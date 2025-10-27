La famosa decidió emprender acciones legales en contra de su ex esposo por presunta violencia familiar y diversos abusos cometidos antes y después de su separación
Por Marco Ruiz
Comparan a Sandra Itzel y Adrián Di Monte tras sus respectivas eliminaciones: “Ambos en la segunda semana”
La reciente salida de Sandra Itzel de La Granja VIP y la eliminación de Adrián Di Monte en La Casa de los Famosos México 2025 han provocado comparaciones entre ambos participantes, al ser los segundos en abandonar sus respectivos programas en la misma fase de la competencia.
Eleazar Gómez elimina a Sandra Itzel y fans señalan fuerte machismo
Las tensiones en La Granja VIP se intensificaron tras la reciente nominación, cuando Sandra Itzel y Eleazar Gómez sostuvieron una conversación clave sobre la lealtad y las estrategias dentro del reality.
En medio de un ambiente marcado por la desconfianza, ambos participantes abordaron las consecuencias de las decisiones tomadas durante la asamblea, un episodio que ha dejado huella en la convivencia del grupo.
La Granja VIP en vivo hoy lunes 27 de octubre: Eleazar Gómez elimina a Sandra Itzel y fans señalan fuerte machismo
(TV Azteca)