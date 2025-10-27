México

Cae en Guanajuato presunto generador de violencia ligado al homicidio de siete personas

Reportes refieren que el ahora capturado es identificado como un objetivo prioritario

Por Luis Contreras

Guardar
El hombre detenido (Especial)
El hombre detenido (Especial)

En Guanajuato fue capturado un hombre identificado como Edgar Eduardo “N”, a quien se le señala como posible generador de violencia en la entidad y quien sería un objetivo prioritario.

Reportes de medios locales indican que el arresto fue realizado en Dolores Hidalgo y que el hombre capturado estaría relacionado con el homicidio de siete personas registrado en San Bartolo de Berrios, en el municipio de San Felipe, además de que estaría ligado con actividades de extorsión.

La captura del hombre mencionado fue informada el 26 de octubre como resultado de un operativo en el que participaron elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ejército, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

Los jóvenes fueron atacados mientras
Los jóvenes fueron atacados mientras convivían en la plaza principal de San Bartolo de Berrios, una comunidad del municipio de San Felipe, Guanajuato. La masacre dejó siete muertos, entre ellos menores de edad, y fue atribuida al Cártel de Santa Rosa de Lima. (Facebook: San Felipe Pride/@michelleriveraa)

Fue el 19 de mayo pasado que siete menores de edad fueron asesinados por sujetos armados. Al sitio llegaron camionetas y llegaron hasta el lugar donde los jóvenes convivían tras una fiesta de la parroquia local.

“Alrededor de las 02:36 horas, elementos de seguridad pública Municipal acudieron al reporte emitido al sistema de emergencias 911 por detonaciones de arma de fuego en la plaza principal, en dicha comunidad. Al llegar al lugar, se localizó una camioneta con daños y a las víctimas sin vida”, detallaron las autoridades locales.

Los reportes indican que Edgar Eduardo “N” sería el encargado de encabezar una estructura criminal relacionada con actividades de extorsión, homicidios y enfrentamientos entre grupos criminales en la zona norte de Guanajuato.

Cae “El Zorro”, líder criminal en Guanajuato

"El Zorro" fue detenido en
"El Zorro" fue detenido en Villagrán (FGE Guanajuato)

Por su parte, el pasado 24 de octubre fue informada la detención de Víctor Guadalupe “N”, un sujeto identificad con el alias El Zorro y/o El Lobo, quien además es "identificado como líder de un grupo criminal generador de violencia en la región Laja-Bajío".

Las autoridades lo ubicaron en el municipio de Villagrán, la FGE de Guanajuato indica que el hombre mencionado tiene un amplio historial delictivo. El Zorro podría estar ligado con diversos delitos tales como robo de vehículo, extorsión, privación de la libertad, homicidio y secuestro.

Durante el operativo que derivó en su detención, los elementos de seguridad incautaron armas de fuego de alto calibre, cartuchos útiles y artefactos ponchallantas. Tras su captura fue vinculado a proceso, según indica el reporte de las autoridades.

Temas Relacionados

GuanajuatoSan FelipeExtorsiónNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Tris de hoy 26 de octubre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: dónde ver los

Mexicorusa explica cómo pasó de sentir vergüenza de haber nacido en México a amar al país

La historia de Irina se ha convertido en un símbolo de amor por las raíces

Mexicorusa explica cómo pasó de

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

El arresto fue informado por las autoriades del país sudamericano

Detienen a “El Tunco”, encargado

América Rangel respalda a Javier Milei tras su victoria: “Gana la libertad”

El partido derechista obtuvo más del 40% de los votos en la elección de mitad de mandato para renovar parte del Congreso argentino

América Rangel respalda a Javier

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM denuncia robo de proyectores, grafiti y más daños tras paro estudiantil

Alumnos de este plantel mantenían una protesta en el contexto de amenazas violentas a la comunidad de la institución

Facultad de Ciencias Políticas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Tunco”, encargado

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

Aseguran en Texas, EEUU, 400 armas con destino a México: capturan a los responsables

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

FGR “arrebata” inmueble a Los Chapitos, era usado para secuestros y vale más de 4 millones de pesos

Infancia mexicana, blanco del narcotráfico: entre manipulación y violencia

ENTRETENIMIENTO

A qué hora se estrenará

A qué hora se estrenará en México la serie de ‘IT: Bienvenidos a Derry’, serie que contará la historia de Pennywise

“Culpa nuestra” arrasa con las reproducciones del ranking de las mejores películas en Prime Video México

K-pop iTunes México: “Golden” de HUNTR/X continúa rompiéndola en el top 10 de las canciones más sonadas

El elixir de la inmortalidad lidera las 10 películas más vistas esta semana de Netflix en México

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

DEPORTES

Ricardo Peláez llora la partida

Ricardo Peláez llora la partida de Manuel Lapuente, entrenador mexicano que murió a los 81 años

Faitelson exige a la FMF investigar la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico

Gran Premio de México 2025: así fue el momento en que Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos personas

Gran Premio de México: así retiraron a un vendedor ambulante en silla de ruedas al exterior del Metro CDMX

Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 en fotos: así fue la victoria de Lando Norris