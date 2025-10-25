México

Escolta mata a presunto ladrón en la colonia Juárez

Un supuesto intento de asalto a un automovilista terminó con una persona sin vida en la zona céntrica de la capital

Por Juan Castillo

Elementos de la SSC de
Elementos de la SSC de la CDMX arribaron a la zona, derivado de el reporte de una persona sin vida (@PabloVazC)

Información confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX en la red social X, comunicó que recibieron informes de que había una persona sin vida por disparos de fuego en inmediaciones de una tienda de conveniencia ubicada entre las calles Nápoles y Londres de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Según la versión oficial, dos personas a bordo de una motocicleta habrían intentado asaltar al conductor de un vehículo, lo que ocasionó que una persona identificada como escolta utilizara su arma de fuego para frustrar el asalto.

Después del incidente se informó que uno de los presuntos agresores falleció en la acera como resultado de los disparos, mientras el segundo sospechoso logró escapar en la motocicleta.

Sobre las detonaciones, presentes afirman que fueron 6, mientras que otros creen que fueron 8, sin embargo, las autoridades no han confirmado este dato.

Tras estos hechos el automovilista detuvo su marcha a pocos metros del lugar.

Según presentes, elementos policiales arribaron a la zona y detuvieron al escolta para tomar su declaración y esclarecer los sucedido.

Al principio del suceso, versiones extraoficiales sugerían que el enfrentamiento nació a partir de una disputa vial, no obstante, se modificó la versión luego de que la SSC lo aclarara.

Jornada violenta la alcaldía Cuauhtémoc

Elementos de la Secretaría de
Elementos de la Secretaría de Seguridad ya investigan el caso (@/SSC_CDMX)

La alcaldía Cuauhtémoc fue testigo de más de un deceso violento el día de hoy, unas horas antes, la SSC de la capital anunciaba un atentado en el barrio bravo de Tepito.

En este hecho, dos personas murieron y una más resultó herida durante un tiroteo reportado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX)

De acuerdo con la información difundida a través de un comunicado en su perfil de la red social X, el incidente ocurrido en el barrio de Tepito dentro de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, e involucró a un hombre y una mujer que transitaban por la zona y fueron alcanzados por los disparos.

Sobre estos hechos, la SSC informó que mantiene abiertas las investigaciones para identificar a los responsables del ataque y determinar los motivos que originaron la balacera, realizando peritajes y recabando testimonios de vecinos y transeúntes.

