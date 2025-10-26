Beca Rita Cetina 2026: qué alumnos de primaria no podrán registrarse en enero

La Beca Rita Cetina es un programa social que puso en marcha el gobierno de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 con el objetivo de ayudar a estudiantes de nivel básico

La Beca Rita Cetina es un programa social que puso en marcha el gobierno de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 con el objetivo de ayudar a estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) con un apoyo económico.

En su primera etapa, la iniciativa se ha enfocado solamente en ayudar a alumnos de secundaria con un recurso monetario de 1,900 pesos de forma bimestral, además, cada padre de familia recibe 700 pesos adicionales por cada estudiante extra que tengan inscritos. Asimismo, cabe señalar que el dinero de la beca se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar.

Foto: Programas para el Bienestar

¿Qué alumnos de primaria no podrán registrarse a la Beca Rita Cetina en enero de 2026?

Los alumnos de primaria que no podrán registrarse a la Beca Rita Cetina en enero de 2026 son aquellos que estudien en alguna escuela privada, pues cabe recordar que el programa solamente se enfoca en ayudar a estudiantes que cursen en instituciones públicas.

La Coordinación indicó que en enero del próximo año se podrán inscribir estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria, mientras que en septiembre se podrán integrar los de 1°, 2° y 3°.

Enero de 2026: estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria.

Septiembre de 2026: estudiantes de 1°, 2° y 3° de primaria.

Mientras tanto se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales en redes sociales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, en caso de tener alguna duda o aclaración, la dependencia pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México).

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura para alumnos de preescolar y primaria (X@SEP_mx)

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina en enero de 2026?

Tomando en cuenta la última convocatoria, el registro será en línea a través de la página www.becaritacetina.gob.mx, donde se tendrán que subir los siguientes documentos:

De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

CURP del menor

La finalidad de la beca es evitar la deserción escolar y contribuir con este recurso monetario para que los alumnos de nivel básico puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.