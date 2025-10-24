México

Zhi Dong Zhang, operador del CJNG y del Cártel de Sinaloa, es entregado a EEUU luego de ser detenido en Cuba

El ciudadano chino es identificado como responsable de tráfico internacional de droga

Por Ale Huitron

Guardar
Zhi Dong Zhang se fugó
Zhi Dong Zhang se fugó de prisión domiciliaria en la Ciudad de México en julio pasado. Foto: SSPC

Zhi Dong Zhang, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, fue entregado a los Estados Unidos luego de ser recapturado en Cuba el pasado 31 de julio junto a dos personas, entre ellas un mexicano y uno de nacionalidad china.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que este jueves se llevó a cabo la entrega del ciudadano chino a las autoridades estadounidenses como resultado de las gestiones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), y en un operativo encabezado por las Fuerzas Armadas, de seguridad federal, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Su recaptura sucede luego de que Dong Zhang escapó de prisión domiciliaria el pasado 11 de julio cuando se encontraba bajo custodia de la Guardia Nacional (GN) en la Ciudad de México, luego de que un juez lo beneficiara con el cambio de la medida preventiva en su contra.

La evasión del también llamado broker provocó que se emitiera una ficha roja de Interpol para dar con su captura a nivel internacional.

Zhi Dong Zhang fue detenido
Zhi Dong Zhang fue detenido en octubre de 2024. Foto: RS

La primera detención del sujeto se efectuó el 30 de octubre de 2024 derivado de labores de investigación y cooperación internacional que permitió su ubicarlo en la capital del país.

Cabe mencionar que desde su captura contaba con una orden de aprehensión por tráfico de droga y lavado de dinero por parte de las autoridades de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, por lo que se planeaba su extradición a ese país.

El ciudadano chino es identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en continentes como América, Europa y Asia.

Además, Zhang estaba encargado de conectar a los cárteles mexicanos con proveedores de precursores químicos en Asia, así como de dirigir redes de lavado de dinero en múltiples continentes.

Harfuch agradece a Cuba

El titular de la SSPC agradeció a la Presidencia de Cuba por su colaboración en el arresto y entrega de Zhi Dong Zhang como parte de su búsqueda internacional para enfrentar la justicia.

“Agradecemos a @PresidenciaCuba por su valiosa colaboración”, escribió en redes sociales.

Zhi Dong Zhang fue detenido
Zhi Dong Zhang fue detenido por las autoridades mexicanas. (Anayeli Tapia/Infobae)

Zhang era conocido por múltiples alias en distintos idiomas, como lo son: “Li Gong Sun Chang”, “Ku Li Hernández”, “Brother Wang”, “BW”, “Pancho”, “Chino”, entre otros. Además, se le considera responsable de la exportación, transporte y distribución de más de mil kilogramos de cocaína, mil 800 kilogramos de fentanilo y más de 600 kilogramos de metanfetamina.

Sus principales operaciones de trasiego de drogas y precursores químicos se realizaban para el Cártel de Sinaloa y el CJNG.

Temas Relacionados

Zhi Dong ZhangCJNGCártel de SinaloaSSPCNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Esta es la forma más fácil de maquillarte de calavera para Día de Muertos y Halloween con un sólo producto

Prueba este tutorial de emergencia para no desentonar en las fiestas de octubre y noviembre

Esta es la forma más

Qué impacto tendrá la inversión de 75 mil millones de pesos en la Beca Rita Cetina

El programa, respaldado por una inversión histórica de 75.000 millones de pesos, es un pilar social del gobierno de Claudia Sheinbaum

Qué impacto tendrá la inversión

La Granja VIP EN VIVO: Sandra Itzel, Lis Vega, Eleazar Gómez y El Patrón compiten por la salvación hoy 23 de octubre

Sigue a los habitantes minuto a minuto: sigue el debate entre los granjeros tras la segunda nominación

La Granja VIP EN VIVO:

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud

90’s Pop Tour Antro: este será el número de canciones totales para los dos conciertos en el Auditorio Nacional

Los eventos musicales de este nuevo formato de la llamada ‘máquina del tiempo’ serán el viernes 24 y sábado 25 de octubre

90’s Pop Tour Antro: este
MÁS NOTICIAS

NARCO

En la cuna del Cártel

En la cuna del Cártel de Santa Rosa de Lima: capturan a tres sujetos con arsenal tras operativo en Guanajuato

Detienen a 11 sujetos con armas largas y un vehículo con blindaje en Navolato, Sinaloa

“Tranquilos”: maestra calma a alumnos durante balacera en inmediaciones de primaria en Monterrey

Empresa niega que decomiso histórico de huachicol en Guanajuato sea de gasolina ilegal: “Viene de canales oficiales”

Guerra entre Chapos y Mayos provoca que Sinaloa lidere lista de ciudades con mayor percepción de inseguridad en México

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: Sandra Itzel, Lis Vega, Eleazar Gómez y El Patrón compiten por la salvación hoy 23 de octubre

90’s Pop Tour Antro: este será el número de canciones totales para los dos conciertos en el Auditorio Nacional

Surge el primer shippeo de La Granja VIP entre Lolita Cortés y Fabiola Campomanes

Denisse Guerrero de Belanova busca a Aldo de Nigris por esta razón: “Estaría muy padre”

Pati Chapoy revela si habrá cambios en Ventaneando tras ocho meses de la muerte de Daniel Bisogno

DEPORTES

Por qué Aaron Ramsey no

Por qué Aaron Ramsey no ha reportado con Pumas y se ha ausentado de los entrenamientos

Apertura 2025: partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta

“Totalmente falso”: Ramsey y su esposa aclaran rumores sobre Sofía Niño de Rivera y el caso Halo

¿Llega al Mundial? Huescas es operado y enfrenta larga rehabilitación

Así luce la remodelación del Estadio Azteca al interior del inmueble a ocho meses del Mundial 2026