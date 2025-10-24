¿Qué enfermedades tenía la mamá de Iker, ‘El niño millonario’?

(Instagram)

La familia del pequeño influencer Iker, conocido en redes como el niño millonario, anunció con profundo dolor el fallecimiento de su madre, Miriam Guadalupe Arizpe García.

A continuación explicaremos cuáles eran las enfermedades que padecía la señora Guadalupe, que desde hace varios años enfrentaba complicaciones de salud que conmovieron a seguidores y figuras del entretenimiento.

Anuncian la muerte de la mamá de Iker

En su cuenta de Instagram, Iker publicó:

“Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el día hoy, 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso. Gracias a todos los que siempre han estado al pendiente, les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García, siempre en nuestro corazones ‘MI LUPE’.”

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta de su fallecimiento.

Cuáles eran las enfermedades que tenía la señora

La madre de Iker enfrentaba problemas de salud desde 2022. Su abuela había explicado en entrevista a Multimedios:

“Su mamá está enferma en la clínica 6, le hacen hemodiálisis cada tercer día, le lavan su sangre y siempre trae catéteres pegados a su cuerpo por problemas en los riñones poliquísticos hereditarios, yo apoyo a mi niño cuando ella no puede, lo acompaño para que no ande solo".

En 2023, la situación se volvió a viralizar cuando se anunció que Guadalupe había sido hospitalizada. A través de Facebook, se pidió apoyo y oraciones:

“Amigos, Lupe se encuentra internada, les pedimos que la tengan presente en sus oraciones para la pronta recuperación, Dios es grande”.

Ese mismo día, el administrador de la cuenta de Iker lamentó que circularan actualizaciones incorrectas sobre la salud de Guadalupe:

iker el niño millonario y su mamá

“Y los de las cuentas faltas siguen tomando partido de todo, ahora con la enfermedad de Lupe !!! Que bárbaros no tienen corazón”.

Sus enfermedades incluían insuficiencia renal crónica, derivada de riñones poliquísticos hereditarios, lo que requería hemodiálisis frecuente y un monitoreo constante, haciendo que su condición fuera delicada y su tratamiento complicado.

A pesar de las dificultades, la familia siempre buscó apoyarlo, y los seguidores de Iker mostraron su solidaridad con mensajes.