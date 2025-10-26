Los Acosta anuncian show en Arena CDMX: fecha y precios para “El Tour Que Hará Histeria”

La elección del 14 de febrero de 2026 como fecha para el regreso de Los Acosta a la Arena Ciudad de México no es casualidad: el grupo ha decidido celebrar el Día del Amor y la Amistad con un espectáculo que promete ser un hito en su trayectoria.
Bajo el título “El Tour Que Hará Histeria”, la banda prepara una velada en la que el romance y la nostalgia se fusionarán con la energía de un recinto capaz de albergar a miles de seguidores.
Desde su fundación en 1979, cuando debutaron como Hermanos Acosta en un festival en la Alameda Central del entonces Distrito Federal, Los Acosta han construido una identidad musical que combina el lirismo del rock romántico con la esencia del ritmo mexicano.
A lo largo de más de cuarenta años, la agrupación ha transitado por sellos como Discos Gas, Peerless, Disa y Fonovisa Records, consolidando un estilo propio y una presencia escénica que los ha convertido en una referencia del género regional en México.
El concierto en la Arena Ciudad de México representa mucho más que una fecha en su calendario de presentaciones. Para la banda, este evento es una oportunidad de reafirmar su vigencia y de agradecer a un público que ha permanecido fiel a lo largo de las décadas.
La permanencia de sus miembros originales y la coherencia de su visión artística han sido factores clave en la longevidad del grupo, que ha sabido adaptarse a los cambios sin perder su esencia.
La simbología de actuar en el Día del Amor y la Amistad refuerza el vínculo de Los Acosta con quienes han encontrado en sus canciones un refugio para el sentimiento y la memoria.
El repertorio previsto para la noche incluirá éxitos que han marcado generaciones, interpretados con la voz característica de la banda y acompañados por arreglos modernos y una producción visual diseñada para resaltar tanto la tradición como la innovación.
La experiencia que se vivirá en la Arena Ciudad de México está pensada como un homenaje a la historia compartida entre la agrupación y su audiencia. Cada interpretación buscará evocar recuerdos y emociones, mientras que la puesta en escena aspira a ofrecer un espectáculo envolvente, donde la elegancia romántica y la madurez artística de Los Acosta se manifiesten en cada detalle.
La venta de boletos para este concierto ya se encuentra disponible a través del Sistema Superboletos y en las taquillas del recinto. La expectativa es alta, pues la cita del 14 de febrero de 2026 se perfila como una fecha clave para quienes desean revivir la magia de una banda que ha hecho de la fidelidad y la pasión su sello distintivo.
Lista de precios para ver a Los Acosta en CDMX
VIP - MXN $1,883
Zona Elektra - MXN $1,569
Rojo - MXN $1,569
Zona Mercado Libre - MXN $1,569
Amarillo - MXN $1,444
Zona Toyota - MXN $1,444
Zona Zapata - MXN $1,444
Zona Pepsi - MXN $1,444
Zona Boing - MXN $1,444
Zona Sabritas - MXN $1,318
Zona Mega - MXN $1,318
Zona Banco Azteca - MXN $1,318
Verde - MXN $1,318
Zona Miniso - MXN $1,318
Zona McCormick - MXN $1,318
Cap Diferentes - MXN $1,067
Aqua - MXN $1,067
SP Platino VL - MXN $1,067
SP Oro VL - MXN $1,067
SP Platino - MXN $1,067
SP Oro - MXN $1,067
Morado - MXN $942
Celeste - MXN $816
Gris - MXN $565
Gris Vista Limiitada - MXN $565
Cafe - MXN $440
Cafe Vista Limitada - MXN $440
Rosa - MXN $314
Rosa Vista Limitada - MXN $314