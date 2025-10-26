México

Los Acosta anuncian show en Arena CDMX: fecha y precios para “El Tour Que Hará Histeria”

La agrupación regresa al escenario capitalino con una velada que promete revivir recuerdos y celebrar la historia compartida con sus fans de todas las generaciones

Por Armando Guadarrama

Los Acosta celebrarán el Día
Los Acosta celebrarán el Día del Amor y la Amistad con un concierto especial en la Arena Ciudad de México el 14 de febrero de 2026 (Archivo)

La elección del 14 de febrero de 2026 como fecha para el regreso de Los Acosta a la Arena Ciudad de México no es casualidad: el grupo ha decidido celebrar el Día del Amor y la Amistad con un espectáculo que promete ser un hito en su trayectoria.

Bajo el título “El Tour Que Hará Histeria”, la banda prepara una velada en la que el romance y la nostalgia se fusionarán con la energía de un recinto capaz de albergar a miles de seguidores.

Desde su fundación en 1979, cuando debutaron como Hermanos Acosta en un festival en la Alameda Central del entonces Distrito Federal, Los Acosta han construido una identidad musical que combina el lirismo del rock romántico con la esencia del ritmo mexicano.

El evento marcará el regreso
El evento marcará el regreso de la banda con 'El Tour Que Hará Histeria', fusionando romance, nostalgia y una producción visual innovadora (Archivo)

A lo largo de más de cuarenta años, la agrupación ha transitado por sellos como Discos Gas, Peerless, Disa y Fonovisa Records, consolidando un estilo propio y una presencia escénica que los ha convertido en una referencia del género regional en México.

El concierto en la Arena Ciudad de México representa mucho más que una fecha en su calendario de presentaciones. Para la banda, este evento es una oportunidad de reafirmar su vigencia y de agradecer a un público que ha permanecido fiel a lo largo de las décadas.

Después de luchar por un
Después de luchar por un largo periodo contra el cáncer, el cantante Adán López Dávila, autor de los éxitos de Los Acosta, perdió la batalla este martes 30 de mayo. El grupo alcanzó la cima en la década de los 90, época de la música grupera.

La permanencia de sus miembros originales y la coherencia de su visión artística han sido factores clave en la longevidad del grupo, que ha sabido adaptarse a los cambios sin perder su esencia.

La simbología de actuar en el Día del Amor y la Amistad refuerza el vínculo de Los Acosta con quienes han encontrado en sus canciones un refugio para el sentimiento y la memoria.

El repertorio previsto para la noche incluirá éxitos que han marcado generaciones, interpretados con la voz característica de la banda y acompañados por arreglos modernos y una producción visual diseñada para resaltar tanto la tradición como la innovación.

La venta de boletos ya
La venta de boletos ya está disponible a través del Sistema Superboletos y en las taquillas de la Arena Ciudad de México (Archivo)

La experiencia que se vivirá en la Arena Ciudad de México está pensada como un homenaje a la historia compartida entre la agrupación y su audiencia. Cada interpretación buscará evocar recuerdos y emociones, mientras que la puesta en escena aspira a ofrecer un espectáculo envolvente, donde la elegancia romántica y la madurez artística de Los Acosta se manifiesten en cada detalle.

La venta de boletos para este concierto ya se encuentra disponible a través del Sistema Superboletos y en las taquillas del recinto. La expectativa es alta, pues la cita del 14 de febrero de 2026 se perfila como una fecha clave para quienes desean revivir la magia de una banda que ha hecho de la fidelidad y la pasión su sello distintivo.

Lista de precios para ver a Los Acosta en CDMX

VIP - MXN $1,883

Zona Elektra - MXN $1,569

Rojo - MXN $1,569

Zona Mercado Libre - MXN $1,569

Amarillo - MXN $1,444

Zona Toyota - MXN $1,444

Zona Zapata - MXN $1,444

Zona Pepsi - MXN $1,444

Zona Boing - MXN $1,444

Zona Sabritas - MXN $1,318

Zona Mega - MXN $1,318

Zona Banco Azteca - MXN $1,318

Verde - MXN $1,318

Zona Miniso - MXN $1,318

Zona McCormick - MXN $1,318

Cap Diferentes - MXN $1,067

Aqua - MXN $1,067

SP Platino VL - MXN $1,067

SP Oro VL - MXN $1,067

SP Platino - MXN $1,067

SP Oro - MXN $1,067

Morado - MXN $942

Celeste - MXN $816

Gris - MXN $565

Gris Vista Limiitada - MXN $565

Cafe - MXN $440

Cafe Vista Limitada - MXN $440

Rosa - MXN $314

Rosa Vista Limitada - MXN $314

