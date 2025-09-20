IT (Eso) regresa a la pantalla grande en México antes del estreno de la serie: cuándo y en qué cines verla

Welcome to Derry se estrenará por Max en 2025

El terror vuelve a Derry. Cinemex anunció el reestreno limitado de IT (Eso), la exitosa película dirigida por Andy Muschietti, que volverá a las pantallas mexicanas con funciones únicas durante un solo día.

Esta proyección especial servirá como preámbulo al estreno de IT: Bienvenidos a Derry, la nueva serie original de HBO que llegará en octubre.

Los asistentes no sólo podrán revivir el miedo en una sala oscura, sino también disfrutar en exclusiva de un avance especial de la próxima serie. Además, la cinta se exhibirá en formato Dolby Atmos en cines seleccionados.

La elección de IT para regresar temporalmente al cine responde al furor renovado en torno a la franquicia creada por Stephen King, justo cuando se presenta un nuevo capítulo en la saga.

¿Por qué una serie?

(HBO Max)

La serie IT: Bienvenidos a Derry explorará los orígenes del mal que acecha la ficticia ciudad de Maine, y está ambientada en 1962, veintisiete años antes de los sucesos de la película de Muschietti. Con un elenco que incluye a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso y Bill Skarsgård, la producción de HBO promete expandir la mitología de Pennywise y los horrores cíclicos que marcan la historia local.

Desde su publicación en 1986, la novela IT de Stephen King y, posteriormente, las películas IT y IT: Capítulo Dos, han convertido a la ciudad de Derry en sinónimo de desapariciones misteriosas y tragedias que se repiten cada 27 años.

(HBO Max)

La nueva serie sumergirá a la audiencia en eventos clave, como el incendio en el Black Spot —club nocturno de la comunidad afroamericana que terminó en tragedia—, y la ola de desapariciones infantiles de principios de los años 60, que nunca fueron resueltas.

El terror vuelve a la ciudad con la desaparición de Georgie Denbrough en 1989, el nacimiento del Club de los Perdedores y el primer enfrentamiento con Pennywise.

Décadas después, los protagonistas adultos deben reunirse para cerrar el ciclo de terror en Derry. IT: Bienvenidos a Derry promete ahondar en los misterios y el origen de la maldición, expandiendo la visión de Andy Muschietti en ocho episodios llenos de terror.

¿Cuándo y dónde volver a Derry?

IT (Eso) reestreno cines México. (Warner Bros México)

El primer episodio de la serie llega a HBO y HBO Max el 26 de octubre, mientras que la cita con el payaso más temido del cine será el 24 de septiembre en las salas de Cinemex.

Las funciones serán únicamente durante ese día y los boletos ya están a la venta en las taquillas de los cines, su sitio web y la app para dispositivos móviles.