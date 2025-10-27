Omar García Harfuch niega atentado en su contra: “No hubo alerta previa”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch. REUTERS/Raquel Cunha

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, compareció este lunes 27 de octubre en la Cámara de Diputados, donde presentó los resultados logrados durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario de Seguridad se reunió a puerta cerrada con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para hablar de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Al concluir la reunión, García Harfuch ofreció una conferencia de prensa, en la cual fue cuestionado sobre la versión del presunto atentado en su contra antes del 15 de septiembre.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, una casa que sirve como oficina de García Harfuch fue atacada a balazos, aunque precisó que el funcionario no se encontraba presente al momento del incidente.

Sin negar plenamente la información dada a conocer por el columnista de El Financiero, el secretario de Seguridad minimizó estas versiones y señaló que constantemente se investigan las alertas de esta naturaleza y usualmente se descartan.

García Harfuch apuntó que su oficina en la zona de Polanco es un punto que todos conocen debido a que en ese sitio se llevaron a cabo reuniones durante el periodo de transición.

Apuntó que ninguna circunstancia o amenaza en su contra lo ha obligado a ausentarse de sus funciones. Destacó que sin interrupción, se ha presentado todos los días a las reuniones matutinas del Gabinete de Seguridad.

Además, informó que este martes acudirá a Michoacán, junto al secretario de Defensa, el general Ricardo Revilla Trejo, para atender el tema de la violencia que se vive en esa entidad.

El diputado Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, señaló que los temas tratados en la reunión con García Harfuch no se harán públicos debido a la sensibilidad de la información.