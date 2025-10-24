Zhi Dong Zhang, operador del CJNG y del Cártel de Sinaloa, es entregado a EEUU luego de ser detenido en Cuba

Zhi Dong Zhang se fugó de prisión domiciliaria en la Ciudad de México en julio pasado. Foto: SSPC

Zhi Dong Zhang, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, fue entregado a los Estados Unidos luego de ser recapturado en Cuba el pasado 31 de julio junto a dos personas, entre ellas un mexicano y uno de nacionalidad china.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que este jueves se llevó a cabo la entrega del ciudadano chino a las autoridades estadounidenses como resultado de las gestiones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), y en un operativo encabezado por las Fuerzas Armadas, de seguridad federal, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Su recaptura sucede luego de que Dong Zhang escapó de prisión domiciliaria el pasado 11 de julio cuando se encontraba bajo custodia de la Guardia Nacional (GN) en la Ciudad de México, luego de que un juez lo beneficiara con el cambio de la medida preventiva en su contra.

La evasión del también llamado broker provocó que se emitiera una ficha roja de Interpol para dar con su captura a nivel internacional.

Zhi Dong Zhang fue detenido en octubre de 2024.

La primera detención del sujeto se efectuó el 30 de octubre de 2024 derivado de labores de investigación y cooperación internacional que permitió su ubicarlo en la capital del país.

Cabe mencionar que desde su captura contaba con una orden de aprehensión por tráfico de droga y lavado de dinero por parte de las autoridades de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, por lo que se planeaba su extradición a ese país.

El ciudadano chino es identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en continentes como América, Europa y Asia.

Además, Zhang estaba encargado de conectar a los cárteles mexicanos con proveedores de precursores químicos en Asia, así como de dirigir redes de lavado de dinero en múltiples continentes.

Harfuch agradece a Cuba

El titular de la SSPC agradeció a la Presidencia de Cuba por su colaboración en el arresto y entrega de Zhi Dong Zhang como parte de su búsqueda internacional para enfrentar la justicia.

“Agradecemos a @PresidenciaCuba por su valiosa colaboración”, escribió en redes sociales.

Zhi Dong Zhang fue detenido por las autoridades mexicanas.

Zhang era conocido por múltiples alias en distintos idiomas, como lo son: “Li Gong Sun Chang”, “Ku Li Hernández”, “Brother Wang”, “BW”, “Pancho”, “Chino”, entre otros. Además, se le considera responsable de la exportación, transporte y distribución de más de mil kilogramos de cocaína, mil 800 kilogramos de fentanilo y más de 600 kilogramos de metanfetamina.

Sus principales operaciones de trasiego de drogas y precursores químicos se realizaban para el Cártel de Sinaloa y el CJNG.