México

¿Natasha Dupeyrón se rapará la cabeza para interpretar a villana de telenovela, papel que hizo Cynthia Klitbo?

La actriz será la villana en Los Hilos del Pasado, el remake de El Privilegio de Amar

Por Armando Pereda

Guardar
La telenovela se estrena hoy
La telenovela se estrena hoy en Las Estrellas

Una de las escenas más recordadas de la televisión mexicana ocurrió en 1999, cuando Cynthia Klitbo decidió raparse en El Privilegio de Amar. Ahora, más de dos décadas después, esta impactante imagen podría repetirse en Los Hilos del Pasado.

En este remake, producido por José Alberto Castro, Natasha Dupeyrón asumirá el mismo rol antagónico, lo que ha despertado la duda entre los seguidores: ¿se cortará el cabello también?

Dupeyrón da vida a Tamara, una mujer elegante, guapa y manipuladora. Obsesionada con conseguir lo que desea, Tamara fija su atención en Carlos, uno de los solteros más codiciados, pero mantiene simultáneamente un romance con Leonardo.

Esta telenovela llegará pronto a Las Estrellas. Crédito: Televisa

Así será esta villana

Su objetivo es separar a Cristina de su esposo, sin importar los métodos. La actriz describe a su personaje como “una mujer bipolar, ansiosa, narcisista, que manipula porque no quiere mostrarse vulnerable. Internamente es un caos y lo contagia a todos a su alrededor”.

Natasha compartió la complejidad de su interpretación: “Me gusta encontrar la humanidad en los personajes que la gente odia. Tamara no sabe estar en calma; todo lo quiere controlar, y por eso todo se vuelve un caos”. La actriz resaltó que trabajar este papel fue “retador pero divertido”, y que la dirección de Salvador Garcini la impulsó a explorar cada aspecto del melodrama: “Él me dijo: ‘Llévalo al máximo, exagera los silencios, llena de música cada escena’. Me atreví y me divertí mucho, aunque fue agotador físicamente”.

El proceso creativo incluyó salirse de su zona de confort, lo que permitió a Dupeyrón dar profundidad al personaje. Entre risas y moretones, Natasha confiesa que se sintió completamente satisfecha con el resultado: “Estoy contenta con lo que la audiencia verá; los personajes son hermosos y cumplen con el propósito del melodrama: sentir más que pensar”.

Natasha Dupeyrón reportó en sus
Natasha Dupeyrón reportó en sus redes sociales que sufrió una accidente dentro de su hogar Foto: Instagram/@natdupeyron

En días recientes, la actriz apareció en público con el cabello más corto, lo que ha desatado especulaciones sobre si se trata de un adelanto de la transformación definitiva de Tamara. Fans y medios interpretan esto como un posible spoiler que confirmaría que Natasha sí emulará la icónica escena de Klitbo, un momento que marcará la narrativa de la telenovela desde el primer episodio.

Los Hilos del Pasado estrenará este lunes a las 21:30 horas en lugar de Amanecer, y promete traer a la pantalla un drama lleno de pasión, traiciones y villanas memorables. La expectativa está en su punto más alto, y la pregunta persiste: ¿será Natasha Dupeyrón capaz de igualar el impacto de la legendaria escena de rapado de Cynthia Klitbo? La respuesta se verá muy pronto, cuando el público descubra a Tamara en todo su esplendor antagónico.

Temas Relacionados

Natasha DupeyrónEl Privilegio de AmarLos Hilos del PasadoCynthia KlitboTelevisaLas Estrellasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años: estas son las nuevas fechas a tomar en cuenta para el pago de los 3000 pesos

La secretaria del Bienestar revela detalles sobre el calendario de depósitos para el programa dirigido a mujeres adultas mayores

Pensión Mujeres Bienestar 60 a

Detienen a 5 presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa en Chiapas tras enfrentamiento armado

Más de 10 personas pertenecientes al grupo delictivo han sido detenidas en los últimos días

Detienen a 5 presuntos sicarios

Qué carreteras están bloqueadas hoy 27 de octubre por paro nacional de agricultores

Los trabajadores del campo exigen de manera pacífica un precio justo a sus productos

Qué carreteras están bloqueadas hoy

Marina asegura predios, armas y vehículos ligados a “El Fallo”, jefe de plaza en Veracruz vinculado al CJNG

Elementos de seguridad estiman golpe al narco de cas 46 mdp tras los cateos

Marina asegura predios, armas y

Pati Chapoy presenta en Ventaneando su altar de Día de Muertos en honor a Daniel Bisogno: “Querido Muñeco”

A unos meses del sensible fallecimiento del conductor de espectáculos, el programa lo recuerda con cariño

Pati Chapoy presenta en Ventaneando
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 5 presuntos sicarios

Detienen a 5 presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa en Chiapas tras enfrentamiento armado

Marina asegura predios, armas y vehículos ligados a “El Fallo”, jefe de plaza en Veracruz vinculado al CJNG

Caen 5 personas por privar de la libertad a mariachis en CDMX; los tenían retenidos en Iztapalapa

Asesinan a síndico de Michoacán en su automóvil de camino a Penjamillo

Sheinbaum destacó histórico aseguramiento de 500 armas en EEUU: “Es parte de la coordinación que hemos alcanzado”

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy presenta en Ventaneando

Pati Chapoy presenta en Ventaneando su altar de Día de Muertos en honor a Daniel Bisogno: “Querido Muñeco”

Rosalía lanzará canción con Yahritza y Su Esencia pese a haber sido ‘cancelados’ en México por el ‘puro chicken nuggets’

María Penella celebra la evolución de las telenovelas: “deben reflejar la realidad y abrir diálogo sobre temas sociales”

La Granja VIP en vivo hoy lunes 27 de octubre: Eleazar Gómez elimina a Sandra Itzel y fans señalan fuerte machismo

¿Cuál es el paradero de Inés Gómez Mont tras la detención de su esposo Víctor Álvarez Puga en EEUU?

DEPORTES

Pumas, al límite: lo que

Pumas, al límite: lo que necesitan para jugar el Play In

Segunda etapa del sorteo de boletos para el Mundial FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Con triplete La Hormiga González pelea liderato de goleo de la Liga MX: Paulinho y Joao Pedro empatan en la cima

Liga MX rumbo a la Liguilla: clasificados, aspirantes y eliminados tras Jornada 15

Toluca mantiene liderato, Tigres y Cruz Azul lo siguen de cerca, mientas que Chivas ya sueña con liguilla directa