,602 trabajadores y trabajadoras electricistas; 503 vehículos pick up; 219 grúas articuladas; 6 helicópteros; 8 drones; 8 retroexcavadoras y 4 cuatrimotos”, indicó el organismo en un comunicado.

