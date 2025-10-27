Este es el collar de más de un millón de pesos que lució Kenia Os junto a Peso Pluma en los Billboard 2025

Kenia Os, izquierda, y Peso Pluma llegan a los Premios Billboard de la Música Latina el jueves 23 de octubre de 2025, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier)

El protagonismo de Kenia Os en la reciente edición de los Premios Billboard de la Música Latina no solo se debió a su presencia junto a Peso Pluma, sino también al lujoso accesorio que eligió para la ocasión: un collar de diamantes blancos de la marca Jacob&Co, valorado en 55.000 dólares (poco más de un millón de pesos mexicanos).

Se dice que la impresionante joya fue un regalo, uno de los tantos detalles que ha recibido de su famoso novio.

Este detalle no pasó desapercibido entre los asistentes y seguidores, quienes destacaron el impacto de la pieza en el atuendo de la artista.

La cantante mexicana acapara miradas con su lujoso accesorio de Jacob&Co y su aparición junto a Peso Pluma (IG)

Durante la ceremonia, la cantante originaria de Mazatlán, Sinaloa, se presentó con un conjunto completamente negro que incluía una falda asimétrica, zapatillas altas abiertas en la parte delantera con un lazo cruzado y una blusa de dos tiras al frente.

Esta elección de vestuario permitió que el collar, cuyo precio fue confirmado por el sitio web de la firma, se convirtiera en el centro de atención. La pieza, confeccionada con diamantes blancos, fue uno de los elementos más comentados de la noche y reforzó la imagen de Kenia Os como referente de estilo y sofisticación en la industria musical mexicana.

La aparición conjunta de Kenia Os y Peso Pluma en la alfombra roja y durante la gala generó gran expectación, no solo por su relación sentimental, sino también por los gestos de complicidad y afecto que compartieron ante las cámaras.

Kenia Os deslumbra en los Premios Billboard de la Música Latina con un collar de diamantes de 55.000 dólares (IG)

La artista sorprendió al público y al propio Peso Pluma al ser la encargada de entregarle el Premio Billboard Vanguardia, un momento que estuvo marcado por muestras de cariño y cercanía entre ambos.

Al recibir el galardón, Peso Pluma expresó su sorpresa y gratitud, dedicando palabras emotivas a su equipo, a sus seguidores y, especialmente, a Kenia Os.

El cantante se llevó una gran sorpresa al recibir un premio Billboard de las manos de su novia IG: @telemundo

El cantante manifestó: “Lo logramos, equipo. Estoy super contento, super orgulloso de recibir este premio de esta gran mujer, que estoy contentísimo de que tú me lo hayas dado, amor. Esto no lo sabía, estoy muy contento (…) En especial a esta bella mujer que me ha hecho un mejor ser humano, un mejor novio, un mejor jefe, un mejor todo”, según sus declaraciones durante la ceremonia.

El atuendo de Kenia Os y su complicidad con Peso Pluma marcan tendencia en la gala musical (IG)

La elección de accesorios y vestuario de Kenia Os en los Premios Billboard de la Música Latina consolidó su posición como una de las artistas mexicanas con mayor influencia en el ámbito de la moda, mientras que su interacción con Peso Pluma reafirmó el interés del público en la pareja, considerada una de las favoritas dentro de la industria musical actual.