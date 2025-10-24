Él es el actor de la novela ‘Rebelde’ que llegó a convertirse en el yerno de “El Mayo” Zambada

Parte del elenco de Rebelde. (Captura de pantalla)

La telenovela Rebelde se consolidó en la primera década de los 2000 como un fenómeno mundial. Emitida en más de 30 países y con versiones localizadas en otros idiomas, marcó a una generación de jóvenes que seguían cada episodio y apoyaban a su banda derivada, RBD.

Entre sus protagonistas, nombres como Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez acapararon reflectores y conquistaron escenarios internacionales.

Sin embargo, la memoria de los fans y el impacto de la serie también alcanzaron a quienes, con roles secundarios, dejaron huella entre la audiencia. Tal es el caso de Derrick James, el actor puertorriqueño que interpretó a Santos Echagüe y cuya vida personal, lejos de los foros de grabación, daría un giro inimaginable, pues más tarde se habría convertido en yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, el cofundador y líder del Cártel de Sinaloa.

¿Quién es Derrick James?

Derrick James, famoso actor de Televisa. (Capturas de pantalla)

Derrick James nació en San Juan, Puerto Rico, el 11 de octubre de 1983. Es hijo de padre italiano y madre puertorriqueña, y tiene un hermano. Inició sus estudios en Veterinaria en Estados Unidos, formación que logró finalizar años más tarde. Durante ese periodo, también incursionó en el mundo del modelaje, participando en comerciales, revistas y pasarelas.

En 2004, a los 20 años, James decidió mudarse a la Ciudad de México para formarse como actor en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Según relató A Primera Hora en 2018, trabajó arduamente “en clases personales”, afinando su acento neutro para trabajar en producciones locales. Poco después de iniciar el CEA, el productor Pedro Damián le ofreció participar en Rebelde, el fenómeno juvenil que catapultó su nombre y le abrió las puertas de la industria.

El propio actor ha destacado en entrevistas a medios como Noroeste que Televisa fue el trampolín de su internacionalización: “Mis planes eran venir acá, hacerme de un nombre, que la gente me ubique, y seguir trabajando eventualmente y regresar a los negocios de la familia”, dijo en 2015.

Una carrera entre melodramas y cine

Derrick James como Santos en Rebelde. (Captura de pantalla)

Luego de debutar en Rebelde, donde dio vida a Santos Echagüe —un joven rudo y apasionado por la música que terminó enamorado de Lupita Fernández—, James formó parte de producciones como Lola, érase una vez (donde interpretó a Marcus Von Ferdinand), Al diablo con los guapos (Ramsés), Amo despertar contigo (Rocco), Vino el amor (agente McAllen) y Nicky Jam: El Ganador (narcotraficante).

De acuerdo con Noroeste, en 2015 se encontraba en Culiacán para el rodaje de la película “Kollas Black Rose”, una coproducción México-Colombia-Estados Unidos con escenas también en Colombia y Los Ángeles. En la cinta interpretaría a un “jefe de jefes” de un cártel, papel para el cual ensayó acentos y modismos regionales: “Tengo esa habilidad, si ahorita me junto con colombianos se me pega el acento, el oído lo tengo muy agudo”, comentó en aquel momento. La película, de la que no se tiene registro, contaría con la participación de figuras locales como Julio César Chávez, El Travieso Quintero y Jorge Armenta, según contó.

Hasta donde se tiene conocimiento, su familia posee una empresa llamada Sunsail, fundada por su padre Arturo Adriel James junto a Guillermo Froilan Tevetoğlu, padre del cantante Tarkan.

De la pantalla al yerno de “El Mayo”

Derrick James y Ana María Zambada (Capturas de pantalla)

La unión de Derrick James con Ana María Zambada Lara —hija de Ismael “El Mayo” Zambada y Alicia Lara Camberos— se volvió evidente a través de diferentes publicaciones en sus redes sociales.

Aunque no se tiene conocimiento de cuándo ni cómo comenzaría esta relación, entre 2014 y 2015, James compartió varias imágenes en sus redes sociales acompañado de Ana María y de su hijo Romeo, con frases como: “Gracias Dios que tengo todo”, “con mi mujer y mi hijo Romeo”, “con mi esposa y mi hijo #Romeo” y “chicos tienen saludos de mi esposa y de mi hijo Romeo”.

Derrick James y Ana María Zambada (Capturas de pantalla)

Durante esos años, las fotos familiares mostraban una relación consolidada. En enero de 2015 el actor publicó: “Los presento mi mujer!” junto con imágenes en diversas actividades sociales. En redes sociales también compartió momentos con Ana María y su pequeño en familia, identificando abiertamente a la hija del líder del Cártel de Sinaloa como su esposa y madre de su hijo.

En la actualidad, no existen registros recientes de James y Ana María Zambada Lara juntos. Desde 2022, las publicaciones en Instagram (su única red activa actualmente) solo incluyen fotos de él y su primogénito.

Derrick James y Ana María Zambada (Capturas de pantalla)

El último vestigio de la relación es una postal navideña frente a un árbol decorado con nombres, en donde se alcanza a leer “Anita”.

Además, el joven nunca ha hecho declaraciones sobre su vida amorosa, por lo que no se sabe cuál es el estatus actual de dicha relación. En TikTok hay internautas que aseguran haberlo visto una temporada hace muchos años por Culiacán.

Derrick James fue pareja de la hija de El Mayo Zambada. (Captura de pantalla)

Entre esos comentarios se menciona que Derrick James también tuvo una relación con Viridiana Caro, figura conocida en Culiacán, pero no existe registro o prueba pública de esa relación.

Cabe recalcar que no se tiene registro que el actor ni su esposa hayan seguido la vida criminal de algunos integrantes de la familia Zambada.

¿Quiénes son las otras hijas de El Mayo?

Junto a Ana María, en la familia Zambada figuran otras hermanas como Mónica, Modesta, Midiam Patricia y Teresa.

Imágenes familiares las muestran reunidas, en ocasiones con personalidades como el actor Rafael Amaya, quien logró notoriedad por su papel en “El Señor de los Cielos”.

Hijos de El Mayo Zambada. (X/@HEARST_BB)

El linaje de ‘El Mayo’ suma hijos e hijas de diferentes parejas: Rosario Niebla Cardoza (Jesús Vicente “El Vicentillo”, María Teresa, Modesta, Midiam Patricia y Mónica del Rosario), Leticia Ortiz Hernández (Serafín “El Sera” y Teresa), Margarita López Imperial (Ismael “Mayito Gordo”), María del Refugio Sicairos Aispuro (Ismael “Mayito Flaco”) y Alicia Lara Camberos (Ana María).