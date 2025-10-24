Quién es Derrick James y qué fue del famoso actor de la novela ‘Rebelde’

Derrick James, qué pasó con el actor de Rebelde. (Captura de pantalla/Instagram)

El fenómeno televisivo Rebelde marcó a toda una generación en la primera década de los 2000. Emitida en más de 30 países, se convirtió en una referencia de la cultura pop latinoamericana. El público no solo siguió de cerca la vida y la carrera de sus protagonistas —Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez— sino que también mantuvo vivo el recuerdo de personajes secundarios, como Santos Echagüe, interpretado por el actor puertorriqueño Derrick James, quien actualmente se mantiene alejado de las cámaras.

Infancia, orígenes y salto a la pantalla

Derrick James como Santos en Rebelde. (Captura de pantalla)

Derrick Rafael James Colón nació el 11 de octubre de 1983 en San Juan, Puerto Rico, hijo de padre italiano y madre puertorriqueña. Tiene un hermano y desde pequeño estuvo vinculado al arte y al deporte. Inició estudios de Veterinaria en Estados Unidos, pero mientras cursaba la carrera modeló en comerciales, revistas y pasarelas.

En 2004, a los 20 años, viajó a la Ciudad de México para ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). En entrevista para el medio La Primera Hora relató el esfuerzo realizado para lograr un acento neutro y poder integrarse a las producciones mexicanas: “fue en el CEA donde me preparé actoralmente y donde en clases personales estuve trabajando mucho con mi acento neutro para poder trabajar en proyectos locales”.

El productor Pedro Damián le ofreció su primer gran papel: Santos Echagüe, un estudiante reservado y rebelde, en la segunda temporada de Rebelde. Su personaje terminó enamorándose de Lupita Fernández, interpretada por Maite Perroni, generando una de las parejas más recordadas de la serie.

Derrick James, famoso actor de Televisa. (Capturas de pantalla)

El propio James ha resaltado a medios como Noroeste que Televisa abrió las puertas a su internacionalización: “Mis planes eran venir acá, hacerme de un nombre, que la gente me ubique, y seguir trabajando eventualmente y regresar a los negocios de la familia”.

Trayectoria profesional y faceta empresarial

El paso de James por la televisión mexicana incluyó títulos como Lola, érase una vez (Marcus Von Ferdinand), Al diablo con los guapos (Ramsés), Amo despertar contigo (Rocco), Vino el amor (agente McAllen) y la serie biográfica Nicky Jam: El Ganador, donde interpretó a un narcotraficante.

Durante la filmación de la película “Kollas Black Rose” —coproducción México-Colombia-Estados Unidos grabada parcialmente en Culiacán— James supuestamente compartiría escena con figuras como Julio César Chávez y El Travieso Quintero, pero actualmente no se tiene registro de ese trabajo.

(Instagram: derrickjamesofficial )

Sobre su facilidad para adaptarse, señaló a Noroeste en 2015: “Tengo esa habilidad, si ahorita me junto con colombianos se me pega el acento, el oído lo tengo muy agudo”.

El actor y modelo participó como socio en Fashion & Performing Arts Studio, una escuela de actuación y modelaje en Puerto Rico, y colaboró en la empresa Sunsail, fundada por su padre Arturo Adriel James y Guillermo Froilan Tevetoğlu, padre del cantante Tarkan.

En redes sociales, expuso su admiración por figuras como Benicio del Toro y sus propios padres, resaltando su modelo familiar. De niño, actuó en una película sobre el primer presidente de Puerto Rico, Rafael Hernández, junto a su madre.

Vida personal

Derrick James y Anahí. (Redes sociales)

Parte del impacto mediático de Derrick James vino acompañado de rumores sobre su vida personal, incluso mientras grababa Rebelde. Consultado en el programa ‘La Oreja’ sobre su supuesta relación con Anahí, el actor rechazó dar detalles: “No quiero hablar sobre el tema… No quiero tocar el tema… No estamos tan juntos últimamente porque tenemos mucho trabajo”. Nunca confirmó ni desmintió algo al respecto.

La mayor atención sobre Derrick James llegó al descubrirse su vínculo con Ana María Zambada Lara, hija de Ismael “El Mayo” Zambada —líder y cofundador del Cártel de Sinaloa— y de Alicia Lara Camberos.

Derrick James y Ana María Zambada (Capturas de pantalla)

Entre 2014 y 2015, James compartió públicamente fotografías en redes sociales junto a Ana María y su hijo Romeo. Mensajes como “Gracias Dios que tengo todo”, “con mi mujer y mi hijo Romeo”, “con mi esposa y mi hijo #Romeo” y “chicos tienen saludos de mi esposa y de mi hijo Romeo” dejaron constancia testimonial de la relación. En enero de 2015, el actor publicó: “Los presento mi mujer!”, acompañado por varias imágenes familiares en eventos y reuniones sociales.

La estructura genealógica de los Zambada incluye hijos de varias mujeres: Rosario Niebla Cardoza (Jesús Vicente “El Vicentillo”, María Teresa, Modesta, Midiam Patricia y Mónica del Rosario), Leticia Ortiz Hernández (Serafín “El Sera” y Teresa), Margarita López Imperial (Ismael “Mayito Gordo”), María del Refugio Sicairos Aispuro (Ismael “Mayito Flaco”) y Alicia Lara Camberos (Ana María).

Hijos de El Mayo Zambada. (X/@HEARST_BB)

Hasta el momento, no existe registro de que Derrick James o su esposa hayan tenido relación alguna con la vida criminal del entorno Zambada.

Presente y redes sociales

En la actualidad, Derrick James mantiene una presencia limitada en su cuenta de Instagram (@derrickjamesofficial), donde suma 118 publicaciones, 121 mil seguidores y sigue a 2.219 personas.

Desde 2022, no aparecen fotos junto a Ana María (que subía en su cuenta de X); sus publicaciones se centran en momentos con su hijo: celebraciones de cumpleaños, ciclismo, actividades deportivas, pesca, paseos, fiestas navideñas y viajes.

(Instagram: Derrick James)

El 12 de octubre pasado, James escribió: “Feliz cumpleaños pa’ mi. A estas alturas de mi vida no sé si el uno más o uno menos, lo que les puedo decir es que siento que transito la mejor etapa de mi vida, no me falta nada, no me sobra nada y cuento con lo más valioso que un humano puede tener, salud y amor. Bendecido”.

En la última foto donde apareció un vínculo al nombre de Ana María, correspondería a una postal navideña de 2022, sentados frente a un árbol decorado donde se leía “Anita”. No hay declaraciones del actor sobre el estado actual de su relación ni registros de nuevas parejas.

En los últimos años, Derrick James ha elegido un perfil discreto, enfocado en su hijo y en actividades personales, sin retornar al mundo televisivo ni a foros públicos.