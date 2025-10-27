México

Diputados impulsan ley para proteger a menores de cirugías plásticas

La propuesta legislativa plantea modificar la Ley General de Salud para restringir procedimientos cosméticos en menores, priorizando la protección de derechos y la integridad física frente a intereses económicos y presiones culturales

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
El Estado mexicano tiene la
El Estado mexicano tiene la obligación constitucional e internacional de prevenir prácticas que pongan en riesgo la vida y el bienestar de la infancia. FOTO: Archivo

Después de la polémica que generó el caso de Paloma Nicole, una niña de 14 años fallecida en Durango tras someterse a una cirugía estética a cargo de su padrastro y su madre, el Congreso busca endurecer la regulación en esta materia.

La iniciativa de la diputada María Teresa Ealy Díaz, integrante de Morena, propone la prohibición de cirugías estéticas en menores de 18 años en México, salvo aquellas de tipo reconstructivo asociadas a condiciones médicamente justificadas, como malformaciones congénitas, accidentes o enfermedades.

La legisladora advierte sobre “riesgos graves para la vida, la salud y la integridad personal” de este sector, destacando referencias como lo cual “visibiliza la urgente necesidad de contar con un marco normativo que proteja de manera efectiva a las y los menores de estas prácticas”.

Esta propuesta plantea modificaciones a la Ley General de Salud a través de la adición del artículo 272 Bis 7, según lo informó la Cámara de Diputados.

Foto: RRSS
Foto: RRSS

El documento entregado a la Comisión de Salud advierte que “las y los menores de edad enfrentan crecientes presiones sociales y culturales vinculadas a los estándares de belleza, que promueven la realización de procedimientos estéticos a edades cada vez más tempranas”, tal como expone Ealy Díaz.

En ese sentido, la iniciativa busca que únicamente puedan realizarse procedimientos en menores bajo circunstancias excepcionales, siempre que exista un dictamen favorable emitido por un comité médico especializado, además del consentimiento informado de los padres o tutores, y la manifestación de voluntad del menor de edad conforme a su grado de madurez.

Para asegurar el cumplimiento de estas medidas, el proyecto establece que las autoridades sanitarias competentes deberán “vigilar el estricto cumplimiento de esta disposición”.

Además, la Secretaría de Salud, en conjunto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se encargará de emitir los lineamientos y normas oficiales necesarias para la correcta implementación.

El caso de Paloma Nicole.
El caso de Paloma Nicole. (Redes sociales/FGE Durango)

La diputada refiere la problemática social generada por la expansión de la industria de la cirugía plástica y estética, que se ha extendido sin regulación específica para menores de edad.

El proyecto enfatiza que la falta de una prohibición expresa ha permitido que “intereses económicos y presiones sociales prevalezcan sobre la protección de quienes aún no cuentan con la madurez suficiente para tomar decisiones de carácter irreversible”.

Por ello, la propuesta subraya que establecer una regulación homogénea a nivel nacional “no representa una limitación arbitraria, sino una medida de justicia social y de protección de derechos humanos que atienda el principio del interés superior de la niñez”.

Temas Relacionados

Cirugías estéticas Morena Cámara de Diputados Durango Ley General de Salud Cofepris Secretaría de Saludmexico-noticias

Más Noticias

Horario de Inverno: cuántos días faltan para realizar el cambio en el reloj y en qué estados de México aplicará

Desde la modificación en el sexenio de AMLO este cambio no aplica para todo el país

Horario de Inverno: cuántos días

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 26 de octubre

La jornada en República Dominicana enfrenta a los equipos rojo y azul en un duelo marcado por incertidumbre

Exatlón México: quién sale eliminado

Este es el collar de más de un millón de pesos que lució Kenia Os junto a Peso Pluma en los Billboard 2025

La cantante de Mazatlán se robó todas las miradas al lucir una joya exclusiva, convirtiendo su paso por la alfombra roja en uno de los momentos más comentados de la noche

Este es el collar de

La mezcla con vinagre que te ayudará a remover el cochambre de tu estufa

Utilizar mezclas de productos comunes en la despensa permite desprender capas de suciedad acumulada

La mezcla con vinagre que

¿Hackearon a la SEP en Campeche y Puebla? Esto dijo la dependencia

Autoridades federales y estatales rechazan versiones sobre ciberataques, tras análisis que confirman la seguridad de plataformas académicas y de becas

¿Hackearon a la SEP en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran media tonelada de marihuana

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

FGR “arrebata” inmueble a Los Chapitos, era usado para secuestros y vale más de 4 millones de pesos

Infancia mexicana, blanco del narcotráfico: entre manipulación y violencia

Marina y Defensa aseguran más de 350 kilos y 170 litros de metanfetamina en cateo conjunto en Sinaloa

Dos jóvenes desaparecieron tras un “levantón” violento en un autolavado de Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 26 de octubre

Este es el collar de más de un millón de pesos que lució Kenia Os junto a Peso Pluma en los Billboard 2025

Cineteca Nacional informa que funciones de ‘Frankenstein’ y ‘Frankelda’ están agotadas: así puedes obtener boletos

Efigenia Ramos, ex asistente de Silvia Pinal, estaría por revelar fuertes secretos de la familia: “Va a soltar todo”

90’s Pop Tour ‘Antro’ anuncia nueva fecha en el Auditorio Nacional tras dos primeros conciertos

DEPORTES

Gran Premio de México 2025:

Gran Premio de México 2025: así fue el momento en que Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos personas

Gran Premio de México: así retiraron a un vendedor ambulante en silla de ruedas al exterior del Metro CDMX

Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 en fotos: así fue la victoria de Lando Norris

Lando Norris gana el Gran Premio de México 2025 Fórmula 1, Charles Leclerc queda en segundo y Verstappen en tercero

Chivas golea a Atlas en el Clásico Tapatío y los memes no perdonan a los Zorros