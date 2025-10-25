México

Pensión IMSS 2025: estos jubilados podrán recibir un aumento del 15 por ciento en el pago de noviembre

El beneficio fue informado por el Instituto y representa una ayuda significativa para el bolsillo de los pensionados

Por Jaqueline Viedma

Las personas pensionadas del IMSS
Las personas pensionadas del IMSS pueden incrementar su pensión gracias a este beneficio.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que algunos jubilados podrán recibir un incremento del 15% en la pensión correspondiente al mes de noviembre de 2025.

Este ajuste beneficiará a un grupo específico de pensionados y será aplicado de forma automática. El calendario oficial del IMSS establece que el depósito correspondiente al mes de noviembre será realizado el lunes 3, ya que tanto el 1 como el 2 de noviembre coinciden con el fin de semana.

La autoridad informó que los pagos se recorrerán al siguiente día hábil a fin de garantizar que los recursos estén disponibles para los beneficiarios sin retrasos.

Jubilados pertenecientes a la Ley 73 podrán acceder a este beneficio

El aumento del 15% en la pensión no será generalizado, sino que está orientado a jubilados que cotizan bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973. De acuerdo con el IMSS, este incremento se otorga en calidad de ayuda asistencial, cuya finalidad es apoyar a los pensionados que no cuentan con familiares registrados como dependientes económicos en los archivos del Instituto.

Este grupo está compuesto por pensionados que no tengan esposa o esposo inscritos como dependientes ante el IMSS, carezcan de hijos menores o en estudios, no cuenten con concubino o concubina bajo registro, ni padres reconocidos como dependientes económicos.

Para ser considerados en este beneficio, los interesados deben cumplir con las condiciones señaladas.

La solicitud se realiza presentando la documentación en la unidad médica correspondiente del IMSS, incluyendo una identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses y la CURP.

La institución enfatizó que los datos presentados en los documentos deberán coincidir con los registrados en el sistema interno del IMSS; de registrarse alguna discrepancia, el trámite será rechazado y no procederá el incremento en el pago de la pensión.

Pensionados del IMSS bajo el
Pensionados del IMSS bajo el régimen Ley 73 podrán incrementar su pensión.

Pago de aguinaldo no llegará a todos los pensionados del IMSS

El acceso al aguinaldo para los pensionados del IMSS en 2025 está determinado por el régimen bajo el cual cotizaron durante su vida laboral. Para quienes cotizaron conforme a la Ley del Seguro Social de 1973, el pago de aguinaldo en noviembre está previsto en los casos de cesantía en edad avanzada o vejez.

En contraste, los pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1997 no tienen derecho a esta prestación, ya que la normativa no la contempla, salvo que hayan seleccionado la modalidad de renta vitalicia, en cuyo caso el contrato con una aseguradora podría considerar dicho pago.

La Ley 73 cubre a quienes cotizaron hasta el 30 de junio de 1997, mientras que la Ley 97 corresponde a quienes iniciaron su cotización a partir del 1 de julio de ese año.

<br>

