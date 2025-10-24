México

Qué impacto tendrá la inversión de 75 mil millones de pesos en la Beca Rita Cetina

El programa, respaldado por una inversión histórica de 75.000 millones de pesos, es un pilar social del gobierno de Claudia Sheinbaum

Por Omar Tinoco Morales

La Beca Universal Rita Cetina
La Beca Universal Rita Cetina permite que 8,8 millones de estudiantes mexicanos continúen sus estudios sin obstáculos económicos. FOTO: Archivo

El alcance de la Beca Universal Rita Cetina se refleja en cifras que evidencian su magnitud: 8,8 millones de niñas, niños y adolescentes en México pueden continuar sus estudios sin que la falta de recursos económicos represente un obstáculo, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Este programa, respaldado por una inversión histórica de 75.000 millones de pesos, se ha consolidado como uno de los pilares sociales del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, garantizando el acceso y la permanencia escolar en todos los rincones del país.

El impacto de la beca se manifiesta tanto en los indicadores educativos como en las experiencias personales de los beneficiarios.

En el estado de Hidalgo, el secretario de Educación, Natividad Castrejón Valdez, informó que la eficiencia terminal en secundaria aumentó de 93,1 % a 94 %, posicionando a la entidad en el tercer lugar nacional.

Testimonios de beneficiarios, como Isaac
Testimonios de beneficiarios, como Isaac y su madre, destacan el impacto positivo de la beca en la vida familiar y académica. FOTO: Archivo

Además, destacó que el 53 % de los estudiantes de los tres niveles educativos en Hidalgo cuentan con una beca del Bienestar, lo que, en sus palabras, refleja el compromiso conjunto de los gobiernos federal y estatal con la equidad educativa.

En Guerrero, el secretario de Educación, Ricardo Castillo Peña, señaló que el programa de Becas para el Bienestar constituye la política educativa que actualmente garantiza igualdad de oportunidades y permanencia escolar en las zonas con mayores desafíos económicos.

Detalló que la Beca Universal Rita Cetina beneficia a 44.112 alumnas y alumnos en la entidad, alcanzando una cobertura del 99 % en los distintos niveles educativos.

Por su parte, en el Estado de México, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, subrayó que este programa representa un pilar fundamental de la política educativa de la Cuarta Transformación.

Aseguró que la beca garantiza que ningún niño, niña o joven abandone la escuela por motivos económicos y precisó que 1.038.965 estudiantes de 17.128 escuelas mexiquenses reciben actualmente este apoyo.

En Puebla, el titular de la Secretaría de Educación, Manuel Viveros Narciso, informó que la beca benefició a 318.084 alumnas y alumnos, con una inversión social superior a 3.021 millones de pesos. Según sus declaraciones, “con esta beca, miles de familias cuentan con un ingreso adicional que contribuye directamente a la educación y al desarrollo integral de sus hijas e hijos”.

Beneficiarios hablan de la Beca Rita Cetina

Más allá de los datos estadísticos, las historias personales ilustran el alcance real de la beca. Isaac, estudiante de segundo año de la Secundaria Técnica 196 en Toluca, compartió que este apoyo ha tenido un efecto positivo en su vida diaria y en su motivación académica.

Me ha ayudado mucho a mí y a mi mamá para comprar mis zapatos, mis libros y también para ayudar en los gastos de la casa”, relató. Para él, la beca representa un incentivo para continuar sus estudios y aprovechar cada oportunidad educativa.

Samantha, madre de Isaac, explicó que la beca ha marcado una diferencia tangible en su hogar. “Nos ha ayudado a comprar algunas cosas personales para mi hijo y también completar sus uniformes. Este apoyo ha permitido liberar gastos y enfocar los recursos familiares en otras prioridades”, afirmó.

SEPBeca Rita CetinaEducaciónmexico-noticias

