Exintegrante de PXNDX confirma que su esposa le fue infiel con José Madero, por lo que no habrá reencuentro

Arturo Arredondo, exguitarrista de PXNDX, pidió respeto para su familia, mientras la controversia sobre la relación entre Pepe Madero y Mónica vuelve a ser tema de conversación

Por Armando Guadarrama

Pepe Madero reaparece en público junto a Christian Nodal y revive la polémica con Arturo Arredondo, excompañero de PXNDX (IG)

El reciente regreso a la escena pública de Pepe Madero tras su aparición junto a Christian Nodal en Monterrey ha reavivado no solo el interés por su carrera, sino también una controversia personal que involucra a su excompañero de banda, Arturo Arredondo.

La supuesta infidelidad que habría marcado el quiebre definitivo entre ambos músicos ha vuelto a ocupar el centro de la conversación, según información difundida por el periodista Mich Rubalcava.

La relación entre los exintegrantes de PXNDX se vio profundamente afectada por un episodio que, de acuerdo con Rubalcava, trascendió el ámbito profesional y se instaló en lo personal.

Arturo Arredondo confirma su conocimiento sobre la infidelidad y pide respeto por la privacidad de su familia ante la controversia (FB)

El periodista relató que Arturo Arredondo y Pepe Madero mantenían una amistad cercana desde hacía años, compartiendo no solo escenarios sino también momentos familiares junto a sus respectivas parejas, Mónica y Vicky.

Rubalcava explicó que la dinámica entre los cuatro era habitual, hasta que Vicky, entonces novia de Madero, comenzó a notar una complicidad inusual entre su pareja y Mónica, esposa de Arredondo.

Según la versión recogida por Mich Rubalcava, fue Vicky quien detectó comportamientos extraños: “los veía con mucha complicidad”, afirmó el periodista. Rubalcava añadió que tanto Pepe como Mónica solían ausentarse en distintas ocasiones, lo que despertó sospechas.

El exintegrante de PXNDX se pronunció dejando claro que prefiere mantener la privacidad de su familia y evitar alimentar más el escándalo que rodea a la banda (FB)

La confirmación de la infidelidad llegó cuando Vicky decidió compartir con Arredondo las conversaciones, videos y fotos que evidenciaban la relación entre Madero y Mónica. “Pepe Madero le dio vajilla a su amigo Arturo, mejor amigo de toda la vida con la mujer (…) había pláticas, videos, fotos (…) Arturo se enfrentó a Pepe. Vicky lo cortó y Pepe se desapareció, jamás le dio la cara y lo bloqueó”, relató Rubalcava.

El propio Arturo Arredondo confirmó a Mich Rubalcava que estaba al tanto de la situación. Cuando el periodista le consultó directamente sobre la infidelidad, Arredondo respondió: “¿a estas alturas? Medio Monterrey ya sabe, no pretendo hacer una entrevista sobre eso”.

Posteriormente, el músico amplió su postura a través de mensajes de texto, donde expresó: “no puedo confirmar ni negar nada. La verdad siempre encuentra su camino, sin ayuda mía. Uno aprende a no meterse al lodo con marranos. Sólo pido respeto por la privacidad de mi familia, que ellos no tienen culpa de nada”, según los mensajes recogidos por Mich Rubalcava.

La supuesta infidelidad entre Pepe Madero y Mónica, esposa de Arturo Arredondo, vuelve a ser tema central en la escena musical (FB)

La historia de PXNDX se remonta a una de las trayectorias más destacadas del happy punk mexicano, con siete discos de estudio y un último álbum titulado ‘Sangre Fría’, lanzado en 2013.

El grupo ofreció su último concierto el 19 de febrero de 2016 en el Royal Center de Bogotá, donde interpretaron 28 canciones ante su público. Desde entonces, la banda no ha vuelto a reunirse y sus integrantes han seguido caminos musicales individuales.

Pepe Madero descarta un reencuentro de PXNDX y afirma que esa etapa de su vida está completamente superada (Marlem Suárez/ Infobae México)

A lo largo de los años, los rumores sobre un posible reencuentro de PXNDX han persistido. En 2020, se especuló con la posibilidad de una reunión, pero Pepe Madero fue enfático al declarar que no tenía conocimiento de ningún plan al respecto y que consideraba esa etapa de su vida como superada.

