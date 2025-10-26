Marinos serán capacitados por Fuerzas Especiales de EEUU tras concluir curso de entrenamiento básico

12 elementos se graduaron del curso básico de Fuerzas Especiales. Foto: Marina

Doce elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que se graduaron con éxito de del curso básico de Fuerzas Especiales, Trigésima Generación, se preparan para ser capacitados por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos como parte de su formación.

La Ceremonia de graduación se llevó a cabo este viernes 24 de octubre, en el que 12 elementos culminaron su curso básico, además de que se les hizo entrega de certificados y la imposición de alas de pecho tras más de cinco meses de pruebas físicas y mentales.

De acuerdo con la Marina, el evento fue presidido por el Almirante Martín Enrique Barney Montalvo, rector de la Universidad Naval, y altos mandos como el Vicealmirante Raúl Sergio Marín Cárdenas y el Vicealmirante Egner Hernández Zamudio, quien felicitó a los graduados y los exhortó a mantener viva la tradición, el espíritu y la excelencia que distingue a los fuerzas especiales.

Un momento central del acto fue la referencia a los guerreros Quachic, figuras históricas asumidas como parte de la identidad de las fuerzas especiales de la Armada.

Foto: Marina

Durante el evento también se entregaron premios para quienes sobresalieron en el curso, con lo que se busca fomentar y reconocer virtudes como el honor, la lealtad y el compañerismo que, según la Armada de México, definen el carácter de los “guerreros Quachic”.

Uno de los graduados, interviniendo en nombre de su generación, expresó que: “Esta etapa representa mucho más que una formación técnica o táctica; es un proceso de transformación que les permitió superar límites, fortalecer la resiliencia y forjar un espíritu de hermandad que los unirá para siempre”.

Enfatizó además que dentro de esta unidad de élite, la confianza y el compañerismo son esenciales: “Cada integrante es tan fuerte como el vínculo que comparte con sus compañeros, y la confianza, la lealtad y la camaradería son los cimientos sobre los cuales se construye cualquier misión exitosa”.

Serán entrenados por Fuerzas Especiales de EEUU

Foto: Marina

Este curso fue desarrollado desde el 12 de mayo hasta el 24 de octubre, el cual exigió que los participantes demostraran resistencia extrema y solidez emocional, aspectos considerados clave para el desempeño eficaz en operaciones especiales futuras dentro de la institución naval.

Infobae México pudo conocer que los 12 graduados se preparan para ser entrenados con las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, entre ellos Boinas verdes, Delta Force y Seals.

Con estos cursos de capacitación se planea que los marinos adquieran mayores destrezas para realizar las labores frente a las Fuerzas Especiales.