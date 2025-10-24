Reportan balacera en Tepito, hay dos muertos y un herido

Se reportan dos personas asesinadas y una herida (X/@AztecaNoticias)

Autoridades de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) reportaron una balacera en el barrio de Tepito en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, que dejo saldo de dos personas muertas y una herida.

De acuerdo con la información dada a conocer en un comunicado de la SSC CDMX en su perfil de la red social X, en el ataque un hombre y una mujer que transitaban por la zona resultaron víctimas de disparos.

Vecinos del lugar fueron quienes dieron aviso a las autoridades e informaron que la persona lesionada se encontraba entre los puestos del Eje Norte 1.

Según los primeros reportes, un individuo llegó al lugar y abrió fuego de manera directa contra dos hombres, provocando la muerte de uno de ellos en el sitio. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron que la mujer, quien también se encontraba en el área, sufrió una herida de bala en la rodilla y fue trasladada por familiares a un hospital, donde los médicos confirmaron la lesión. La reacción de un oficial que presenció el ataque fue inmediata.

“Policías de la #SSC tomaron conocimiento de dos personas que perdieron la vida por disparos de arma de fuego en el #Eje1Norte, en la colonia #Morelos, uno de ellos, un hombre que transitaba en la zona; así como de una mujer que también pasaba en el sitio y resultó lesionada por lo que fue llevada por sus familiares a un hospital donde la diagnosticaron con lesión de bala en la rodilla”, se lee en el comunicado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad ya investigan el caso (@/SSC_CDMX)

El agente inició la persecución del presunto responsable, quien huyó hacia una vecindad ubicada en la calle Tenochtitlán. Al verse acorralado, el sospechoso apuntó y disparó contra el policía, lo que llevó al uniformado a repeler la agresión para proteger su vida.

El sujeto logró escapar nuevamente, aparentemente abordando una motocicleta para continuar su huida. Por ello, las autoridades han desplegado un operativo de búsqueda en el que han informado que están utilizando las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona y en hospitales cercanos, con el objetivo de localizar al agresor.

Por otra parte, se dio a conocer que segundo hombre atacado logró llegar por sus propios medios a un centro médico, donde fue declarado sin signos vitales.

El caso fue turnado al agente del Ministerio Público, quien coordina los servicios periciales y las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.