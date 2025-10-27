México

A qué hora se estrenará en México la serie de ‘IT: Bienvenidos a Derry’, serie que contará la historia de Pennywise

El primer capítulo de la serie de HBO se estrenará este domingo 26 de octubre

Por Omar Martínez

IT: Bienvenidos a Derry es
IT: Bienvenidos a Derry es una nueva serie que llegará a la plataforma de streaming HBO. Foto: captura de tráiler oficial.

IT: Bienvenidos a Derry es una nueva serie que llegará a la plataforma de streaming HBO, la cual contará los orígenes y un poco más acerca de la vida de Pennywise, famoso payaso que ha sacado más de un susto a alguno.

Cada semana se estrenará un nuevo capítulo y el estreno oficial de esta serie de televisión en la plataforma antes mencionada será este domingo 26 de octubre.

Es importante mencionar que habrá una hora específica en que se liberará el episodio de cada semana, por lo que no será como en otras plataformas que el estreno es durante la madrugada.

IT: Bienvenidos a Derry tendrá el primer capítulo de estreno este domingo 26 de octubre en la plataforma de streaming HBO.

IT: Bienvenidos a Derry tendrá
IT: Bienvenidos a Derry tendrá el primer capítulo de estreno este domingo 26 de octubre. Foto: HBO Max.

La hora exacta en que se estrenará el primer episodio de It: Bienvenidos a Derry será a las 19:00 horas en la plataforma antes mencionada.

Por lo tanto, cada domingo se estrenará un nuevo episodio de esta nueva serie de horror. De acuerdo con el calendario publicado en las redes sociales oficiales de HBO, será hasta el 14 de diciembre cuando finalice esta temporada, que constará de un total de 8 episodios.

Una Serie de terror sobrenatural que sirve como precuela de las películas "It" (2017) y "It: Capítulo dos" (2019). Ambientada en 1962, sigue a una familia que se muda a la ciudad de Derry, Maine, justo cuando una niña desaparece, desencadenando una serie de eventos oscuros y terroristas relacionados con Pennywise, el icónico payaso asesino. (HBO Max)

“It”es una novela de terror escrita por Stephen King y publicada en 1986. La historia se desarrolla en la ciudad ficticia de Derry, Maine, y sigue a un grupo de siete niños, conocidos como “El Club de los Perdedores”, que enfrentan a una entidad maligna responsable de numerosas desapariciones y crímenes en el pueblo.

¿De qué trata ‘IT: Bienvenidos a Derry’?

IT: Bienvenidos a Derry es una serie de televisión derivada del universo de IT, la famosa novela de Stephen King.

La producción sirve como precuela de las películas IT (2017) e IT: Capítulo Dos (2019), explorando los orígenes del terror en la ciudad ficticia de Derry, Maine.

La trama profundiza en el pasado de la ciudad y busca explicar el origen y la influencia de Pennywise, la entidad maligna que aterroriza a los habitantes.

“IT: Bienvenidos a Derry” es
“IT: Bienvenidos a Derry” es una serie de televisión derivada del universo de “IT”. Foto: HBO Max.

La serie presenta nuevos personajes y sucesos previos a los enfrentamientos retratados en las películas, ampliando el universo narrativo con historias que muestran cómo Derry ha estado marcada durante generaciones por hechos sobrenaturales y desapariciones.

El proyecto cuenta con la participación de productores y guionistas vinculados a las recientes adaptaciones cinematográficas, y con la colaboración de Stephen King en aspectos creativos.

Como se mencionó anteriormente, la serie ya se estrenó a través de la plataforma HBO.

