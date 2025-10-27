¿Natasha Dupeyrón se rapará la cabeza para interpretar a villana de telenovela, papel que hizo Cynthia Klitbo?

La telenovela se estrena hoy en Las Estrellas

Una de las escenas más recordadas de la televisión mexicana ocurrió en 1999, cuando Cynthia Klitbo decidió raparse en El Privilegio de Amar. Ahora, más de dos décadas después, esta impactante imagen podría repetirse en Los Hilos del Pasado.

En este remake, producido por José Alberto Castro, Natasha Dupeyrón asumirá el mismo rol antagónico, lo que ha despertado la duda entre los seguidores: ¿se cortará el cabello también?

Dupeyrón da vida a Tamara, una mujer elegante, guapa y manipuladora. Obsesionada con conseguir lo que desea, Tamara fija su atención en Carlos, uno de los solteros más codiciados, pero mantiene simultáneamente un romance con Leonardo.

Esta telenovela llegará pronto a Las Estrellas. Crédito: Televisa

Así será esta villana

Su objetivo es separar a Cristina de su esposo, sin importar los métodos. La actriz describe a su personaje como “una mujer bipolar, ansiosa, narcisista, que manipula porque no quiere mostrarse vulnerable. Internamente es un caos y lo contagia a todos a su alrededor”.

Natasha compartió la complejidad de su interpretación: “Me gusta encontrar la humanidad en los personajes que la gente odia. Tamara no sabe estar en calma; todo lo quiere controlar, y por eso todo se vuelve un caos”. La actriz resaltó que trabajar este papel fue “retador pero divertido”, y que la dirección de Salvador Garcini la impulsó a explorar cada aspecto del melodrama: “Él me dijo: ‘Llévalo al máximo, exagera los silencios, llena de música cada escena’. Me atreví y me divertí mucho, aunque fue agotador físicamente”.

El proceso creativo incluyó salirse de su zona de confort, lo que permitió a Dupeyrón dar profundidad al personaje. Entre risas y moretones, Natasha confiesa que se sintió completamente satisfecha con el resultado: “Estoy contenta con lo que la audiencia verá; los personajes son hermosos y cumplen con el propósito del melodrama: sentir más que pensar”.

Natasha Dupeyrón reportó en sus redes sociales que sufrió una accidente dentro de su hogar Foto: Instagram/@natdupeyron

En días recientes, la actriz apareció en público con el cabello más corto, lo que ha desatado especulaciones sobre si se trata de un adelanto de la transformación definitiva de Tamara. Fans y medios interpretan esto como un posible spoiler que confirmaría que Natasha sí emulará la icónica escena de Klitbo, un momento que marcará la narrativa de la telenovela desde el primer episodio.

Los Hilos del Pasado estrenará este lunes a las 21:30 horas en lugar de Amanecer, y promete traer a la pantalla un drama lleno de pasión, traiciones y villanas memorables. La expectativa está en su punto más alto, y la pregunta persiste: ¿será Natasha Dupeyrón capaz de igualar el impacto de la legendaria escena de rapado de Cynthia Klitbo? La respuesta se verá muy pronto, cuando el público descubra a Tamara en todo su esplendor antagónico.