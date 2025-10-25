Semar desmiente versión de que botín de joyas haya sido localizado en sus instalaciones de Veracruz

La noticia difundida por medios locales de Veracruz aseguraba que los elementos navales habrían permitido el ingreso de las joyas robadas a la región naval del municipio de Córdoba | Semar

La Secretaría de Marina (Semar) desmintió la versión publicada por medios locales del estado de Veracruz sobre que el motín de un presunto robo violento a la familia Gorbeña Perdomo, haya sido llevado a las instalaciones militares en el Puerto de Veracruz.

A través de una carta oficial para hacer valer su derecho de réplica, la institución negó que haya existido tal asalto, así como cualquier vínculo con el hallazgo de pertenencias robadas en sus instalaciones. Sin embargo, los detalles del presunto ataque, difundidos por El Buen Tono, y retomada por otros medios locales, generaron un fuerte impacto mediático.

El presunto robo: versión difundida por medios locales de Veracruz y la Península

Según la serie de notas publicadas el pasado 23 de octubre, un grupo armado habría irrumpido en la residencia de Fernando Gorbeña Peiroth, esposo de la hija del empresario Javier Perdomo y propietario del ingenio San José de Abajo. El supuesto ataque habría ocurrido mientras Gorbeña se bañaba, momento en que los agresores lo sacaron del baño, lo amarraron y lo obligaron a entregar joyas, dinero y artículos de gran valor.

La narración de los hechos destacaba que los objetos sustraídos fueron colocados en maletas que, sin que los agresores lo supieran, contenían un dispositivo de rastreo GPS tipo AirTag. De acuerdo con la versión difundida, la familia habría seguido la ruta de las maletas robadas, las cuales finalmente fueron localizadas en instalaciones de la Marina Armada de México en el Puerto de Veracruz.

La información difundida también indicaba que el botín había sido localizado por el uso de tecnología GPS a través de un dispositivo "AirTag" | Imagen Ilustrativa Infobae

Sobre esa misma línea, uno de los medios antes mencionados retomó la información y reforzó el relato del rastreo digital: “Los rateros no contaban con que el lote de joyas robado tenía un localizador, que señaló que se encontraba en las instalaciones de la Marina” (sic).

Según esas versiones, por temor a represalias, la familia decidió no presentar denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Señalamientos a la Semar por elementos ligados a “delitos de alto perfil”

La publicación del medio de Veracruz incluyó señalamientos sobre presuntos vínculos de elementos navales con delitos de alto perfil: “La Marina y parte de su Estado Mayor de almirantes han sido acusados de huachicoleros, hay marinos prófugos, otros en investigación por la FGR, y algunos más que habrían participado han sido asesinados”, (sic) se lee en la nota.

Además, se cuestionó directamente a la institución: “¿Qué hacían las maletas con lo robado en sus instalaciones oficiales?” (sic), palabras que sugerían una posible implicación de personal militar en el traslado o resguardo de los objetos robados.

La Unidad de Comunicación Social de la Marina Armada de México desmintió lo dicho y puntualizó que se puso en contacto con un familia cercano del clan de empresarios Gorbeña Perdomo | Semar

Semar responde: “No hubo asalto ni rastreo de pertenencias”

En respuesta, la Unidad de Comunicación Social de la Marina Armada de México emitió una carta de réplica publicada el 24 de octubre de 2025. Ahí, aclara que se entabló contacto con un familiar directo del presunto agraviado, quien negó rotundamente los hechos:

“No existió ningún asalto a la residencia Gorbeña Perdomo, ni a la persona antes mencionada (...). Citada persona no se encuentra en la ciudad, ni ha estado presente recientemente; por lo tanto, es materialmente imposible que haya sido víctima de algún hecho delictivo como el que se describe”.

Así mismo, el familiar contactado aseguró que la familia no posee ningún dispositivo de localización tipo AirTag, al tiempo que dijo que no han rastreado maletas ni pertenencias hacia instalaciones de la Marina.