México

Sergio Mayer se pelean en vivo con Linet Puente y Ferka en La Granja VIP por defender a su hijo: “No criminalicen”

Tras su escándalo en la cámara de diputados y discusión viral Joaquín López-Dóriga, el ex Garibaldi otra vez es tendencia

Por Marco Ruiz


Sergio Mayer se pelean en vivo con Linet Puente y Ferka en La Granja VIP Credito: cuartoscuro

La gala de eliminación en La Granja VIP del pasado domingo 26 de octubre generó un ambiente de alta tensión en el foro.

Durante la emisión en vivo, Sergio Mayer se enfrentó con Linet Puente y Ferka al defender a su hijo -Sergio Mayer Mori- y expresar su desacuerdo con los juicios hacia algunos participantes, lo que derivó en una discusión sobre el trato hacia los concursantes y la etiqueta de “criminalización”.

Sergio Mayer pide imparcialidad tras rechazo de criticos en La Granja VIP hacia su hijo

La segunda ronda de eliminación del reality creado por TV Azteca quedó marcada por el cruce de declaraciones en pleno foro, donde los protagonistas debatieron el alcance de las críticas hacia los jugadores.

Durante el intercambio transmitido al aire, Sergio Mayer, exdiputado y empresario del entretenimiento, defendió la actuación de su hijo, quien es uno de los concursantes del programa.

Tras su escándalo en la cámara de diputados y discusión viral Joaquín López-Dóriga, el ex Garibaldi otra vez es tendencia Crédito: TV Azteca

El exintegrante de Garibaldi criticó a los panelistas y figuras del debate por usar etiquetas negativas sobre los competidores. “No victimicen a algunos porque los nominan y no criminalicen a otros porque nominan a alguien”, solicitó Mayer mientras la transmisión registraba altos índices de audiencia.

El exfuncionario pidió no mezclar cuestiones personales con el análisis del juego. “Den su opinión objetiva. Dejen las emociones y los sentimientos”, puntualizó, al referirse a la polémica decisión de nominaciones que involucró exclusivamente a candidatas mujeres y que provocó que algunos panelistas señalaran actitudes machistas en el proceso.

Ferka se lanza contra Sergio Mayer en La Granja VIP tras su desastroso paso en La Casa de los Famosos

Ferka se pronunció sobre los comentarios de Mayer. “He sido objetiva desde el primer día. Yo dije de tu hijo que él brilla por sí solo y solo quiero ver su juego”, respondió la condcutora.

Por su parte, Linet Puente argumentó que el análisis debía centrarse en los hechos ocurridos dentro de la competencia y no en simpatías personales. “Tenemos que hablar de lo que está pasando ahí”, remarcó la conductora.

Durante la charla en vivo, Mayer defendió una postura crítica al afirmar que la participación de cada concursante no debía verse como un intento de reivindicación social, sino como un juego que demanda estrategias. “Él vino a jugar. Dejen que jueguen”, expresó sobre el caso de Eleazar Gómez, otro de los nominados.


Ferka se lanza contra Sergio Mayer en La Granja VIP tras su desastroso paso en La Casa de los Famosos (Captura de pantalla TikTok)

Eleazar Gómez elimina a Sandra Itzel de La Granja VIP

La gala transcurrió en medio de la expectativa por conocer al segundo eliminado. Sandra Itzel, cantante y actriz, quedó fuera de la competencia tras una semana marcada por las tensiones crecientes y los conflictos derivados de las tareas del entorno rural. La votación del público favoreció a Eleazar Gómez y a Alfredo Adame, quien regresó al grupo principal.

El anuncio de la expulsión movilizó no solo al público, sino también a los integrantes del foro. Sandra, al despedirse, subrayó las complicaciones derivadas de la convivencia.

“Me siento llena, me siento en paz. Sé que allá afuera mi ejército de mariposas hicieron lo que estuvo en sus manos. Me voy llena, este proyecto para mí fue complicado sobre todo por conocer las máscaras que muchos traen allá adentro”, comentó la exparticipante.

La eliminación alteró el esquema de competencia. El resto de los concursantes ahora enfrenta un ambiente de mayor incertidumbre, donde las alianzas y las estrategias toman especial peso para evitar futuras nominaciones.




