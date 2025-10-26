México

Marinos serán capacitados por Fuerzas Especiales de EEUU tras concluir curso de entrenamiento básico

Los elementos navales se preparan para misiones de seguridad nacional que requieren fortaleza física y mental

Por Ale Huitron

Guardar
12 elementos se graduaron del
12 elementos se graduaron del curso básico de Fuerzas Especiales. Foto: Marina

Doce elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que se graduaron con éxito de del curso básico de Fuerzas Especiales, Trigésima Generación, se preparan para ser capacitados por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos como parte de su formación.

La Ceremonia de graduación se llevó a cabo este viernes 24 de octubre, en el que 12 elementos culminaron su curso básico, además de que se les hizo entrega de certificados y la imposición de alas de pecho tras más de cinco meses de pruebas físicas y mentales.

De acuerdo con la Marina, el evento fue presidido por el Almirante Martín Enrique Barney Montalvo, rector de la Universidad Naval, y altos mandos como el Vicealmirante Raúl Sergio Marín Cárdenas y el Vicealmirante Egner Hernández Zamudio, quien felicitó a los graduados y los exhortó a mantener viva la tradición, el espíritu y la excelencia que distingue a los fuerzas especiales.

Un momento central del acto fue la referencia a los guerreros Quachic, figuras históricas asumidas como parte de la identidad de las fuerzas especiales de la Armada.

Foto: Marina
Foto: Marina

Durante el evento también se entregaron premios para quienes sobresalieron en el curso, con lo que se busca fomentar y reconocer virtudes como el honor, la lealtad y el compañerismo que, según la Armada de México, definen el carácter de los “guerreros Quachic”.

Uno de los graduados, interviniendo en nombre de su generación, expresó que: “Esta etapa representa mucho más que una formación técnica o táctica; es un proceso de transformación que les permitió superar límites, fortalecer la resiliencia y forjar un espíritu de hermandad que los unirá para siempre”.

Enfatizó además que dentro de esta unidad de élite, la confianza y el compañerismo son esenciales: “Cada integrante es tan fuerte como el vínculo que comparte con sus compañeros, y la confianza, la lealtad y la camaradería son los cimientos sobre los cuales se construye cualquier misión exitosa”.

Serán entrenados por Fuerzas Especiales de EEUU

Foto: Marina
Foto: Marina

Este curso fue desarrollado desde el 12 de mayo hasta el 24 de octubre, el cual exigió que los participantes demostraran resistencia extrema y solidez emocional, aspectos considerados clave para el desempeño eficaz en operaciones especiales futuras dentro de la institución naval.

Infobae México pudo conocer que los 12 graduados se preparan para ser entrenados con las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, entre ellos Boinas verdes, Delta Force y Seals.

Con estos cursos de capacitación se planea que los marinos adquieran mayores destrezas para realizar las labores frente a las Fuerzas Especiales.

Temas Relacionados

MarinaFuerzas Especiales EEUUBoinas VerdesSeguridad NacionalNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo preparar un atole con sabor a pan de muerto fácil y rápido?

Cremoso, aromático y listo en minutos: este clásico otoñal conquista con su toque nostálgico y textura reconfortante

¿Cómo preparar un atole con

William Scull ya tiene rival luego de la derrota sufrida ante Canelo Álvarez

El cubano volverá a subirse a los cuadriláteros tras haber perdido su cinturón mundial de la FIB ante el tapatío

William Scull ya tiene rival

Clima en Monterrey: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Monterrey: pronóstico de

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Tijuana

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Predicción del clima: estas son

Pronóstico del clima en Cancún este domingo: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Cancún
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan cuerpo de maestra de

Hallan cuerpo de maestra de kínder reportada como desparecida en Mazatlán

Amenazan a fundadora de refugio de animales tras denunciar presunta desaparición de perros por instituciones en Edomex

Localizan restos óseos durante cateo en Baja California, investigan posibles ejecuciones violentas

FGR vincula a proceso por fraude a defensora pública de Quintana Roo que pedía dinero a sus clientes a cambio de ser liberados

Zhi Dong Zhang, operador del Cártel de Sinaloa y CJNG, será enjuiciado por el mismo juez que “El Mayo” y “El Chapo”

ENTRETENIMIENTO

Profeco identifica irregularidades en sucursales

Profeco identifica irregularidades en sucursales de Gameplanet

Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Paul Stanley sufre aparatoso accidente durante el concierto de Josi Cuen y Jorge Medina en la Plaza de Toros México

El extraño mundo de Jack triunfa en Disney+ México con la llegada de Halloween

Así fue el regreso de Dalílah Polanco a Cuéntamelo ya! tras ser finalista de La Casa de los Famosos

DEPORTES

William Scull ya tiene rival

William Scull ya tiene rival luego de la derrota sufrida ante Canelo Álvarez

Chivas gana, gusta y golea al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío

Rodolfo Rotondi confiesa lo que le ha fallado a Cruz Azul para ser campeón de liga: “Nos han faltado detalles”

El Hijo de Dr. Wagner Jr. cae en Halloween Havoc: se esfuma el sueño del título norteamericano

La Parka y Mr. Iguana caen en su lucha de Halloween Havoc de la WWE