México

Así fue el regreso de Dalílah Polanco a Cuéntamelo ya! tras ser finalista de La Casa de los Famosos

Entre opiniones divididas, la presentadora volvió a compartir cuadro con Cinthya Urias, Sofía Escobosa y Luciana Sismondi

Por Jazmín González

Guardar
Dalílah Polanco regresa a Cuéntamelo
Dalílah Polanco regresa a Cuéntamelo Ya! (Instagram: @polancodalilah)

Dalílah Polanco regresó al programa Cuéntamelo Ya! tras concluir su participación en La Casa de los Famosos México, donde obtuvo el segundo lugar.

Pese a las controversias que la actriz y conductora enfrentó durante su participación en el reality show, su asistencia al programa de revista generó varios comentarios positivos, aunque también hubo algunos que hicieron alusión a sus polémicas.

La finalista de La Casa de los Famosos México regresó a Cuéntamelo Ya! tras participar en el reality Crédito: Instagram: @cuetameloyaof

Dalílah Polanco regresa a “Cuéntamelo Ya!” con pasarela en alfombra roja

A través de las redes sociales de Cuéntamelo Ya!, se publicó un video de la actriz de 53 años caminando por una alfombra roja que se despliega a su llegada. Además, contó con la canción de The fate of Ophelia de Taylor Swift, artista de la que expresó ser gran fan en LCDFLMX.

Utilizado un pantalón negro y una camisa blanca, la actriz se volvió tema de conversación en las redes sociales entre los internautas y algunos colegas.

Bárbara Islas, quien es otra de las titulares del programa, colocó una serie de emojis con corazón, mientras que algunos de los seguidores colocaron mensajes como: "El recibimiento que se merece. Que mujer tan hermosa“, “Cuerpazo y pelazo”, “Es que no puedo dejar de ver este video, amo”, entre otros.

La actriz logró el segundo
La actriz logró el segundo lugar en La Casa de los Famosos México, tercera temporada. (Instagram: @polancodalilah)

Pese al buen recibimiento que tuvo el breve clip, en una fotografía junto a sus compañeras, los comentarios estuvieron divididos, pues algunos manifestaron su descontento ante su regreso.

“Qué bueno que no las vi”, “Después de La Casa de los Famosos ya no veo ni admiro igual a Dalíla. Me decepcionó”, “Mejor debería volver Rox Castellano” y “También va a llorar por no ser ‘La Bonita’”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La controversial participación de Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos México

La reaparición de Dalílah Polanco ocurrió aproximadamente tres semanas después de la finalización de La Casa de los Famosos 3, donde su participación estuvo marcada por un accidente durante una de las pruebas.

El incidente le provocó tres fracturas en el tobillo y la muñeca, lo que la obligó a utilizar férulas para inmovilizar las extremidades afectadas, por lo que su participación se vio afectada y generó varias críticas de la audiencia y sus compañeros.

Dalilah Polanco en La Casa
Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México.

En su retorno a la pantalla, la actriz se mostró bien de salud, aunque algunos usuarios en redes sociales señalaron que aún muestra signos de incomodidad tras lo ocurrido en el reality show 24/7.

Temas Relacionados

Dalílah PolancoCuéntamelo yaLa Casa de los Famosos 3Televisamexico-entretenimiento

Más Noticias

FGR vincula a proceso por fraude a defensora pública de Quintana Roo que pedía dinero a sus clientes a cambio de ser liberados

La acción fue realizada a través de la Fiscalía Especial de Investigación

FGR vincula a proceso por

¿Cuántas veces fue campeón el América con Manuel Lapuente?

La gestión de Manuel Lapuente es reconocida como un punto de inflexión que devolvió a las Águilas la posición de relevancia en el fútbol mexicano

¿Cuántas veces fue campeón el

Chivas vs Atlas EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Tapatío

El Rebaño Sagrado buscará su clasificación a la fase final de la Liga MX frente al cuadro Rojinegro

Chivas vs Atlas EN VIVO:

Las mejores películas para recordar a los difuntos durante Día de Muertos

Estas son las cintas que debes ver durante estos días de octubre y noviembre

Las mejores películas para recordar

“Maldita suerte” y “Cometierra” encabezan los estrenos de streaming del 27 de octubre al 2 de noviembre

Esta semana llegan a las plataformas digitales producciones latinoamericanas y españolas con regresos inesperados y propuestas originales para todos los gustos

“Maldita suerte” y “Cometierra”
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR vincula a proceso por

FGR vincula a proceso por fraude a defensora pública de Quintana Roo que pedía dinero a sus clientes a cambio de ser liberados

Zhi Dong Zhang, operador del Cártel de Sinaloa y CJNG, será enjuiciado por el mismo juez que “El Mayo” y “El Chapo”

CNDH emite recomendaciones a Marina y policías de Zacatecas por el asesinato de 14 civiles durante enfrentamiento

Sujetos que realizaban maniobras peligrosas en carretera de Tabasco fueron detenidos con 300 kilos de Marihuana

Detienen a 7 hombres con armas largas que viajaban en un vehículo con placas de EEUU en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Las mejores películas para recordar

Las mejores películas para recordar a los difuntos durante Día de Muertos

“Maldita suerte” y “Cometierra” encabezan los estrenos de streaming del 27 de octubre al 2 de noviembre

Danna Paola habría lanzado indirecta a Eleazar Gómez en medio de su participación en La Granja VIP

La Granja VIP en VIVO la tarde de hoy 25 de octubre: sigue a los granjeros

Fans de La Granja VIP se organizan para sacar a Eleazar Gómez este domingo y se manifiestan con memes

DEPORTES

Chivas vs Atlas EN VIVO:

Chivas vs Atlas EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Tapatío

La estrategia que usó Manuel Lapuente para motivar al Tri frente a futbolistas “más fuertes y altos” que los mexicanos

Clubes y figuras del fútbol lamentan la muerte de Manuel Lapuente

¿Cuál fue el mayor logro de Manuel Lapuente en la Selección Mexicana?

¿Cuáles son todos los equipos a los que dirigió Manuel Lapuente, histórico entrenador mexicano que murió a los 81 años de edad?