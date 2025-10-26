México

Beca Rita Cetina 2026: qué alumnos de primaria no podrán registrarse en enero

El programa ampliará su cobertura el próximo año para que más alumnos se integren

Por César Márquez

Guardar
La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social que puso en marcha el gobierno de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 con el objetivo de ayudar a estudiantes de nivel básico

La Beca Rita Cetina es un programa social que puso en marcha el gobierno de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 con el objetivo de ayudar a estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) con un apoyo económico.

En su primera etapa, la iniciativa se ha enfocado solamente en ayudar a alumnos de secundaria con un recurso monetario de 1,900 pesos de forma bimestral, además, cada padre de familia recibe 700 pesos adicionales por cada estudiante extra que tengan inscritos. Asimismo, cabe señalar que el dinero de la beca se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar.

En su primera etapa, la iniciativa se
En su primera etapa, la iniciativa se ha enfocado solamente en ayudar a alumnos de secundaria con un recurso monetario de 1,900 pesos de forma bimestral . Foto: Programas para el Bienestar

¿Qué alumnos de primaria no podrán registrarse a la Beca Rita Cetina en enero de 2026?

Los alumnos de primaria que no podrán registrarse a la Beca Rita Cetina en enero de 2026 son aquellos que estudien en alguna escuela privada, pues cabe recordar que el programa solamente se enfoca en ayudar a estudiantes que cursen en instituciones públicas.

La Coordinación indicó que en enero del próximo año se podrán inscribir estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria, mientras que en septiembre se podrán integrar los de 1°, 2° y 3°.

  • Enero de 2026: estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria.
  • Septiembre de 2026: estudiantes de 1°, 2° y 3° de primaria.

Mientras tanto se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales en redes sociales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, en caso de tener alguna duda o aclaración, la dependencia pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México).

La Beca Rita Cetina ampliará
La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura para alumnos de preescolar y primaria (X@SEP_mx)

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina en enero de 2026?

Tomando en cuenta la última convocatoria, el registro será en línea a través de la página www.becaritacetina.gob.mx, donde se tendrán que subir los siguientes documentos:

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

  • CURP del menor

La finalidad de la beca es evitar la deserción escolar y contribuir con este recurso monetario para que los alumnos de nivel básico puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecasBecas para el BienestarProgramas socialesAlumnos de primariaEscuelas públicasEscuelas privadasmexico-noticias

Más Noticias

Localizan restos óseos durante cateo en Baja California, investigan posibles ejecuciones violentas

Las acciones fueron realizadas durante una jornada de búsqueda de un joven desaparecido

Localizan restos óseos durante cateo

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

¿Información sobre tu viaje? Revisa

Las producciones más populares de Disney+ en México para engancharse este día

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Las producciones más populares de

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.0 en Tehuantepec

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Oaxaca: se registra

Pemex extrae más de un millón de litros de hidrocarburo tras derrame en río Pantepec, Veracruz

La fuga se encuentra ubicada en el oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica–Madero, en el municipio de Álamo Temapache

Pemex extrae más de un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan restos óseos durante cateo

Localizan restos óseos durante cateo en Baja California, investigan posibles ejecuciones violentas

FGR vincula a proceso por fraude a defensora pública de Quintana Roo que pedía dinero a sus clientes a cambio de ser liberados

Zhi Dong Zhang, operador del Cártel de Sinaloa y CJNG, será enjuiciado por el mismo juez que “El Mayo” y “El Chapo”

CNDH emite recomendaciones a Marina y policías de Zacatecas por el asesinato de 14 civiles durante enfrentamiento

Sujetos que realizaban maniobras peligrosas en carretera de Tabasco fueron detenidos con 300 kilos de Marihuana

ENTRETENIMIENTO

Las producciones más populares de

Las producciones más populares de Disney+ en México para engancharse este día

Así fue el regreso de Dalílah Polanco a Cuéntamelo ya! tras ser finalista de La Casa de los Famosos

“Frankenstein” agota boletos en la Cineteca Nacional de CDMX; a partir de esta fecha podrás adquirir tus entradas

Las mejores películas para recordar a los difuntos durante Día de Muertos

“Maldita suerte” y “Cometierra” encabezan los estrenos de streaming del 27 de octubre al 2 de noviembre

DEPORTES

El Hijo de Dr. Wagner

El Hijo de Dr. Wagner Jr. cae en Halloween Havoc: se esfuma el sueño del título norteamericano

La Parka y Mr. Iguana caen en su lucha de Halloween Havoc de la WWE

David Benavidez asegura que quiere ser la cara del boxeo mexicano y reta a otro pugilista azteca

IA revela al ganador del GP de México de la Formula 1

Chivas vs Atlas EN VIVO minuto a minuto: Al termino de los 45 minutos Guadalajara golea por 3 goles