México

Estos son los elementos de la Ofrenda de Día de Muertos imprescindibles por su significado

Esto es lo que no debe de faltar en el tradicional altar

Por Ignacio Izquierdo

Así es la ofrenda que
Así es la ofrenda que la Secretaría de Cultura puso en Palacio Nacional | Foto: X @Claudiashein

La tradición de la Ofrenda de Día de Muertos representa una de las expresiones culturales más profundas en México y otras regiones de América Latina. Cada elemento que la compone encierra un significado simbólico y cumple una función específica dentro de este ritual dedicado a honrar a los difuntos. Desde la época prehispánica hasta la actualidad, la ofrenda se ha enriquecido con aportes indígenas y europeos, reflejando la diversidad de creencias e identidades.

El armado de la ofrenda implica no solo la disposición física de objetos y alimentos, sino también la evocación de la memoria familiar y colectiva. Las familias preparan estos altares como una manera de recibir a sus seres queridos durante la noche del 1 y 2 de noviembre, convencidos de que el acto de recordar forma parte del vínculo que supera el tiempo y la ausencia.

Elementos imprescindibles y su significado en la ofrenda de Día de Muertos

(Imagen ilustrativa Infobae)

La fotografía del difunto ocupa un lugar central porque personaliza la ofrenda y encamina la visita espiritual. Junto a ella, la vela o cirio representa la luz que guía a las almas en su regreso al mundo de los vivos; se destinan tantas como difuntos homenajeados.

La presencia de flores de cempasúchil resalta por su color anaranjado y aroma, que según la tradición orienta a quienes transitan entre ambos mundos. Los pétalos de cempasúchil suelen utilizarse para marcar un camino desde la entrada del hogar hasta el altar.

El incienso o copal tiene un papel purificador. Su humo limpia el ambiente de energías negativas y permite crear un espacio sagrado para la llegada de los visitantes. Las calaveras de azúcar simbolizan la muerte como parte de la vida, y colocarlas en la ofrenda recuerda la naturaleza inevitable del ciclo vital, además de rendir un homenaje lúdico a quienes partieron.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de muerto se incluye como símbolo de ofrenda, aludiendo a la comunión y el alimento que une a los presentes y ausentes. El agua tiene un lugar relevante pues calma la sed del alma después de su largo viaje. Las bebidas y platillos favoritos del difunto muestran hospitalidad y cariño, recordando los gustos personales del homenajeado.

Las frutas aportan frescura, y el papel picado colorea el conjunto al representar el viento y la alegría de la celebración. Otros objetos, como cruces, imágenes religiosas o artículos personales, refuerzan el sentido íntimo y espiritual de la ofrenda.

Estos elementos conforman el núcleo de la Ofrenda de Día de Muertos, una tradición viva que integra pasado y presente a través de símbolos, aromas y memorias.

