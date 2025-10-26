Así fue el regreso de Dalílah Polanco a Cuéntamelo ya! tras ser finalista de La Casa de los Famosos

Dalílah Polanco regresa a Cuéntamelo Ya! (Instagram: @polancodalilah)

Dalílah Polanco regresó al programa Cuéntamelo Ya! tras concluir su participación en La Casa de los Famosos México, donde obtuvo el segundo lugar.

Pese a las controversias que la actriz y conductora enfrentó durante su participación en el reality show, su asistencia al programa de revista generó varios comentarios positivos, aunque también hubo algunos que hicieron alusión a sus polémicas.

La finalista de La Casa de los Famosos México regresó a Cuéntamelo Ya! tras participar en el reality Crédito: Instagram: @cuetameloyaof

Dalílah Polanco regresa a “Cuéntamelo Ya!” con pasarela en alfombra roja

A través de las redes sociales de Cuéntamelo Ya!, se publicó un video de la actriz de 53 años caminando por una alfombra roja que se despliega a su llegada. Además, contó con la canción de The fate of Ophelia de Taylor Swift, artista de la que expresó ser gran fan en LCDFLMX.

Utilizado un pantalón negro y una camisa blanca, la actriz se volvió tema de conversación en las redes sociales entre los internautas y algunos colegas.

Bárbara Islas, quien es otra de las titulares del programa, colocó una serie de emojis con corazón, mientras que algunos de los seguidores colocaron mensajes como: "El recibimiento que se merece. Que mujer tan hermosa“, “Cuerpazo y pelazo”, “Es que no puedo dejar de ver este video, amo”, entre otros.

La actriz logró el segundo lugar en La Casa de los Famosos México, tercera temporada. (Instagram: @polancodalilah)

Pese al buen recibimiento que tuvo el breve clip, en una fotografía junto a sus compañeras, los comentarios estuvieron divididos, pues algunos manifestaron su descontento ante su regreso.

“Qué bueno que no las vi”, “Después de La Casa de los Famosos ya no veo ni admiro igual a Dalíla. Me decepcionó”, “Mejor debería volver Rox Castellano” y “También va a llorar por no ser ‘La Bonita’”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La controversial participación de Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos México

La reaparición de Dalílah Polanco ocurrió aproximadamente tres semanas después de la finalización de La Casa de los Famosos 3, donde su participación estuvo marcada por un accidente durante una de las pruebas.

El incidente le provocó tres fracturas en el tobillo y la muñeca, lo que la obligó a utilizar férulas para inmovilizar las extremidades afectadas, por lo que su participación se vio afectada y generó varias críticas de la audiencia y sus compañeros.

Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México.

En su retorno a la pantalla, la actriz se mostró bien de salud, aunque algunos usuarios en redes sociales señalaron que aún muestra signos de incomodidad tras lo ocurrido en el reality show 24/7.