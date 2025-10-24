México

Tren de Aragua marca a sus víctimas de tráfico sexual con tatuajes

Un informe de los Estados Unidos revela que esta organización criminal se identifica mediante símbolos

Por Ale Huitron

Guardar
El Tren de Aragua fue
El Tren de Aragua fue designado como organización terrorista extranjera por los Estados Unidos. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La organización criminal del Tren de Aragua (TdA), originaria de Venezuela, ha sido identificada por marcar a sus víctimas de tráfico sexual mediante tatuajes.

De acuerdo con un reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) se han localizado tatuajes similares en mujeres tanto afiliadas a la organización como aquellas que son víctimas de trata sexual de manera voluntaria e involuntaria.

El documento, fechado el 22 de enero de 2025 y revisado por Infobae México, señala que los tatuajes son utilizados de manera frecuente por traficantes para “marcar la propiedad” de las mujeres víctimas de la organización criminal.

La CBP detalló que pudieron identificar tatuajes en dos mujeres asesinadas en la Ciudad de México en julio de 2024, quienes eran trabajadoras sexuales del Tren de Aragua.

“Se identificaron tatuajes en mujeres separadas confirmadas o sospechosas de ser trabajadoras sexuales afiliadas a TdA con tatuajes (…) Las mujeres fueron identificadas a través de fuentes abiertas como trabajadoras sexuales asesinadas por TdA en la Ciudad de México en julio de 2024″, refiere el documento.

Mujeres fueron halladas con quemaduras en la alcaldía Tlalpan

(FGJCDMX)
(FGJCDMX)

Aunque el texto no señala los nombres de las mujeres, la mañana del 30 de julio de 2024 fueron localizados los cuerpos de dos mujeres por parte de vecinos de la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, en un paraje ubicado a la altura de San Miguel Topilejo.

Tras el reporte, elementos de la policía acudieron al sitio y hallaron a las mujeres inconscientes, quienes presentaban manchas de sangre y quemaduras.

Derivado de trabajos de investigación, se pudo conocer que las jóvenes eran originarias de Venezuela, identificadas como Stephanie “N”, de 21 años de edad, y Susej “N”, de 19. Su asesinato llevó a las autoridades a indagar en una posible red de trata de personas, por lo que se efectuaron distintos operativos en varias alcaldías de la capital.

Uno de los cateos permitió la detención de Euclides Manuel “N”, alias “El Morgan”, identificado como líder de una célula del Tren de Aragua. Su captura se efectuó junto a cuatro personas -de origen venezolano- al interior de una vivienda que era usada para almacenar drogas y que estaba vinculada a actos de trata de personas con fines de explotación sexual.

Infobae México pudo conocer que este grupo torturaba a sus víctimas, además de que operaba en distintos puntos de la capital.

Los detenidos fueron vinculados al
Los detenidos fueron vinculados al Tren de Aragua. Foto: SSPC

Del tráfico de mujeres a la extorsión: los ilícitos y modus operandi de la organización criminal

Aunque el documento de la CBP no muestra los símbolos que las mujeres víctimas de trata sexual podrían portar, un archivo del Departamento de Seguridad Pública de Texas hace referencia a los tatuajes que los afiliados a la organización llevarían en el cuerpo.

De acuerdo con el texto, entre los tatuajes que suelen utilizar se encuentran estrellas, coronas, armas de fuego, relojes, trenes y frases como “Real Hasta la Muerte” o “HJ”.

El Tren de Aragua es señalado por dedicarse a diversos ilícitos como el tráfico de personas, drogas y armas, así como a la extorsión. Al ser una red internacional, aprovecha su presencia en varios países para el tráfico de mujeres y niños migrantes con fines de trata sexual o trabajo forzado.

Imagen ilustrativa. Crédito: Reuters
Imagen ilustrativa. Crédito: Reuters

Una de las maneras de operar de esta organización criminal fue identificada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos al acusar a sus miembros de reclutar mujeres de Venezuela y otros países de Sudamérica para ser involucradas en el tráfico sexual.

Mediante amenazas, estos sujetos obligan a las víctimas a continuar con la trata sexual hasta que salden una “deuda” por ser trasladadas a países como Perú o Estados Unidos. Además, imponen el cumplimiento de las actividades sexuales al amenazarlas con asesinar a sus familias, las rastrean, agreden o incluso las asesinan.

El Tren de Aragua tiene presencia en países como Brasil, México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Panamá y en algunos sitios de los Estados Unidos, entre otros.

Temas Relacionados

Tren de AraguaTráfico sexualTrata de personasTatuajesNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cómo utilizar la jamaica para lograr un cabello manejable y con brillo

Nutrientes y antioxidantes presentes en la flor se han convertido en tendencia dentro de rutinas de belleza

Cómo utilizar la jamaica para

Cecilia Toussaint prepara tercer concierto gratuito en la CDMX como parte de su gira musical: fecha y sede

Las alcaldía Benito Juárez e Iztapalapa son las demarcaciones donde se ha presentado la artista

Cecilia Toussaint prepara tercer concierto

Buscan recuperar especies nativas en el Lago de Pátzcuaro, Michoacán

Los ejemplares están catalogadas en peligro crítico y de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Buscan recuperar especies nativas en

Humillan a Emiliano Aguilar en los premios Billboard: “Piensan que esto me va a tumbar”

El hijo de Pepe Aguilar afirmó que al llegar al evento los organizadores lo trataron mal

Humillan a Emiliano Aguilar en

Gran Premio de México: cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público

La Semovi invitó a la población a trasladarse por medio de las distintas rutas del Metro, Metrobús y más

Gran Premio de México: cómo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 48 bolsas de restos

Suman 48 bolsas de restos humanos halladas en fosa clandestina de Zapopan, Jalisco

Gabinete de Seguridad se suma a investigación del asesinato de empresario citrícola en Veracruz

Aseguramiento de laboratorio clandestino industrial en Morelos incrementó homicidios en Jiutepec, asegura SSPC estatal

Cae en Michoacán Esmeralda “N”, pareja del líder de Los Blancos de Troya, con 100 mil pesos y metanfetamina

Vinculan a proceso a cuatro presuntos integrantes del CJNG por extorsión en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Cecilia Toussaint prepara tercer concierto

Cecilia Toussaint prepara tercer concierto gratuito en la CDMX como parte de su gira musical: fecha y sede

Humillan a Emiliano Aguilar en los premios Billboard: “Piensan que esto me va a tumbar”

Joanna Vega-Biestro, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado tendrían prohibido hablar de La Granja VIP

90’s Pop Tour Antro: así se ven los ensayos a menos de 24 horas para el concierto en el Auditorio Nacional

La Granja VIP: Sandra Itzel, Lis Vega, Eleazar Gómez y El Patrón compiten por la salvación

DEPORTES

Gran Premio de México: cómo

Gran Premio de México: cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público

Chivas implementa sistema C5 y refuerza la seguridad para el Clásico Tapatío en el Estadio Akron

Revelan dónde se jugará el partido entre Cruz Azul y Pumas de la jornada 17

Checo Pérez confirma que no estará en el Gran Premio de México 2025 por esta razón

Apertura 2025: los equipos que aún no cumplen la regla de minutos menores en Liga MX