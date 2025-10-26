Fuerzas armadas y estatales desmantelan en Zacatecas narcolaboratorio

La Fiscalía dio a conocer la operación mediante un comunicado (captura de pantalla)

El hallazgo de un narcolaboratorio en la Sierra de Morones ha puesto en alerta a las autoridades de Zacatecas, ya que los reportes preliminares sugieren que el decomiso de metanfetaminas podría alcanzar media tonelada.

La operación, que involucró un despliegue coordinado por aire y tierra, representa uno de los golpes más significativos contra la infraestructura del crimen organizado en la región sur del estado.

Dichas acciones fueron confirmadas por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, quien compartió en sus redes sociales un video que documenta el arribo de un helicóptero artillado y la intervención de un contingente táctico en el sitio clandestino.

En la grabación, se observa cómo los elementos rodean de inmediato el área donde se encontraba el laboratorio, construido en una zona de difícil acceso en la sierra. De acuerdo con la información proporcionada por Reyes Mugüerza a través de sus plataformas digitales, la acción fue encabezada por la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), en colaboración con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El funcionario estatal subrayó que la intervención fue resultado de labores de inteligencia y la calificó como “un resultado importante en el camino hacia la pacificación” de Zacatecas, según sus declaraciones.

De acuerdo a las fuentes de seguridad, el narcolaboratorio se localizaba en la zona serrana del municipio de Apozol, una región que limita con el estado de Jalisco. El descubrimiento se produjo tras una serie de operativos especiales desplegados en las últimas semanas en el municipio de Tabasco, motivados por el aumento de alertas ante la presunta incursión de grupos armados vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las versiones preliminares apuntan a que este laboratorio podría ser uno de los principales centros de producción y abastecimiento de metanfetaminas en el sur de Zacatecas. Tras el aseguramiento, la Fiscalía General de la República (FGR) intervino el lugar, dado que los delitos están relacionados con el tráfico de drogas y la delincuencia organizada.

Las autoridades estatales permanecen a la espera de que concluya el procesamiento del sitio, el pesaje definitivo de la droga y el aseguramiento de todos los indicios encontrados. El decomiso de media tonelada de metanfetaminas representa un golpe considerable a la capacidad operativa de los grupos criminales en la región, de acuerdo con los reportes de seguridad.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que se desmantela un narcolaboratorio, pues a principios de año se llevó a cabo un perativo conjunto de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que permitió el aseguramiento de un mega laboratorio clandestino para la producción de metanfetamina en Zacatecas el pasado 21 de marzo.

Desmantelan narcolaboratorio en una operación conjunta de distintas corporaciones de seguridad (Armada de México)

La acción evitó la fabricación de 27.930 kilogramos de metanfetamina, equivalentes a 698 millones 250 mil dosis. El complejo, localizado en la sierra de Zacatecas y con una extensión de 395.000 metros cuadrados, contaba con áreas destinadas al almacenamiento y síntesis de precursores químicos, así como a la cristalización y secado de drogas sintéticas.

En el lugar se aseguraron 36 reactores, 56 tambos, 65 tinas, nueve mezcladoras, 77 tanques de gas, 209 bidones, cuatro motogeneradores, 62 condensadores, 94 quemadores y material diverso.

Durante la intervención, las fuerzas federales incautaron 63.100 litros de sustancias químicas, entre ellas cloruro de bencilo, y 125 kilogramos de sosa cáustica en el área de almacenamiento de pre-precursores. En la zona de síntesis se localizaron 10.950 litros de diferentes sustancias y 15.950 kilogramos de compuestos, siendo el ácido tartárico el más abundante.