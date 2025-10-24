México

Secretaría de Salud abre nuevos módulos para aplicar vacunas en CDMX: conoce su ubicación exacta

La estrategia conjunta de instituciones federales busca prevenir contagios de influenza, COVID-19 y neumococo

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La Secretaría de Salud destacó
La Secretaría de Salud destacó la importancia de la vacunación para la prevención de enfermedades respiratorias durante los meses más fríos. Foto: (iStock)

Con el propósito de proteger a la población ante el incremento de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, la Secretaría de Salud reforzó el acceso a la Campaña Nacional de Vacunación 2025-2026, mediante la instalación de cuatro módulos de vacunación en sus instalaciones.

Estos espacios están disponibles tanto para el personal de salud como para la población en general, y tienen como objetivo prevenir contagios y complicaciones derivadas de virus respiratorios, especialmente de COVID-19, influenza y neumococo.

Las vacunas se aplican de manera gratuita y sin necesidad de registro previo, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, gracias al trabajo coordinado entre diversas instituciones del sector salud, como la Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, IMSS-Bienestar, PEMEX, Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Una vacunación adecuada podría ser
Una vacunación adecuada podría ser de ayuda para prevenir enfermedades respiratorias. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Los módulos de aplicación se encuentran ubicados en los siguientes puntos de la Ciudad de México:

  • Marina Nacional 60, colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo. Av. Marina Nacional 60, Tacuba, Miguel Hidalgo, 11400 Ciudad de México, CDMX.
  • Avenida Homero 213, Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Av. Homero 213, Polanco, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX.
  • Agrarismo 227, colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo. C. Agrarismo 227, Escandón II Secc, Miguel Hidalgo, 11800 Ciudad de México, CDMX.
  • Francisco de P. Miranda 157, colonia Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón. Francisco de P. Miranda 157, Lomas de Plateros, Álvaro Obregón, 01600 Ciudad de México, CDMX.

La campaña está dirigida prioritariamente a niñas y niños menores de cinco años, personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas o factores de riesgo, y personal de salud. En el caso de las mujeres embarazadas, se recomienda la vacunación contra influenza y COVID-19, excluyendo el biológico contra neumococo.

La Secretaría de Salud destacó que la vacunación es la medida más efectiva para prevenir enfermedades respiratorias graves, ya que reduce la posibilidad de hospitalizaciones, complicaciones severas y fallecimientos, además de contribuir a disminuir la carga sobre los servicios médicos durante los meses más fríos del año.

La influenza estacional es una infección respiratoria altamente contagiosa que puede provocar síntomas leves o severos, y en algunos casos derivar en neumonía, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados. La vacunación anual contra la influenza es fundamental, ya que el virus cambia cada año y las vacunas se actualizan para ofrecer una protección más efectiva.

Las vacunas serán aplicadas de
Las vacunas serán aplicadas de manera gratuita. Fotografía de archivo. EFE/Alberto Valdes

Asimismo, mantener esquemas de vacunación completos contra COVID-19 y neumococo contribuye a proteger la salud respiratoria y evitar coinfecciones que puedan complicar el cuadro clínico de los pacientes.

Finalmente, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a acudir a vacunarse a la brevedad y a mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados y el uso responsable de cubrebocas en caso de presentar síntomas respiratorios.

Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso de garantizar el acceso equitativo y oportuno a la vacunación, protegiendo la salud de todas y todos durante la temporada invernal.

Temas Relacionados

Secretaría de SaludVacunaciónVacunasSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

La contundente advertencia de Lamont Roach al Pitbull Cruz a semanas de su combate: “Soy uno de los mejores”

El pugilista de la Magdalena Contreras defenderá por primera vez su campeonato interino del CMB el próximo 6 de diciembre

La contundente advertencia de Lamont

¿Cuáles son los 4 Pueblos Mágicos más bonitos de Nuevo León, según la IA?

Un análisis especial revela cuáles son los municipios mejor valorados por su arquitectura y naturaleza

¿Cuáles son los 4 Pueblos

Cómo utilizar la jamaica para lograr un cabello manejable y con brillo

Nutrientes y antioxidantes presentes en la flor se han convertido en tendencia dentro de rutinas de belleza

Cómo utilizar la jamaica para

Cecilia Toussaint prepara tercer concierto gratuito en la CDMX como parte de su gira musical: fecha y sede

Las alcaldía Benito Juárez e Iztapalapa son las demarcaciones donde se ha presentado la artista

Cecilia Toussaint prepara tercer concierto

Buscan recuperar especies nativas en el Lago de Pátzcuaro, Michoacán

Los ejemplares están catalogadas en peligro crítico y de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Buscan recuperar especies nativas en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 48 bolsas de restos

Suman 48 bolsas de restos humanos halladas en fosa clandestina de Zapopan, Jalisco

Tren de Aragua marca a sus víctimas de tráfico sexual con tatuajes

Gabinete de Seguridad se suma a investigación del asesinato de empresario citrícola en Veracruz

Aseguramiento de laboratorio clandestino industrial en Morelos incrementó homicidios en Jiutepec, asegura SSPC estatal

Cae en Michoacán Esmeralda “N”, pareja del líder de Los Blancos de Troya, con 100 mil pesos y metanfetamina

ENTRETENIMIENTO

Cecilia Toussaint prepara tercer concierto

Cecilia Toussaint prepara tercer concierto gratuito en la CDMX como parte de su gira musical: fecha y sede

Humillan a Emiliano Aguilar en los premios Billboard: “Piensan que esto me va a tumbar”

Joanna Vega-Biestro, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado tendrían prohibido hablar de La Granja VIP

90’s Pop Tour Antro: así se ven los ensayos a menos de 24 horas para el concierto en el Auditorio Nacional

La Granja VIP: Sandra Itzel, Lis Vega, Eleazar Gómez y El Patrón compiten por la salvación

DEPORTES

La contundente advertencia de Lamont

La contundente advertencia de Lamont Roach al Pitbull Cruz a semanas de su combate: “Soy uno de los mejores”

Gran Premio de México: cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público

Chivas implementa sistema C5 y refuerza la seguridad para el Clásico Tapatío en el Estadio Akron

Revelan dónde se jugará el partido entre Cruz Azul y Pumas de la jornada 17

Checo Pérez confirma que no estará en el Gran Premio de México 2025 por esta razón