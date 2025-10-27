Cae en Guanajuato presunto generador de violencia ligado al homicidio de siete personas

El hombre detenido (Especial)

En Guanajuato fue capturado un hombre identificado como Edgar Eduardo “N”, a quien se le señala como posible generador de violencia en la entidad y quien sería un objetivo prioritario.

Reportes de medios locales indican que el arresto fue realizado en Dolores Hidalgo y que el hombre capturado estaría relacionado con el homicidio de siete personas registrado en San Bartolo de Berrios, en el municipio de San Felipe, además de que estaría ligado con actividades de extorsión.

La captura del hombre mencionado fue informada el 26 de octubre como resultado de un operativo en el que participaron elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ejército, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

Los jóvenes fueron atacados mientras convivían en la plaza principal de San Bartolo de Berrios, una comunidad del municipio de San Felipe, Guanajuato. La masacre dejó siete muertos, entre ellos menores de edad, y fue atribuida al Cártel de Santa Rosa de Lima. (Facebook: San Felipe Pride/@michelleriveraa)

Fue el 19 de mayo pasado que siete menores de edad fueron asesinados por sujetos armados. Al sitio llegaron camionetas y llegaron hasta el lugar donde los jóvenes convivían tras una fiesta de la parroquia local.

“Alrededor de las 02:36 horas, elementos de seguridad pública Municipal acudieron al reporte emitido al sistema de emergencias 911 por detonaciones de arma de fuego en la plaza principal, en dicha comunidad. Al llegar al lugar, se localizó una camioneta con daños y a las víctimas sin vida”, detallaron las autoridades locales.

Los reportes indican que Edgar Eduardo “N” sería el encargado de encabezar una estructura criminal relacionada con actividades de extorsión, homicidios y enfrentamientos entre grupos criminales en la zona norte de Guanajuato.

Cae “El Zorro”, líder criminal en Guanajuato

"El Zorro" fue detenido en Villagrán (FGE Guanajuato)

Por su parte, el pasado 24 de octubre fue informada la detención de Víctor Guadalupe “N”, un sujeto identificad con el alias El Zorro y/o El Lobo, quien además es "identificado como líder de un grupo criminal generador de violencia en la región Laja-Bajío".

Las autoridades lo ubicaron en el municipio de Villagrán, la FGE de Guanajuato indica que el hombre mencionado tiene un amplio historial delictivo. El Zorro podría estar ligado con diversos delitos tales como robo de vehículo, extorsión, privación de la libertad, homicidio y secuestro.

Durante el operativo que derivó en su detención, los elementos de seguridad incautaron armas de fuego de alto calibre, cartuchos útiles y artefactos ponchallantas. Tras su captura fue vinculado a proceso, según indica el reporte de las autoridades.