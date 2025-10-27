México

La Granja VIP en vivo hoy lunes 27 de octubre: Eleazar Gómez elimina a Sandra Itzel y fans señalan fuerte machismo

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

Por Marco Ruiz

14:11 hsHoy

Comparan a Sandra Itzel y Adrián Di Monte tras sus respectivas eliminaciones: “Ambos en la segunda semana”

La famosa decidió emprender acciones legales en contra de su ex esposo por presunta violencia familiar y diversos abusos cometidos antes y después de su separación

Por Marco Ruiz

Comparan a Sandra Itzel y Adrián Di Monte tras sus respectivas eliminaciones: “Ambos en la segunda semana” (Composición)

La reciente salida de Sandra Itzel de La Granja VIP y la eliminación de Adrián Di Monte en La Casa de los Famosos México 2025 han provocado comparaciones entre ambos participantes, al ser los segundos en abandonar sus respectivos programas en la misma fase de la competencia.

13:40 hsHoy

Sergio Mayer se pelean en vivo con Linet Puente y Ferka en La Granja VIP por defender a su hijo: “No criminalicen”

Tras su escándalo en la cámara de diputados y discusión viral Joaquín López-Dóriga, el ex Garibaldi otra vez es tendencia

Por Marco Ruiz

Sergio Mayer se pelean en vivo con Linet Puente y Ferka en La Granja VIP Credito: cuartoscuro

La gala de eliminación en La Granja VIP del pasado domingo 26 de octubre generó un ambiente de alta tensión en el foro.

12:54 hsHoy

Eleazar Gómez elimina a Sandra Itzel y fans señalan fuerte machismo

Las tensiones en La Granja VIP se intensificaron tras la reciente nominación, cuando Sandra Itzel y Eleazar Gómez sostuvieron una conversación clave sobre la lealtad y las estrategias dentro del reality.

En medio de un ambiente marcado por la desconfianza, ambos participantes abordaron las consecuencias de las decisiones tomadas durante la asamblea, un episodio que ha dejado huella en la convivencia del grupo.

La Granja VIP en vivo hoy lunes 27 de octubre: Eleazar Gómez elimina a Sandra Itzel y fans señalan fuerte machismo (TV Azteca)

Sergio Mayer se pelean en vivo con Linet Puente y Ferka en La Granja VIP por defender a su hijo: “No criminalicen”

Tras su escándalo en la cámara de diputados y discusión viral Joaquín López-Dóriga, el ex Garibaldi otra vez es tendencia

Sorteo Zodiaco Especial 1724: resultados del domingo 26 de octubre 2025

Las personas que resulten ganadoras, dispondrán de 60 días para reclamar su premio, contando a partir del día de la publicación de los resultados

Santoral 27 de octubre: conoce los ocho santos que festejamos este lunes

Consulta el listado de los santos y mártires para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Pronóstico del tiempo en Monterrey para este lunes 27 de octubre: ¿Hará demasiado calor?

La previsión meteorológica anticipa ambiente seco; consulta el reporte completo para planificar tus actividades

‘La Mañanera’ de hoy lunes 27 de octubre | Avance de apoyo tras lluvias, Profeco

La presidenta Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este lunes en Palacio Nacional

Ezeiza: intensa búsqueda de un adolescente que salió de un boliche durante la tormenta y desapareció

Diego Santilli aseguró que cumplirá su promesa de pelarse y dijo que el “bonaerense decidió no volver atrás”

Sergio Ramírez ganó el Premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa

El nuevo paradigma del skincare: una experta en estética propone cuidar la piel desde el interior y sin excesos químicos

Las acciones argentinas suben hasta 50% en Wall Street y la Bolsa porteña se dispara 20%

Tri Maharani, la única doctora especializada en veneno de serpientes en uno de los países con más víboras del mundo

Elizabeth Olsen defendió su privacidad en la industria actual: “No quiero que la gente conozca demasiado mi personalidad”

Leila Guerriero: “La música del texto es importantísima”

En medio de disturbios, muertes y denuncias de fraude, el presidente más longevo del mundo volvió a ganar las elecciones

Asesinó a su esposa, a sus tres hijos y al perro en su casa de veraneo, y durmió junto a los cadáveres durante semanas

El dramático relato sobre el estado de uno de los pilotos tras el choque en una carrera del Moto3: “Sufrió múltiples paros cardíacos”

Boca Juniors visitará a Barracas Central en un partido clave por la clasificación en el Torneo Clausura y la Libertadores: hora, TV y formaciones

Lo que no se vio del enojo de Vinicius por ser reemplazado ante el Barcelona: la frase sobre su futuro en el Real Madrid que dio que hablar

Pierre Gasly cuestionó la estrategia de Alpine en el Gran Premio de México de Fórmula 1: “Es doloroso”

10 razones por las que Colapinto merece seguir como titular en Alpine: el inminente anuncio de su futuro en la Fórmula 1